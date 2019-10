Los líderes mundiales pueden volver a hacer milagros

Nueva York– Necesitamos algo que nos alegre, un recordatorio de que, si bien los líderes del mundo desde Washington a Londres y Pekín, son unos vándalos deshonestos, no siempre tiene que ser así.

Incluso los presidentes y primeros ministros deficientes pueden actuar de maneras nobles, y eso lo vimos en la primera década del siglo cuando George W. Bush, Tony Blair y otros hicieron un esfuerzo noble para luchar contra el sida y la malaria y salvar la vida de los niños de todo el mundo.

Líderes europeos y estadounidenses respaldaron el Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA/VIH, la tuberculosis y la malaria, que desde el 2002 ha salvado 32 millones de vidas. No, esto que está leyendo no es una errata. Además, aproximadamente 17 millones de esas vidas se salvaron gracias a PEPFAR, un programa de prevención del VIH que fundó Bush.

Luego está Gavi, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, por su sigla en inglés, creada en el año 2000 con financiación privada y estatal, que ha salvado 13 millones de vidas. Vivimos en una era de milagros en la que un grupo de aficionados a la salud pública, respaldados por líderes mundiales y trabajadores sanitarios de primera línea, pueden salvar vidas al por mayor.

Quizá estos sean los mayores éxitos en la historia de la gobernanza humana. Ahora, a nivel mundial, la cifra de niños que fallecían en el año 2000 se redujo a la mitad. Son cinco millones de vidas que se salvan cada año.

Sin embargo, el liderazgo mundial del que fuimos testigo a inicios del siglo se ha esfumado. Aplausos al presidente francés Emmanuel Macron por seguir apoyando la ayuda multilateral, pero él es la excepción. El presidente Donald Trump ha intentado reducir la asistencia económica, aunque en el Congreso, tanto los republicanos como los demócratas se han resistido, además, usó su discurso del mes pasado en las Naciones Unidas para predicar a favor del nacionalismo.

No quiero ponerme muy nostálgico: Bush y Blair también colaboraron en la catastrófica guerra de Irak. Pero, de cualquier manera, en sus mejores momentos intentaron usar su poder para causas más grandes que ellos mismos, mientras que Trump, Boris Johnson y Xi Jinping solo se rinden culto a sí mismos.

En la agitada década de los 2000, los líderes prometieron donar al menos 0,7 por ciento del ingreso nacional en asistencia a países pobres. Los únicos que lo siguen haciendo son Suecia, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca y Gran Bretaña. Estados Unidos dona 0,17 por ciento y el promedio en el mundo adinerado es 0,31 por ciento.

He aquí el dilema: hemos demostrado que tenemos la capacidad de salvar vidas, mejorar la salud y la educación, crear oportunidades para mujeres y niñas, pero al parecer hemos perdido el interés.

Países de todo el mundo han adoptado 17 Metas Globales —educación de calidad, cero hambruna, igualdad de género, entre otras— que se deben lograr para el 2030. Tenemos una oportunidad histórica para erradicar la pobreza extrema durante nuestra vida, pero para eso se necesita un mayor compromiso de países como Estados Unidos y Gran Bretaña, y también en otros como Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

Sin embargo hay un rayo de esperanza: el mes pasado los líderes de las Naciones Unidas se comprometieron a lograr una cobertura universal de atención médica para el año 2030. Aquí en Estados Unidos seguimos peleando por el acceso a la atención médica, pero en países como Chile, Costa Rica, Etiopía, Gana, Tailandia y Kirguistán están demostrando que es posible dar el salto hacia una cobertura universal incluso con recursos limitados.

Si estos países lo pueden lograr, ¿por qué la nación más poderosa en la historia del mundo no puede hacerlo?

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus de Etiopía, está a favor de la cobertura universal. Conoce tan bien como cualquiera la importancia del acceso a servicios médicos, pues su hermano menor, Yemane, falleció a la edad de 4 años, aparentemente de sarampión.

“Eso siempre me torturaba”, me comentó Tedros.

La cobertura universal no solo salva a los niños del sarampión, también es un baluarte en contra de las epidemias.

“La gente me pregunta qué problemas no me dejan dormir. Mi pesadilla es que haya una pandemia de influenza”, dijo Tedros. Una manera de protegernos en contra de una pandemia así, y contra el ébola y otros virus, es establecer sistemas de atención médica en los países más vulnerables.

El ébola se ha estado dispersando por el este de Congo ya hace más de un año. Si de repente brinca a Europa o Asia, nos daremos cuenta demasiado tarde de que nuestra seguridad en Estados Unidos depende de mejorar los sistemas de salud en Congo.

Según algunas estimaciones, la mitad de la población mundial no tiene acceso a una atención médica sencilla, sobre todo a cirugías. Nunca voy a superar el momento en que vi a una madre de tres hijos, Prudence Lemokouno, morir innecesariamente en un hospital de Camerún porque no le pudieron hacer una cesárea.

Asimismo, más de 800 mujeres mueren miserable y dolorosamente todos los días a causa del cáncer cervical, que en los lugares pobres a veces lo diagnostican por el olor de su piel podrida. El cáncer cervical es además prevenible en su gran parte con vacunas económicas contra el VPH, 4.50 dólares la dosis, pero solo 15% de las niñas reciben la vacuna.

Me preocupa que, el próximo año, Trump y el juicio político concentren toda la atención y que, por eso, ya no podamos pensar en otra cosa que no sea él. Trump es sumamente importante, pero también lo son los cinco millones de niños que morirán este año, la mayoría de ellos por causas prevenibles.