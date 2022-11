Los latinos tienen el derecho de apoyar a cualquier partido

San Diego— Como resultado de nuestra política tóxica, Estados Unidos es un país que está inquieto. Muchos estadounidenses pueden ser provocados fácilmente.

Recientemente, provoqué la molestia de algunos demócratas liberales con una columna en la que hice notar que al parecer un número sustancial de latinos está alejándose del Partido Demócrata.

Los iracundos lectores exigieron saber por qué un latino votaría por un republicano.

Uno de ellos escribió: “Me gustaría saber los verdaderos beneficios que ofrece el Partido Republicano a los latinos”.

Otro intervino:“Anteriormente admiraba su enfoque periodístico directo e independiente, pero ahora me pregunto si algo sucedió en la cabeza de Rubén. Espero que por lo menos escriba o conteste por qué es bueno para los latinos lo que están proporcionando los republicanos”.

Otro dijo:“Su artículo parece como si usted fuera demócrata, pero es republicano, lo cual me impresiona debido a que es latino al igual que yo. A los latinos republicanos les gusta que les peguen en la cabeza y luego piden más. A eso se le llama estupidez”.

Esas respuestas no parecen haber nacido de la curiosidad. Suenan como ataques y acusaciones. ¿Qué les pasa a esas personas?

La palabra “estupidez” me hizo recordar la elección presidencial del 2012. En ese entonces, yo contribuía con CNN y en cierto momento fui entrevistado por el entonces presentador de CNN, Ashleigh Banfield.

Estuvimos hablando acerca de una columna que yo escribí en la que sugerí que los latinos podrían sentirse muy decepcionados de la deportación masiva que llevó a cabo el presidente Barack Obama y que podrían votar por Mitt Romney. Al parecer, el presentador se sintió ofendido.

“Los latinos no son estúpidos”, protestó Banfield.

Cuando los responden eso, me recuerda que debe haber muchas personas que pueden obtener una alta calificación en estudios sociales, pero reprobaron en sus destrezas sociales. También sugiere que muchos demócratas liberales ven a los latinos como de su propiedad y se vuelven protectores cuando piensan que alguien se los está robando.

¿Está realmente sucediendo ese éxodo? Así es. No al grado de que algunas voces fuertes de los medios de comunicación conservadores puedan proclamar.

De todos los reportajes que he hecho acerca del voto latino en las tres últimas décadas, junto con la experiencia que he acumulado en casi 40 años de ser un votante latino, hay una serie de factores que determinan si los latinos --- que tienden a registrarse como demócratas en un índice de 2 a 1, están por lo menos abiertos a votar por un republicano.

La edad.Los jóvenes latinos tienen menos probabilidades de ser leales al Partido Demócrata que sus padres y abuelos, y por lo tanto, están más dispuestos a experimentar con su voto para el Partido Republicano.

La Geografía. Los latinos de pequeñas poblaciones y áreas rurales en estados gobernados por los republicanos tienen más probabilidades de votar por republicanos que la zona urbana de grandes ciudades gobernadas por demócratas, que tienden a votar por estos últimos.

El tiempo que han pasado en Estados Unidos. He encontrado que los inmigrantes que recientemente se han naturalizado tienen menos lealtad al Partido Demócrata que los latinos que han votado por los demócratas durante generaciones, así que, están dispuestos a votar por los republicanos.

País de origen. Aunque los puertorriqueños y dominicanos tienden a ser demócratas.Los cubanos y colombianos son usualmente republicanos. Los mexicanos y mexicoamericanos, que de acuerdo al Centro de Investigación Pew representan casi el 60 por ciento de los 62 millones de latinos que hay en el país, son votantes indecisos.

Mis compatriotas latinos no me piden consejo antes de votar. En algunas ocasiones apoyan a personas de ambos partidos, lo cual me parece desagradable.

Por ejemplo, el gobernador de Florida Ron DeSantis, quien pronto podría ser conocido en toda la Tierra como el Asesino Trump --- no es de mi agrado. En mi concepto, DeSantis es un bravucón y un canalla que ha usado a los desesperados refugiados venezolanos como una propiedad política, enviándolos en jets privados a Martha´s Vineyard para atormentar a los liberales.

Sin embargo, a muchos latinos de Florida les agrada mucho el gobernador. De acuerdo al análisis de información de la División Electoral de Florida, realizada por el Miami Herald, DeSantis ganó aproximadamente el 65 por ciento de los votos en precintos con mayoría latina, en su reelección.En el suburbio de Hialeah, Miami, que es abrumadoramente latino, recibió más del 78 por ciento de la votación.

Yo no soy parte de este flirteo latino con el Partido Republicano. Yo sigo disgustado con ambos partidos y mayormente no puedo diferenciarlos.

Pero ya lo entendí. Los demócratas prometen mucho y cumplen poco y luego, lo hacen sentir a uno como que algo está mal cuando uno exige más y trata de responsabilizarlos.

Ellos piensan que los latinos les pertenecemos, cuando es todo lo contrario. Ellos no votaron por nosotros en 16 elecciones presidenciales consecutivas desde 1960.

Además, los demócratas nunca han aprendido que la condescendencia es un repelente más efectivo que el insecticida contra insectos. Yo debería saberlo y eso es lo que me molesta.