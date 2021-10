Los estadounidenses deberían entender mejor la dislexia

San Diego— ¿Han visto llorar a un tiburón? Es algo inquietante. Pero cuando esas lágrimas son causadas por la dislexia, también puede ser revelador.

Octubre es el Mes de la Concientización sobre la Dislexia.Así que, es momento de explorar ese mundo peculiar de la dificultad para aprender que los expertos dicen que podría afectar a uno de cada cinco estadounidenses.

El tiburón es Kevin O’Leary. El presuntuoso anfitrión canadiense e inversionista multimillonario del programa “Shark Tank” –también conocido como el “Sr. Maravilla” –quien se conmueve cuando habla de sus problemas con la dislexia durante su infancia en los años 1960.

“Yo era muy problemático con mi madre”, le comentó O’Leary a Yahoo! Finance. “Ella estaba muy preocupada por mí. Los padres no saben qué nos depara el destino. No saben qué va a pasar y eso presiona mucho a las relaciones y las familias”.

Frecuentemente escucho decir eso a los disléxicos, que sus padres querían ayudarlos pero no sabían cómo hacerlo. Como padre, eso me angustia.

He visto a muchos padres de niños disléxicos pagar dinero para conseguir una terapia especializada de lenguaje y llevan a sus hijos a sesiones después de asistir a la escuela.

Estoy impresionado con los niños disléxicos que luchan en una escuela pública que no está hecha para ellos. Pero también me preocupan los padres que luchan heroicamente por sus hijos en contra de un enemigo invisible.

La razón por la que la mayor parte de esa batalla ocurre en las escuelas públicas se debe a que –a diferencia de las escuelas privadas o hasta las escuelas subvencionadas– las escuelas públicas usualmente son muy rígidas y están reglamentadas para albergar a niños con dislexia.

Muchas escuelas también son muy hostiles ante el concepto de la dislexia, algunas hasta enseñan que no existe.

Eso ha frustrado a la Dra. Kelli Sandman Hurley, quien en compañía de su amigo de hace tiempo y compañero especialista en alfabetización Tracy Block Zaretsky, co-fundó el Instituto de Entrenamiento contra la Dislexia, que tiene su sede en San Diego, hace más de una década.

El centro ofrece entrenamiento y certificación a maestros, tutorías personales y terapia de lectura para los estudiantes, además de simulaciones que ayudan a la gente que no tiene dislexia a ver el mundo a través de los ojos de los que la padecen.

El objetivo es ayudar a descifrar lo que para muchas familias representa el acertijo de la dislexia.

Sentí curiosidad por saber cómo define Sandman Hurley el concepto.

¿Qué no es ese padecimiento?

“No es ver las cosas al revés. Eso es un mito”, dijo.

Durante 20 años, me he sentido fascinado por lo que ha sido llamado el “regalo” de la dislexia, además del hecho de que mi esposa es especialista en dislexia.

Últimamente, me he sentido interesado en saber cómo afecta a los adultos. La dislexia no puede ser “curada”. Los niños con dislexia se convierten en adultos y la siguen padeciendo.

Sandman Hurley cuenta algunas historias en su nuevo e importante libro “El Lado Adulto de la Dislexia”. Ella entrevistó a 50 adultos que padecen dislexia y les hizo las mismas preguntas.

Muchas de esas personas siguen teniendo vívidos –y horribles– recuerdos de sus días en la escuela. Al describir la experiencia de leer en voz alta en la clase, muchos usaron palabras como “trauma” o “tortura”.Los maestros necesitan manejar con cuidado a los que tienen problemas para leer o escribir.

“Lo que uno les dice, lo van a recordar cuando tengan 50 años”, comentó Sandman Hurley. “Y lo recuerdan como si hubiera sido ayer”.

Los disléxicos no son tontos ni perezosos. De hecho, usualmente son increíblemente muy trabajadores, tomando en cuenta todo lo que tienen que superar. Los disléxicos con un alto grado de funcionalidad incluyen no sólo a O´Leary, sino también a la actriz Keira Knightly, al billonario británico Richard Branson, al productor cinematográfico Brian Gazer y al gobernador de California Gavin Newsom.

Tristemente, otros disléxicos terminan desempleados, sin tener en dónde vivir o en una prisión.

La manera como se escribe ese último capítulo depende mayormente de si el disléxico recibe el suficiente amor y apoyo en casa para sobrevivir a la presión del sistema educativo.

Le pedí a Sandman Hurley que fuera una defensora de los niños y confrontara a los directores de las escuelas que saben qué necesitan hacer y se rehúsan a hacerlo —o lo que es peor, ni siquiera creen que la dislexia es algo real.

“El activismo es algo realmente estresante”, reconoció.“Pero ni siquiera está cerca de parecerse a lo estresante que es para un padre de familia. Los padres ven que su hijo empieza a tener problemas y no saben realmente qué está sucediendo. Acuden a la escuela y la escuela les dice. “Todo está bien, ellos lo van a superar”.Pero en su interior, los padres saben que algo está mal”.

Los padres deben confiar en lo que dice su interior y apoyar a su hijo. Como adulta con dislexia les puedo decir que eso es lo más importante.