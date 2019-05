Los demócratas son el partido antiinmigrante

Nueva York— El plan de inmigración recientemente presentado por el presidente Donald Trump no va a ninguna parte con los miembros de ambos partidos. Pero si bien este estancamiento de la política no es nada nuevo a nivel federal, la situación es bastante diferente fuera de Washington. Los gobiernos estatales y locales están haciendo políticas de inmigración todo el tiempo, en su mayoría para empeorarlas, y con frecuencia los demócratas son más restrictivos que los republicanos.

Obviamente, la ley puede disuadir a los posibles inmigrantes ilegales de ingresar a EU, pero también lo puede hacer el alto costo de la vida. Aunque hay salarios mucho más altos en los Estados Unidos que en sus vecinos del sur, muchos de esos salarios más altos se consumen con rentas mucho más altas, especialmente si el inmigrante se muda a una ciudad grande, como suele ser el caso. Una vez escribí un libro basado en el trabajo de campo en las zonas rurales de México, y descubrí que, para aquellos que habían emigrado temporalmente a los Estados Unidos, la alta renta era generalmente su mayor queja. Por lo tanto, se deduce que las políticas que aumentan las rentas tienden a desalentar a los inmigrantes, especialmente a los inmigrantes más pobres.

Lo que me lleva a lo que ocurrió recientemente en California, que está controlado por los demócratas. La semana pasada, la legislatura estatal archivó un proyecto de ley conocido como SB 50, que habría desregulado parcialmente el edificio y llevado a una construcción mucho más densa. Era un proyecto de ley "anti-NIMBY" –en contra de aquellos que no quieren inmigrantes en su patio trasero– que habría reducido las rentas, o al menos había impedido que subieran tan rápidamente.

En esencia, la SB 50 fue un proyecto de ley a favor de la inmigración. Al rechazarlo, los legisladores de California se comprometieron esencialmente con una política de inmigración restrictiva, fuera o no esa su intención.

Existen sorprendentes paralelismos entre las filosofías de Trump y los urbanistas de NIMBY (siglas en inglés de “No en mi patio trasero”). Trump afirma que Estados Unidos está "lleno" y, por lo tanto, quiere restringir el flujo de inmigrantes. Los urbanistas, que tienden a ser demócratas y altamente educados, afirman que sus ciudades están demasiado llenas y que, por lo tanto, quieren restringir la oferta de viviendas.

La valencia cultural de los dos puntos de vista es bastante diferente, pero las implicaciones prácticas tienen mucho en común, es decir, un conjunto más difícil de condiciones para los posibles migrantes poco calificados a Estados Unidos.

Tenga en cuenta que la mayoría de las ciudades de “Red America”, especialmente las de Texas, tienen menos restricciones de construcción que San Francisco o Los Ángeles. Estas ciudades y condados rojos –republicanos–, y por estados de extensión, son relativamente pro-inmigrantes en este sentido.

El salario mínimo es otra herramienta de la política contra la inmigración, al menos para los inmigrantes menos calificados. Digamos que una ciudad establece un salario mínimo de $15 por hora. Eso significa que un migrante potencial cuyo trabajo vale solo $12 por hora no podrá obtener un trabajo legal en esa ciudad. Eso disuadirá a la migración, tanto legal como ilegal. Además, un trabajador en, digamos, Honduras no puede encontrar la posibilidad de mejorar sus habilidades para que valga $15 por hora, al menos no sin llegar a Estados Unidos.

Por lo tanto, los salarios mínimos más altos también son una política de inmigración restrictiva, al menos para la clase más pobre de migrantes. Esta es una de esas verdades que es inconveniente para las personas en ambos extremos del espectro político. Muchos republicanos quieren una inmigración más estricta, pero no están tan locos por tener salarios mínimos más altos. Muchos demócratas se enfrentan a este dilema a la inversa.

Resulta que uno de los principales pensadores contra la inmigración es, de hecho, bastante perceptivo en este tema. Ron Unz ha argumentado el "caso conservador de un salario mínimo más alto", en parte con la premisa de que limitaría la migración ilegal. En particular, si las leyes de salario mínimo se aplicaran verdadera y estrictamente, los empleadores no podrían y no podrían cortejar a los trabajadores ilegales con el propósito de reducir su salario.

Los inmigrantes más calificados, por supuesto, estarían ganando por encima del salario mínimo. Los salarios mínimos más altos podrían resultar en el tipo de política de inmigración que favorecen muchos conservadores: desalentar la migración de los menos cualificados sin ahogar la migración de los más calificados. No estoy de acuerdo con Unz ni con las restricciones de inmigración ni con los salarios mínimos más altos, pero merece crédito por señalar esta conexión.

Así que no le prestes demasiada atención a toda la retórica a nivel nacional. La política de inmigración es mucho más que simplemente la aplicación de fronteras o las redadas de ICE.

También se trata de qué clase de salarios pueden ganar los inmigrantes en Estados Unidos para poder subsistir, y en ese sentido, los republicanos son a menudo el partido más pro-inmigrante.

Cowen es un columnista de opinión de Bloomberg. Es profesor de economía en la Universidad George Mason y escribe para el blog Marginal Revolution. Sus libros incluyen "Gran negocio: una carta de amor a un antihéroe estadounidense".