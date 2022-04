Los cubrebocas funcionan, el fallo del juez no cambia eso

En términos prácticos, el fallo de un juez federal en contra del mandato del uso de cubrebocas en el transporte público del presidente Joe Biden, y la decisión de las aerolíneas y otros de retirarlo de inmediato, no es enorme; de todos modos, el mandato estaba programado para finalizar el próximo mes. Después de más de dos años de estrés por la pandemia, con niveles del virus relativamente bajos, pero en aumento en algunos lugares, es importante que las medidas de salud pública estén a la altura de las circunstancias. Esto es cierto para el uso de cubrebocas. Funcionan para proteger contra infecciones y vale la pena usarlos en espacios interiores llenos de gente, independientemente del fallo legal. El sentido común todavía tiene sentido.

La jueza de distrito de Estados Unidos, Kathryn Kimball Mizelle, anuló el mandato con una base legal muy limitada. La Ley del Servicio de Salud Pública de 1944 y las leyes y reglamentos subsiguientes otorgan al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades el poder de combatir las enfermedades transmisibles mediante, entre otras cosas, “saneamiento” o medidas relacionadas. El juez encontró que un cubrebocas no cae dentro de los límites de “saneamiento”. Eso significa, escribió, “medidas que limpian algo, no las que mantienen algo limpio. Usar un cubrebocas no limpia nada”.

PUBLICIDAD

Esto es sutileza, no una sabia salud pública. Para las aerolíneas más grandes del país, ahora en la cúspide de una temporada de viajes en auge, el mandato de cubrebocas ha sido una carga y un desafío profesional para los asistentes de vuelo en particular. Una vez emitida la sentencia, el requisito legal ya no era exigible y la administración indicó que no apelará. Pero las aerolíneas (American, United, Delta, Southwest, Alaska, Spirit, Frontier, JetBlue) se quitaron los cubrebocas con una prisa indecorosa. Hubiera sido más alentador ver mensajes pidiendo a los pasajeros que los mantuvieran puestos voluntariamente para prevenir infecciones y enfermedades. El aire de la cabina de los aviones se intercambia y filtra a un ritmo mucho mayor que en la mayoría de los edificios públicos, pero el riesgo de contagio se mantiene en terminales y estaciones abarrotadas.

La pandemia se vio enturbiada por debates desde los primeros días sobre los poderes del gobierno para emitir directivas para proteger la salud pública, desde confinamientos hasta vacunas y mascarillas. Hemos argumentado que la libertad no confiere el derecho de poner en peligro a otros, y que el gobierno tiene la responsabilidad y la autoridad para imponer restricciones que sean de interés para el público en general. Las batallas políticas y legales en los últimos dos años no han sido concluyentes. El Congreso debe actuar para otorgar al CDC una autoridad clara; la administración también debería considerar apelar el fallo. Pero la realidad es que las medidas de salud pública son efectivas solo si las personas las aceptan. La fatiga pandémica ahora está muy extendida; comprensiblemente, todos quieren seguir adelante y dejar las opciones a cada persona individual. El repunte de infecciones causado por la propagación de la subvariante BA.2 es preocupante, pero no una emergencia de cinco alarmas, al menos no todavía.

Los cubrebocas atrapan algunas de las partículas del virus en el aire exhalado por otros. No son perfectos, pero ayudan a generar seguridad, junto con la vacunación. El fallo del juez no ha cambiado la biología del virus, ni la efectividad de las medidas para combatirlo. Usar cubrebocas voluntariamente lo protege a usted y a quienes lo rodean. Ese sigue siendo el mejor curso de acción.