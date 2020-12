Los hispanos de California estaban soñando con un escaño en el Senado

San Diego— Bueno, Feliz Navidad para usted también, gobernador de California Gavin Newsom.

Qué regalo de Navidad tan atento. No debería haberlo hecho. Raya eso. Por supuesto que debería haberlo hecho. Y muchos latinos en Golden State se alegran de que lo hayas hecho. Se agradece este regalo. Pero no invirtamos la narrativa: también es bien merecido y muy retrasado.

Newsom anunció este martes que nombrará al secretario de Estado de California, Alex Padilla, para ocupar el escaño en el Senado de Estados Unidos que dejó vacante la vicepresidenta electa Kamala Harris.

Eso es historia, cariño. Y ya es hora. Padilla, de 47 años, que es mexicoamericano y creció cerca de Los Ángeles antes de graduarse del Instituto de Tecnología de Massachusetts con un título de ingeniería, será el primer senador hispano de los Estados Unidos por California en la historia.

Piense en eso por un segundo. Desde que el oficial militar John Fremont y el médico William Gwin prestaron juramento y comenzaron a servir como los primeros senadores estadounidenses del estado a mediados del siglo XIX, ha habido un desfile de hombres en su mayoría blancos ocupando esos asientos. En diferentes momentos de la historia, asiáticos y afroamericanos han tenido la oportunidad de representar a California en el Senado de Estados Unidos. Pero nunca los hispanos, un grupo que ahora constituye un asombroso 40 por ciento de la población del estado.

Además, en 2020, podemos tener historia y diversidad sin renunciar a la calidad. La persona que romperá la línea de color, el hijo de inmigrantes mexicanos, Santos y Lupe Padilla, es el verdadero negocio. Decir que Alex Padilla tiene experiencia política sería quedarse corto. Padilla ha estado en la política desde 1995, cuando se desempeñó como asistente de la persona con la que ahora servirá: la senadora de California Dianne Feinstein. En el siguiente cuarto de siglo, Padilla ha sido miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles, presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles, presidente de la Liga de Ciudades de California, senador del estado de California y secretario de estado de California.

Esta siempre iba a ser la decisión de Newsom. Y claro, la elección de Padilla tiene sentido de seis maneras a partir del domingo. El gobernador, que necesitaba una victoria en 2020 casi tanto como los hispanos, ya que Covid-19 ha sido brutal para ambos, puede hacer historia y agregar algo de diversidad al Senado con una elección respetable que ya se ha postulado y ganado en todo el estado.

Aun así, lo confieso, como periodista cínico que ha estado trabajando duro en mi oficio incluso más tiempo del que Padilla ha estado martillando en el suyo, no pensé que llegaría este día. Una vez que los afroamericanos dejaron en claro hace unas semanas que creían que el asiento era de su propiedad privada y que una mujer afroamericana solo debería ser reemplazada por una mujer afroamericana, pensé que los hispanos iban a tener un trozo de carbón en sus medias. Después de todo, eso es lo que usualmente obtenemos de un Partido Demócrata cuyo esquema de color dominante se asemeja a un televisor en la década de 1950: blanco y negro. Una vez que la búsqueda para ocupar el escaño en el Senado se convirtió en política racial y la competencia entre afroamericanos e hispanos estalló, estaba seguro de que nos iban a pasar por alto. Otra vez.

Como dije antes, los hispanos son buenos en muchas cosas, pero la lista no incluye política. Es un juego que simplemente no jugamos bien. Somos leales hasta el extremo, incluso con los que nos traicionan, lo que solo fomenta más actos de traición. No presionamos, no nos quejamos ni exigimos. Aceptamos lo que nos dan, humildemente, con la cabeza inclinada y el sombrero en la mano. Después de todo, en su mayor parte, somos católicos. Lo que sea que no tengamos en este mundo, nos decimos a nosotros mismos, lo obtendremos en el próximo. Al menos así ha sido siempre.

Las generaciones de hispanos que dirigen el juego ahora, X, Y y Z (que básicamente cubre a cualquier persona de 18 a 54 años), ven las cosas de manera diferente. Para ellos, este asiento abierto —este asiento Californiano— tenía que ir a manos de un hispano. No fue negociable. Cualquier otra cosa habría sido una farsa.

Cuando llega al punto en el que constituyes casi la mitad de la población del estado, y puedes mirar atrás 60 años de elecciones demócratas para todos los cargos del estado, tienen un gran crédito con el partido. La única pregunta es cuándo te atreves a cobrarlo.

No miren ahora. Pero los hispanos han cobrado su crédito. Y California estará mejor por ello.