Los demócratas deberían estar preocupados

Las postulaciones no partidistas para alcalde usualmente no tienen grandes implicaciones políticas. Sin embargo, la victoria que tuvo este sábado un republicano en McAllen, Texas, es diferente, ya que confirma que los votantes latinos están allí para quien pueda conquistarlos.

McAllen ha sido desde hace tiempo un bastión demócrata. La ciudad, cuya población es un 85 por ciento hispana o latina, ha electo alcaldes demócratas desde 1997 y votó abrumadoramente a favor de los demócratas en las competencias partidistas. En el 2016, los votantes de McAllen apoyaron a Hillary Clinton por un margen de 40 puntos sobre Donald Trump.

Trump redujo ese margen en más de la mitad en el 2020, y ahora, aproximadamente 143 mil personas de esa ciudad votaron a favor de los republicanos.

Naturalmente, los republicanos están apoyándose en esa victoria, mientras los demócratas le están restando importancia. Aunque ambos partidos saben que el año pasado los votantes latinos se cambiaron significativamente a la derecha, un suceso que preocupa a los demócratas.

Ellos dependen de poder ganarse a los hispanos fuera de Florida por grandes márgenes. Trump hubiera ganado en Arizona y Georgia si los márgenes del presidente Biden entre los latinos hubieran disminuido de 25 a 20 puntos. Los demócratas estarían perdidos en el suroeste del país si los republicanos pueden competir en serio por los votantes hispanos.

Eso representa desafíos para cada partido. Para los demócratas, significa primero reconocer que los latinos no son un bloque de votantes de una etnia monolítica con la que pueden contar para que vean a los republicanos como unos opresores racistas. Un reciente análisis realizado por los grupos demócratas Third Way y Latino Victory encontraron que los demócratas cayeron en esa trampa en el 2020, al considerar a los votantes latinos como una demografía a la que no necesitan persuadir.

El análisis destacó específicamente la falla del partido para notar que los hombres hispanos del Valle del Río Grande y los trabajadores de la industria petrolera y del gas en Nuevo México deberían ver esos temas de una manera diferente a los hispanos urbanos de otros lugares del país.

Ése es un consejo inteligente, pero será extremadamente difícil para los demócratas actuar, tomando en cuenta la importancia de los anglosajones progresistas que hay en su coalición. Los progresistas anglosajones están motivados para luchar contra el cambio climático, y eso significa reducir la producción y consumo de combustibles fósiles tan rápido como sea posible. Muchos latinos del suroeste trabajan en esos campos y perderán sus empleos si se frena la producción.

Simplemente no hay manera de cuadrar esa tensión, el favorecer una fuerte política sobre el cambio climático significa descartar los combustibles fósiles.

El Partido del Trabajo de centro-izquierda de Australia está luchando contra la misma crisis. Enfrenta la competencia del Partido Verde para obtener votos de la izquierda, así que ha adoptado por tener un fuerte enfoque en la lucha contra el cambio climático. Pero como resultado de eso, los miembros del partido tienen que oponerse o permanecer neutrales sobre abrir nuevas minas de carbón y plantas de gas natural, una postura que les costó mucho en la elección federal del 2019.

El candidato del Trabajo en una reciente elección estatal en Hunter Valley, en donde las minas de carbón dominan la economía local, también perdieron votos inesperadamente comparado con la última elección. Debería ser obvio que los votantes de la clase trabajadora que dependen de las minas o de la extracción de combustibles fósiles van a votar para apoyar sus trabajos en lugar de respaldar los ambiciosos planes del cambio climático que no los beneficia directamente.

Muchos latinos también son conservadores culturalmente, lo cual significa que cada vez más van a chocar con el ala demócrata que es indiferente a las preocupaciones de los cristianos tradicionales. Esa tensión se manifestó en las primarias gubernamentales demócratas del 2014 en Texas. La entonces senadora estatal Wendy Davis se convirtió en un ícono progresista a nivel nacional por haber obstaculizado una propuesta de ley propuesta por el Partido Republicano que podría restringir el derecho al aborto.

Esa opción a favor logró que la graduada de la Escuela de Derecho de Harvard lograra una abrumadora victoria, pero perdió a muchos condados poblados mayormente por hispanos en el Valle del Río Grande. Esos condados también experimentaron una importante inclinación hacia Trump el año pasado. Eso podría ser una coincidencia, o podría mostrar que un Partido Demócrata culturalmente progresista está simplemente fuera de contacto con muchos hispanos de la clase trabajadora.

Eso no significa que los republicanos estén seguros. Los hispanos tienden a ser más liberales económicamente que el promedio del votante republicano. Un reciente sondeo realizado por el Centro de Investigación Pew encontró que el 67 por ciento de los hispanos cree que el Gobierno debería hacer más para solucionar los problemas, sólo el 23 por ciento de los republicanos y el 12 por ciento de los republicanos conservadores están de acuerdo.

Un sondeo que se efectuó en el 2013 encontró que los latinos están a favor del gasto del Gobierno y de impuestos más altos sobre un gobierno más pequeño, por un margen de 58-33. Cualquier esfuerzo que haga el Partido Republicano para incrementar el apoyo hispano tienen que contactar a los latinos en donde ellos estén, no en donde los republicanos conservadores desean que estén.

Desde hace tiempo, los demócratas han pensado que tienen asegurada a la gente de color. Para los latinos, cada vez más ése no ha sido el caso, provocando que la batalla por sus votos sea una de las historias más importantes a las que hay que darles seguimiento en los próximos años.