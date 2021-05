Los Obama se liberan en su negritud

Charles M. Blow / The New York Times

Nueva York— El lunes, “CBS This Morning” transmitirá una larga entrevista entre Gayle King y la ex primera dama Michelle Obama. En una parte ya publicada, Michelle habló de la declaración que ella y el expresidente Barack Obama emitieron después de que Derek Chauvin fue declarado culpable del asesinato de George Floyd.

En palabras de Michelle Obama: “No podemos decir: ‘Muy bien, pasó esto. Sigamos adelante’”. Y continuó:

Sé que la gente de la comunidad negra no se siente así porque muchos todavía vivimos con miedo, cuando vamos al supermercado o nos preocupamos al pasear a nuestros perros o al permitir que nuestros hijos tramiten su licencia para conducir.

Como suelo decir, este es un miedo constante de la gente negra y los padres Afroamericanos: que las suposiciones se hacen en segundos, que cuando ellos sacan una pistola, tú no puedes sacar un currículum. En el momento del miedo y la violencia, tu individualidad no tiene sentido. Tus logros no te libran de estar en el extremo equivocado del cañón de una pistola.

Pero hay algo más importante y natural que está sucediendo en las vidas de los Obama después de su mandato, más allá de Donald Trump y durante una era en que la justicia racial es una parte apremiante de la conversación nacional: se han liberado en su negritud. Ahora pueden hablar del racismo con una franqueza que, en muchos sentidos, no podían permitirse durante su estadía en la Casa Blanca.

En The Hill, Niall Stanage escribió un artículo que se publicó el sábado con el titular “The Memo: The Obamas Unbound, on Race” (El memo: Los Obama sin ataduras sobre la raza). En algún momento, se vieron regidos por su negritud, pero eso también sucedió porque fueron los primeros.

Celebramos las primicias, como debe ser, supongo. Nos reafirman la noción del implacable progreso estadounidense, al que nos hemos acostumbrado. Aunque, a menudo, también son un recordatorio de cuánto tiempo se ha prohibido o negado a la gente.

Esas primicias llevan con su honor una carga: el peso de representar a la raza. No son libres de ascender o descender por mérito propio y llevan el peso de toda la raza.

Todo lo que se proyecta sobre la población negra se proyecta sobre ellos: cada prejuicio y cada estereotipo, cada suposición y cada odio.

Al mismo tiempo, abren camino y enfrentan una prueba de fuego.

A menudo, a los Obama se les reprendió sobre el tema de la raza, desde que comenzó su campaña a la presidencia. Eso hizo que existiera una actitud de recelo sobre el tema.

Cuando los Obama compartieron un inocente choque de puños durante la campaña de 2008, E. D. Hill, conductor del programa “America’s Pulse” de Fox News, anticipó un segmento sobre el gesto:

¿Un choque de puños? ¿Un puñetazo? ¿Un golpe de puño terrorista? El gesto que todo el mundo parece interpretar de forma diferente. Te mostramos una interesante comunicación corporal y descubrimos lo que realmente dice.

En 2011, en calidad de ciudadano, Trump sugirió que Obama, un hombre Afroamericano, no podía haber escrito su primer libro, “Los sueños de mi padre”, debido a su nivel de calidad. Creía que lo tendría que haber escrito Bill Ayers, un hombre blanco. En palabras de Trump:

Bill Ayers era un superdotado. Y mucha gente ha dicho que él escribió el libro. Bueno, resulta que, como saben, la semana pasada Bill Ayers salió a decir que sí escribió el libro. Barack Obama no sería presidente y, ya saben, escribí muchos éxitos de ventas y también libros que llegaron al número 1 de listas de popularidad, incluyendo “El Arte de la negociación”. Sé algo sobre la escritura. Y les digo que el tipo que escribió el primer libro no escribió el segundo.

En 2013, después de que George Zimmerman fue declarado no culpable del asesinato de Trayvon Martin, Obama declaró:

Saben, cuando le dispararon a Trayvon Martin por primera vez dije que este podría haber sido mi hijo. Otra manera de decirlo es que hace 35 años yo pude haber sido Trayvon Martin.

No obstante, en el sentido político, Obama era Martin: bajo sospecha desde el primer momento, sospechoso de intenciones nefastas, acosado y vilipendiado por los autoproclamados guardianes del espacio.

Más tarde ese mismo año, Obama fue fotografiado con los pies sobre el escritorio del Despacho Oval, lo que provocó la convulsión de sus críticos.

A mí me recordó una escena icónica de “El nacimiento de una nación”, la película racista que provocó el renacimiento del Ku Klux Klan, en la que los legisladores estatales Afroamericanos recién elegidos son caricaturizados como incivilizados por, entre otras cosas, poner los pies sobre los escritorios.

Todo esto, creo, tuvo un efecto escalofriante en las posturas expresadas por los Obama sobre la raza. Ahora que ese periodo ha pasado, están ansiosos por hacerse oír en temas de justicia racial.

Pero, por cuestiones de agenda, el Gobierno de Biden, incluido su Departamento de Justicia, está siendo alabado, con razón, por enfrentar y condenar el racismo de manera directa y explícita. Ha sido un cambio radical respecto de los últimos cuatro años de presidencia nacionalista blanca.

Sin embargo, cualquier comparación entre Biden y los Obama en materia de raza es delicada: Estados Unidos sigue prefiriendo aplaudir al salvador blanco de los Afroamericanos y compungidos que aplaudir a los Afroamericanos y poderosos considerados como interesados en su propia liberación.

Ahora, los Obama son más libres para ser simplemente Afroamericanos, padres Afroamericanos y ciudadanos Afroamericanos, y como tales, están tan molestos, enojados e intranquilos como el resto de nosotros.