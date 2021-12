Los fabricantes de juguetes deberían desarmarse para Navidad

Washington— Conforme llegaron de Michigan las noticias sobre otro tiroteo por parte de un joven con una pistola, me encontré con un artículo a la venta en Amazon que es sorprendentemente similar en apariencia a un arma semiautomática utilizada en Oxford High School en los suburbios de Detroit. Es una pistola fabricada por Geai, con un tono que dice: “La diversión de este juguete es el realismo de su mecánica”. Se recomienda para niños mayores de 4 años. (El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es dueño de The Post).

Crecí amando las pistolas de juguete, principalmente las de seis tiros como las que usaban Roy Rogers y el Llanero Solitario. Para ser justos, esta actuación no promovió un interés en las armas de fuego más adelante en la vida. De hecho, vine para complacer las regulaciones de armas más estrictas, y mis hijos nunca tuvieron armas de ningún tipo.

Pero decir que los tiempos han cambiado desde la década de 1950 es subestimar enormemente lo que está sucediendo en una nación donde en 2019 hubo 991 muertes relacionadas a la violencia con armas de fuego entre personas de 17 años o menos, un número que subió a mil 375 en 2020, y ya se ubica en mil 405 este año.

A pesar de la carnicería, ¿parece que estamos paralizados en el control de armas de fuego reales, pero los comerciantes no pueden al menos oponerse a las pistolas de juguete?

Aquí hay reseñas de otro juguete en Amazon: “Pedimos dos y nuestros hijos los adoran”; “A su hijo de 7 años le ENCANTA. Uno de los mejores regalos hasta ahora”. La descripción del producto dice: “Estimular la imaginación: el juego diseñado para desarrollar las habilidades motoras, imaginativas y de comprensión del niño; además, mejora la autoestima del niño”. El artículo es “El rifle ametralladora de juguete AK-47 de 27 pulgadas de LilPal, con luz deslumbrante, sonido asombroso y acción única”, recomendado para niños de 3 años en adelante.

Encuentro la venta de juguetes tan repulsivos. Pero digamos que eres un padre que apoya la caza, el tiro al blanco e incluso tener un arma para defenderse. ¿Es prudente comprarle a su hijo, de 3 años, un juguete AK-47 realista para desarrollar las habilidades motoras y mejorar la autoestima?

Divididos como los estadounidenses están sobre regulando las armas de fuego reales, también están en conflicto sobre cómo manejar las armas previstas. La ley federal requiere que los juguetes tengan puntas de color naranja brillante en los cañones para distinguirlos de las armas actuales. Algunos lugares, como la ciudad de Nueva York, van más allá y requieren que los juguetes se fabriquen completamente en colores brillantes: rosa, verde, naranja, etc. Naturalmente, los criminales no tardaron mucho en darse cuenta de que les iría mejor si pintaran sus armas reales para que parecieran juguetes. Hace sólo unas semanas, la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, una demócrata, firmó una medida que prohíbe precisamente eso, dejando a Nueva York con una ley que exige que los juguetes no se parezcan demasiado a las armas, y otra que exige que las armas reales no se hagan pasar por juguetes.

Si bien los legisladores lucharon con el tema, los científicos sociales continúan difiriendo ampliamente sobre cómo la violencia imaginaria afecta el desarrollo infantil. Ya en 1968, Benjamin Spock revisó su guía “Cuidado de bebés y niños” para aconsejar: “Los padres deben detener firmemente el juego de guerra de los niños u otro tipo de juego que degenere en crueldad o mezquindad deliberada”. En el otro extremo del espectro está la creencia generalizada de que el juego con armas en realidad ayuda a los niños a aprender a diferenciar entre la violencia real y la fantasía. “Todo el mundo tiene una teoría informal de la causalidad de que jugar con armas conduce al uso de armas en la edad adulta”, escribe el psicólogo infantil Michael Thompson en su libro, “¡Es un niño! El desarrollo de su hijo desde el nacimiento hasta los 18 años”. Conclusión de Thompson: “No hay evidencia científica que demuestre que jugar juegos de guerra en la infancia conduce a una agresión en la vida real”.

Quizás una mejor pregunta sería: ¿jugar con armas de guerra realistas conduce a una indiferencia permanente por la violencia armada? Amazon tiene una subcategoría en su vasto arsenal de juguetes llamada “Pistolas de juguete para niños que parecen reales”, con más de mil entradas, incluido el rifle de francotirador Barrett de combate militar de Ferbixo que dispara balas suaves y se recomienda para niños de 8 años en adelante.

La descripción: “Es adecuado para pelear en la naturaleza. Es un gran juguete con el que pueden interactuar familiares y amigos”. Hay demasiado en el debate sobre las armas de nuestra nación como para desentrañar antes de Navidad, o tal vez nunca. Pero Amazon y otros comerciantes deberían al menos retroceder en las armas de juguete más realistas y desalentadoras. Quizás el enfoque a largo plazo para modificar la cultura de las armas podría comenzar con los niños y sus juguetes.

Para mí, en “esos emocionantes días de antaño”, atesoraba mi reluciente pistola plateada Lone Ranger. Pero también tomé nota de lo que el hombre enmascarado le dijo a Tonto en el primer episodio de televisión: “Si un hombre debe morir, es la ley quien decide eso, no la persona detrás del tirador de seis tiros”.

El libro más reciente de Peter Funt es “Self-Divused: A Tell-Some Memoir”.