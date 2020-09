Los latinos podrían decidir esta elección

Ruben Navarrette Jr. / The Washington Post

an Diego— He escrito acerca del voto latino durante 30 años y he sido un votante latino desde hace más tiempo que eso.

Últimamente me han preguntado por qué Joe Biden tiene un gran problema con los votantes latinos, así como también, por qué el presidente Donald Trump está decidido a portarse bien con las personas que usualmente confunde con piñatas.

Ambas tendencias tienen sentido para mí, aun como un latino que nunca será simpatizante de Trump. De hecho, aunque muchos comentaristas han hecho notar recientemente que el apoyo latino para Biden está disminuyendo, mientras que las acciones de Trump con los latinos están a la alza –yo vi venir ese huracán hace unos meses. En el mes de mayo escribí acerca de a cuántos latinos no les agrada el ex vicepresidente o lo consideran su amigo.

A los latinos nos gustan las relaciones, pero Biden no tiene una con nosotros y nunca la ha tenido. Aun cuando lleva medio siglo en un puesto de elección, es difícil nombrar una sola legislación que haya redactado en la que se beneficie específicamente a los latinos.

La apatía de los latinos hacia Biden no ha causado extrañeza –aun antes de que fueran dejados mayormente fuera de la agenda en la Convención Nacional Demócrata que se llevó a cabo virtualmente el mes pasado.

En noviembre de 2019, durante las primarias, Biden fue confrontado sobre su récord con los latinos en un mitin en Carolina del Sur. Carlos Rojas, un defensor de los inmigrantes latinos, arremetió contra Biden sobre las acciones represivas del presidente Barack Obama. Biden sirvió al lado de Obama durante ocho años sin decir nada públicamente acerca de los ataques de Obama contra los inmigrantes y refugiados –las deportaciones récord, la separación de familias, los niños enjaulados, etc. Un impaciente Bien le contestó a Rojas: “¡Deberías votar por Trump!”.

Ahora, parece que muchos latinos están preparados para seguir el consejo de Biden y votar por su contrincante.

Los sondeos muestran que Trump ha tenido un buen desempeño en Arizona, Texas y Florida –con el 50, 37 y 29 por ciento del voto latino, respectivamente.

Para un republicano, cualquier cosa que supere el 30 por ciento del voto latino es un resultado decente, y obtener más del 35 por ciento asegura que un demócrata no tendrá la posibilidad de ganar.

Mientras los liberales medios de comunicación de la Costa Este –cuya ignorancia acerca de todas las cosas latinas sigue siendo profunda– sigan tranquilos al afirmar que el apoyo latino de Trump está limitado a las facciones anti-socialistas, la herida será más profunda. Biden está perdiendo el apoyo de los votantes indecisos por excelencia de la comunidad latina –los mexicanos y mexicoamericanos del suroeste.

Es ilógico que un grupo de votantes que han apoyado al nominado demócrata en las últimas 15 elecciones presidenciales desde 1960 pudieran desertar al actual nominado demócrata. Lo que es más, que una buena parte de esos votantes podría apoyar al presidente más anti-latino, desde el último presidente.

Nuevamente, la mayor parte de la política es ilógica. Los votantes católicos apoyan a los políticos demócratas que están a favor del derecho al aborto y luego consideran a los demagogos jueces católicos nominados, como fanáticos religiosos. Sin embargo, los cristianos evangélicos que predican la moralidad y el actuar apropiadamente no tienen escrúpulos de apoyar a un presidente republicano que no está enterado ni remotamente de cualquiera de esos conceptos.

Esta podría ser una elección latina. Los latinos están decididos a superar a los afroamericanos por primera vez y convertirse en el grupo más grande de votantes elegibles no anglosajones en Estados Unidos. Ambos partidos políticos deberían de ponerle más atención a los 15 millones de electores latinos que se espera voten el 3 de noviembre –incluyendo un número considerable que vive en cuatro de los estados cruciales, Colorado, Nevada, Arizona y Florida.

Hay que tomar en cuenta algunas cosas:

No existe un bloque latino, pero existe el voto latino. Al igual como existe el voto judío o el afroamericano o el voto de la clase trabajadora anglosajona. No es que millones de personas se unan y decidan con anticipación a quién va a apoyar. Pero es justo y útil darle seguimiento a lo que hacen ciertos candidatos con grupos específicos.

A los republicanos les va bien con los latinos que son conservadores –cubanos, venezolanos y colombianos. Los demócratas tienden a asegurar a los liberales – puertorriqueños, dominicanos y centroamericanos. Los mexicanos y mexicoamericanos están allí para el que pueda conquistarlos y como demócratas registrados que apoyarían a los republicanos moderados.

Y aunque el maltrato a los inmigrantes ha logrado molestarnos, nuestros asuntos prioritarios son el empleo, economía, educación y atención médica. Aunque también es justo describirnos como votantes de un solo tema. Ese tema es el respeto, junto con la familia y un increíble trabajo ético, eso representa todo para nosotros. Ignorar ese hecho es peligroso.

¿Y qué pasa cuando los latinos tienen que escoger entre dos candidatos –pero cada uno en diferentes momentos y de diferentes maneras, les ha faltado al respeto?

Esa posibilidad es oscura y deprimente. Bienvenidos a la elección del 2020.