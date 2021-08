Los estadounidenses redescubren su chivo expiatorio favorito: México

San Diego— Como mexicoamericano tengo una relación complicada con la madre patria. A veces me siento como un hombre sin país: “mexicano” al norte de la frontera, “estadounidense” al sur.

Entonces no estoy ansioso por defender a México.

Mis lazos con nuestro vecino del sur son débiles. Mis dos padres nacieron en Estados Unidos y tres de mis cuatro abuelos no nacieron en México, sino en Texas. El caso atípico, el padre de mi papá, nació en Chihuahua y vino aquí con su familia cuando era niño durante la Revolución Mexicana. Debido a que era pobre, sin educación y de piel oscura, México no necesitaba a mi abuelo. Ahora le devuelvo el favor. No tengo ninguna necesidad de México.

Habiendo dicho eso, como periodista, es mi trabajo desacreditar las mentiras y golpear a los mentirosos. Y cuando los charlatanes intentan conectar a los inmigrantes con un aumento reciente de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, hay muchas mentiras que necesitan ser desacreditadas y muchos mentirosos que merecen una buena paliza.

En el desfile de falsedades, los republicanos son el gran mariscal. No todos son racistas. Algunos, supongo, son buenas personas. Pero la mayoría de los políticos republicanos de hoy, ya sea por necesidad o por inclinación natural, dominan el lenguaje del racismo y el nativismo. Tanto es así que los demócratas que son igualmente fluidos obtienen un pase de los votantes hispanos. Si su instinto es mirar a los mexicanos con miedo, odio o superioridad, el Partido Republicano moderno, que está menos cortado de la tela de Ronald Reagan que de Stephen Miller, le promete una sábana blanca y una capucha a juego en cada armario.

Y, naturalmente, los republicanos no están dispuestos a dejar que la crisis de las infecciones por COVID-19 se desperdicie. Están tratando de torcer la crisis de salud para que se adapte a su objetivo de asustar los votos de los blancos que piensan que están siendo desplazados por una invasión. ¿La superposición entre coronavirus e inmigración? Promover la mentira de que los inmigrantes traen no solo una ética de trabajo feroz que avergüenza a los estadounidenses, sino que también traen el COVID-19.

Ingrese un político republicano que aspira a convertirse en el mentiroso en jefe: el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Esta semana, el presidente Joe Biden criticó a los gobernadores republicanos que están bloqueando los mandatos de vacunas, diciendo que no “harán lo correcto” para detener la propagación del virus. DeSantis, quien emitió una orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de cubrebocas en el Estado del Sol, respondió al fuego.

El probable candidato presidencial republicano de 2024 culpó recientemente a los inmigrantes de “ayudar a facilitar la propagación del COVID-19”. Si es así, Florida debe ser un súper esparcidor dada la dependencia del estado de los inmigrantes ilegales para el personal de restaurantes, hoteles, empresas de construcción y otros negocios.

En Florida, Texas o Colorado, muéstrenme a un gobernador a favor de los empresarios y les mostraré a un hipócrita que muerde las manos de los inmigrantes que alimentan la economía. Si realmente se preocuparan por el problema tanto como pretenden, podrían perseguir a los empleadores. Pero les falta el coraje para luchar contra los que devuelven el golpe. Prefieren meterse con los inmigrantes. Qué tipos tan duros.

Por desgracia, estoy divagando. Para DeSantis, un simplón educado en Yale y la Facultad de Derecho de Harvard, la conexión entre el COVID-19 y la frontera es, naturalmente, bastante simple.

“Hay cientos de miles de personas que cruzan cada mes”, dijo DeSantis. “No solo las dejan pasar, sino que las cultivan en todas nuestras comunidades en todo el país, las suben a los aviones, las ponen en autobuses”.

El gobernador no proporcionó ninguna prueba para respaldar sus alocadas afirmaciones de que “sean cuales sean las variantes que haya en todo el mundo, están cruzando esa frontera sur”. Las personas con las que está hablando en la base republicana no requieren una pequeña molestia como prueba. Las acusaciones demagógicas serán suficientes.

Los payasos oportunistas como DeSantis me hacen hervir la sangre. México vuelve a tener mala reputación. Hay muchas razones por las que los estadounidenses están perdiendo la batalla contra el COVID-19. El más grande: los estadounidenses. Durante los últimos 18 meses, hemos demostrado una y otra vez que somos un grupo de adolescentes consentidos y mimados a quienes no les gusta que les digan qué hacer, no se sacrifican ni usan cubrebocas, no pueden perderse una fiesta y quieren lo que queremos cuando lo queremos.

Míranos. Los estadounidenses son patéticos. Estamos tan ansiosos por volver a nuestra vida normal que estamos peleando por las vacunas. ¿Y quieres culpar a México de esto? Eso es no bueno.

Demos un respiro a nuestro vecino y vayamos tras el verdadero culpable. Pero eso requiere hacer algo que, para muchas personas, es más incómodo que contraer COVID-19: mirarse en el espejo.