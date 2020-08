Los hispanos de California quieren a un senador hispano

Ruben Navarrete Jr. / The Washington Post

San Diego— Los demócratas hispanos en California están poniendo el carro delante del burro. Esperemos que no se burlen de sí mismos.

Mirando más allá de las elecciones de noviembre, están exigiendo que el gobernador Gavin Newsom nombre a un hispano o hispana para ocupar el puesto que la senadora Kamala Harris, demócrata de California, dejaría vacante si se convierte en vicepresidenta.

No tan rápido. La demanda asume que el boleto demócrata de Harris y Joe Biden puede sacar al presidente Donald Trump de la Casa Blanca.

Los hispanos demócratas, que a menudo son demócratas primero e hispanos después, están tan ansiosos por expulsar a Trump que no les importa que la Convención Nacional Demócrata, que comenzó prácticamente esta semana, sea en blanco y negro.

El hecho de que Eva Longoria Bastón fuera la maestra de ceremonias la primera noche fue puramente protocolario. No compensa el insulto de que a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, diputada por Nueva York, sólo le dieran 60 segundos para hablar en la convención, o que Julian Castro, el único hispano que se postuló para presidente en 2020, fue excluido totalmente. La exsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano le dijo recientemente a Alicia Menéndez, de MSNBC: “Mentiría si no dijera que estoy decepcionada” por la falta de hablantes hispanos.

Esto es normal para el itinerario. La minoría más grande del país es también una de las más humilladas. Lo aguantamos. Mientras otros se amotinan, nosotros nos alineamos.

En California, el panorama no es diferente. Aunque representamos casi el 40 por ciento de la población del estado y formamos su motor económico, los hispanos representan solo 6 de los 40 senadores estatales y 21 de los 80 miembros de la asamblea.

Los políticos no nos respetan, y mucho menos nos temen. Es culpa nuestra. Dejamos que la venganza se apodere de nosotros y estaremos peor. Durante el último cuarto de siglo, los hispanos han estado castigando a los republicanos en el Estado Dorado por librar una guerra cultural en la década de 1990. Fue entonces cuando el Partido Republicano impulsó una sucesión de iniciativas electorales que negaban beneficios a los inmigrantes indocumentados, eliminaron las preferencias raciales y destruyeron la educación bilingüe.

Los hispanos entendieron la indirecta y desarmaron al Partido Republicano. Pero a los votantes que no tienen adónde ir no les devuelven las llamadas. Una mejor estrategia hubiera sido dividir nuestros votos y mantener al estado competitivo. En cambio, los hispanos de California pasaron de ser molestados por los republicanos a ser desatendidos por los demócratas.

Pronto, Newsom podría tener la oportunidad de hacer las paces con un pago inicial de la incalculable deuda que su partido tiene con los hispanos.

Sobre esto, hay sentimientos encontrados. En mi mente, las matemáticas y la experiencia están batallando.

Math me dice que, si Newsom puede elegir un reemplazo para Harris, la elección debe ser hispana. Es impensable que el estado con la mayor cantidad de hispanos nunca haya enviado a un hispano al Senado de los Estados Unidos. La factura está vencida.

Además, solo hay cuatro hispanos en el Senado: los demócratas Robert Menendez de Nueva Jersey y Catherine Cortez Masto de Nevada, y los republicanos Marco Rubio de Florida y Ted Cruz de Texas.

Pero la experiencia de cubrir política y políticos durante tres décadas me dice que, incluso si terminamos con un senador hispano de California, no hará una diferencia en la vida de los hispanos comunes.

Hemos sido engañados muchas veces por funcionarios electos que no hacen nada, que mantienen un lugar y que rellenan su currículum vitae que antepone sus propios intereses, o los del Partido Demócrata, a los intereses de las personas que se supone que representan. Una y otra vez, los hispanos han sido traicionados (por su propia especie) en educación, inmigración, asuntos laborales y más.

Algunos de los mismos nombres que circulan como buenas opciones para representar a los hispanos en el Senado, como la asambleísta estatal Lorena González Fletcher, demócrata por San Diego, o el ex presidente del Senado estatal Kevin de León, demócrata por Los Ángeles, se escondieron debajo de sus escritorios durante ocho años en lugar de criticar al presidente Obama por deportar a tres millones de personas, separar familias y poner a los niños refugiados en jaulas. Estas personas no merecen un ascenso. Ya no deberían estar en la política.

El año pasado, la representante Ayanna Pressley, demócrata de Massachusetts, le dijo a una sala llena de activistas: “No necesitamos más caras morenas que no quieran ser una voz morena. No necesitamos caras negras que no quiero ser una voz negra. Si te preocupa ser marginado y estereotipado, ni siquiera te presentes”.

Presta atención a estas palabras. Si tú eres un funcionario hispano electo que no hace nada en California, con un ego lo suficientemente grande como para pensar que perteneces a la liga mayor de los que no hacen nada (el Senado de Estados Unidos), y sin embargo, has pasado tu carrera lastimando a las personas que te hicieron llegar hasta aquí de lejos, entonces haznos un favor a todos: ni siquiera te presentes.