Los estadounidenses necesitan enfocarse en ayudar a los niños migrantes

Chicago— Estamos casi a finales de enero. El cierre gubernamental está dominando los titulares, los cobros de las tarjetas de crédito que se usaron en la temporada navideña están a punto de llegar, y nos estamos preparando para el Supertazón.

La vida parece muy diferente desde el verano pasado, cuando los bebés y niños que buscaban refugio se encontraban en condiciones deplorables en los centros de detención del Gobierno después de haber sido aprehendidos en la frontera.

Y aún siguen allí.

De hecho, un nuevo reporte del Gobierno dio a conocer que hay más miles de niños inmigrantes que fueron separados de sus padres en la frontera, que lo que anteriormente fue anunciado.

Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha dicho que no puede proporcionar un número más específico que los casi 3 mil niños que el Gobierno ha enumerado previamente.

Como lo han supuesto aquellos que se dedican a monitorear el trato que le da el Gobierno a los inmigrantes, la política de “cero tolerancia” de la administración Trump —que dio como resultado la separación de las familias— fue específicamente diseñada para desalentar a los migrantes de Centroamérica y México para que no solicitaran asilo en la frontera.

La verdad fue revelada en un memorándum que fue filtrado y entregado a NBC por la oficina del senador demócrata Jeff Merkley de Oregon.

El memorándum dice que el plan que se tenía era el de separar a los niños de sus padres para que los pequeños no pudieran exigir su derecho legal a las audiencias de asilo ni representarse a sí mismos sin sus padres ni sin una asesoría legal en tales audiencias.

El documento también señala la restricción de varios programas existentes, incluyendo el hacer más difícil para las familias estadounidenses el aceptar a los “niños extranjeros no acompañados” en sus casas mientras sus solicitudes eran procesadas, la restricción del Programa Especial de Jóvenes Inmigrantes, que permite que se otorguen tarjetas verdes a los niños que han sido abusados, abandonados o descuidados por sus padres, y acelerar las solicitudes de asilo para que los inmigrantes “no tuvieran que tener la posibilidad de trabajar en Estados Unidos durante años mientras sus casos estuvieran pendientes”.

Una persona desconocida hizo notar que la administración Obama intentó implementar esa táctica pero “falló en el 2014”.

El punto es que “si los procesos para acelerar los casos de asilo fueran implementados de una manera consistente, habría un sustancial impacto disuasorio” en contra de las posibles personas que solicitaran asilo, de acuerdo al memorándum.

Si usted no lleva la cuenta de las declaraciones erróneas de la administración Trump y las rotundas mentiras acerca de la situación en la frontera, recordemos que Kirstjen Nielsen, la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, negó el pasado mes de junio que la administración estuviera haciendo algo diferente de lo que hizo el gobierno de Obama.

También aseguró que la administración Trump “no tiene la política para separar a las familias en la frontera”, sino que simplemente está aplicando las leyes existentes.

La semana pasada, después de que circuló el memorándum que fue filtrado, el Centro Legal de Pobreza en el Sur y el Centro de Justicia y Ayuda Legal convirtieron una demanda anterior en una demanda colectiva en representación de todos los niños inmigrantes no acompañados “que realizaron una larga y peligrosa travesía hacia Estados Unidos y que sobrevivieron al trauma y huyeron de la violencia y persecución que hay en sus países de origen, para ser detenidos por la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados, ORR por sus siglas en inglés, en todo el país”.

También manifiesta que “como resultado de esas políticas, el ORR ha detenido a decenas de miles de niños en todo el país y los ha mantenido bajo custodia durante un tiempo excesivo y les ha negado ilegal e inadecuadamente la oportunidad de reunirse con sus familias”.

También solicita que ningún otro niño sea separado de su familia.

“El verano pasado quedamos horrorizados de ver a los bebés siendo arrebatados de los brazos de sus madres, aunque seguimos viendo lo mismo”, comentó Mary Bauer, subdirectora legal del Proyecto de Justicia para el Inmigrante del Centro Legal para la Pobreza del Sur.

“A pesar de lo que piense la gente, la administración Trump no va a deshacerse de las partes más problemáticas de esa política. Lo que sigue estando en vigor es un sistema quijotesco que no está siendo transparente acerca de la razón por la que los niños no están siendo entregados a sus familiares y en algunas ocasiones a sus padres. Ellos no saben lo que se supone que tienen que hacer, les dijeron que los niños serían liberados pero siempre hay algo que impide la reunión con sus progenitores”.

La administración Trump siempre ha asegurado que existen lineamientos difíciles para liberar a los niños que fueron diseñados para asegurarse que no terminen en manos de los traficantes de personas u otros depredadores perversos.

Sin embargo, si nuestro Gobierno está deteniendo a los niños, explotándolos y utilizándolos como un disuasorio como un fallido esfuerzo para desalentar a los migrantes de que huyan de sus países de origen que son violentos y devastados, entonces, ¿quiénes son los verdaderos traficantes y perversos depredadores en este escenario?

La respuesta dependerá de que los estadounidenses puedan mantenerse en sintonía el tiempo suficiente con el sufrimiento de los niños migrantes perdidos para exigir que sean regresados a sus padres.