Los escenarios más importantes exigen mejores competidores

Austin – Mario Cuomo, ex gobernador de Nueva York, quien consideró postularse para presidente pero luego decidió no hacerlo, en un tiempo fue un prospecto para el beisbol profesional.

Fue contratado pero nunca llegó a las ligas mayores debido a que “nunca pudo lanzar una curva”. Eso también pasa en la música, lo académico, empresarial --- y en la política.

Alguien puede ser realmente bueno en un nivel pero luego falla mientras va escalando.

No todas las grandes bandas logran tener una aparición en un estadio. Existe una diferencia entre un estudiante de Física y alguien que tiene una licenciatura en esa materia.

En algunas ocasiones, un buen asistente del manejador sólo es eso, un buen asistente del manejador.

El ser una estrella en cierto nivel de la política no es una garantía de que se obtendrá el estrellato en un escenario más importante en donde hay luces más brillantes.

Julián Castro de San Antonio y Beto O’Rourke de El Paso entraron a un terreno de prueba en donde otros texanos han tenido éxito o han fallado.

George W. Bush lo logró, pero Rick Perry no. Ted Cruz estuvo cerca, lo cual, como dice el dicho, es lo mismo que ganar el primer lugar entre perdedores.

En otras eras políticas, John Connally y Phil Gramm, un ex gobernador y un ex senador de Estados Unidos, respectivamente, superaron a sus competidores pero no se llevaron a casa el trofeo.

El ser candidato a la presidencia es más difícil que otros tipos de campañas.

Aunque no se trata sólo de postularse para presidente, muchos legisladores tienen el sueño de ser gobernador o subgobernador de Texas.

Casi todos ellos se darán por vencidos o no podrán lograrlo. Así es la naturaleza de las cosas, sólo habría que preguntarle a Wendy Davis, la ex senadora estatal que perdió la competencia para gobernadora en el 2014.

O a cualquier número de legisladores estatales que quedaron cortos en su postulación a algún puesto estatal, un grupo que incluye a personas que tuvieron carreras legislativas exitosas como Dan Branch, Harvey Hilderbran, Leticia Van de Putte y Todd Staples, sólo por nombrar algunos ejemplos recientes.

Staples, quien fue comisionado de Agricultura en Texas, también forma parte de otro grupo, que incluye al ex subgobernador David Dewhurst y al ex comisionado de Tierras Jerry Patterson: han sido candidatos que han tenido éxito y han aparecido en la parte baja de las boletas a nivel estatal pero no en las competencias de más alto perfil colocándose en la parte superior de la boleta.

Hay más escrutinio en una postulación para gobernador de Texas que para uno de tres puestos, digamos en la Comisión de Ferrocarriles de Texas. La competencia entre los que aparecen en la parte superior de la boleta necesitan más dinero. Acaparan más atención de la prensa.Los participantes cuentan con investigadores sobre la oposición para indagar profundamente en sus antecedentes y luego enlodar a sus contrincantes.

Es un diferente tipo de dificultad --- un nivel más alto en un videojuego o un partido de ajedrez.

La fortaleza que se percibe de un candidato también incide. Eso le puede decir a un observador cómo es visto por la oposición un candidato. El favorito de una competencia que enfrenta a varios candidatos --- el que está acaparando más atención del público y los medios de comunicación --- usualmente también se convierte en el foco de atención de sus contrincantes.

En el 2015 y 2016, los candidatos presidenciales republicanos no le pusieron mucha atención a Donald Trump hasta que se dieron cuenta que contaba con un electorado.

El mismo Trump trabajó a su manera y paralelamente a sus fuertes contrincantes, poniéndoles apodos y fue eliminándolos hasta que terminó en una batalla de uno a uno contra Cruz.

En este momento, O’Rourke está acaparando más atención que su compañero texano en la competencia para la nominación presidencial demócrata. Castro nunca ha competido a nivel estatal, sus números en el sondeo más reciente realizado por la Universidad de Texas y The Texas Tribune se vieron como O’Rourke, cuando era un congresista relativamente desconocido de El Paso que nunca había competido a nivel estatal.

Castro, quien fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y alcalde de San Antonio, no logró que su ingreso a la competencia apareciera en los titulares como la del paseño y tampoco causó revuelo entre los otros candidatos como lo hizo O’Rourke.

El presidente comentó sobre el video de presentación del nuevo candidato.También podemos ver que la burbuja de investigación está empezando por otros demócratas y grupos conservadores como el Club para el Crecimiento, que se enfocaron en O’Rourke a través de un comercial.

El ritmo de los dos texanos es diferente, aunque están en la misma prueba: si es que van a atraer la atención de los votantes, donadores, medios de comunicación, van a tener un cierto nivel de escrutinio, los candidatos de la oposición no participan en postulaciones para alcalde o para el Congreso.

Todos nosotros vamos a enterarnos si van a poder lanzar una curva, hablando de manera figurada.