Los asiático-estadounidenses se han ganado un lugar en la mesa y en la Corte Suprema

San Diego— Los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico están plagados de una extraña paradoja. Son invisibles, pero también omnipresentes.

Parece que el grupo étnico de más rápido crecimiento en Estados Unidos está en todas partes, excepto en la Corte Suprema.

Eso necesita cambiar. En el banco federal, actualmente hay varios asiático-estadounidenses altamente calificados con credenciales de primer nivel.

Más de eso en un minuto.

Primero, echemos un vistazo a la experiencia asiático-estadounidense.

El año pasado, durante una aparición en mi podcast, la ex periodista de San Diego, Lee Ann Kim, quien es estadounidense de origen coreano, ofreció una teoría sobre por qué los políticos de EU no toman en serio a los estadounidenses de origen asiático.

“Ha existido este mito de minoría modelo de largo tiempo de nuestra comunidad, que venimos aquí, trabajamos muy duro, nos va bien, nuestros hijos van a universidades decentes”, dijo Kim. “Pero esa no es toda la historia. Debido a este mito de la minoría modelo, nos hemos vuelto realmente invisibles. Y cuando eso sucede, a la gente no le importa dirigirse a su comunidad”.

El descuido y la indiferencia pueden tener consecuencias desagradables.

Esta semana, la Junta de Supervisores de San Francisco, que opera en una ciudad cuya población es 36 por ciento asiático-estadounidense, se disculpó con los estadounidenses de origen chino por un historial de actos y políticas racistas y discriminatorios. A fines del siglo XIX y principios del XX, los residentes de ascendencia china fueron atacados y acosados, se les negaron trabajos y educación pública, así como también fueron golpeados y asesinados. Sus negocios, incluidos restaurantes y lavanderías, fueron atacados por funcionarios locales y, a menudo, turbas anti chinas los quemaron hasta los cimientos.

Conozco esta historia. Fue un privilegio para mí crecer en varias comunidades asiáticas vibrantes en el centro de California: chinos, japoneses, coreanos, filipinos, vietnamitas y hmong.

Todo lo que he visto a lo largo de los años me convence de que este país les debe a los estadounidenses de origen asiático más reconocimiento y más respeto del que les da. Por supuesto, en el país el poder no produce nada sin demanda. A veces, tienes que promocionarte.

Graduado de la Universidad de Yale y de la Facultad de Derecho de Harvard, el escritor residente en Seattle, Eric Liu, es uno de los intelectuales asiático-estadounidenses más importantes del país. En una entrevista de 2014 sobre sus memorias, “A Chinaman’s Chance: One Family’s Journey and the Chinese American Dream”, mi amigo me dijo que su cultura frunce el ceño al alardear de los logros de uno.

Puedo relacionar. Cuanto más aprende este hispano sobre diversas culturas asiáticas, más veo mi reflejo. Tanto los hispanos como los asiáticos tienen raíces inmigrantes frescas y ambos luchan con el idioma y la asimilación. Ambos son tranquilos, humildes, deferentes, fatalistas y trabajadores. Ninguno de los dos grupos se hace la víctima, se siente con derecho o exige al Gobierno.

Eso es un problema. En Estados Unidos, la rueda chirriante obtiene la grasa. Y desafortunadamente, como los hispanos, los asiático-estadounidenses no chillan.

Y entonces, en este punto, es imposible imaginar que los estadounidenses de origen asiático le exijan al presidente Joe Biden la oportunidad de ayudar a hacer historia.

Con el retiro del juez de la Corte Suprema Stephen Breyer, Biden está listo para nominar a la primera mujer afroamericana para sentarse en el tribunal superior. En este punto, la única pregunta parece ser si el candidato será un graduado de una universidad estatal o de la Ivy League.

Los medios liberales están de acuerdo con los planes de Biden. No hay sorpresa allí. Muchos de mis colegas están atrapados en un paradigma de blanco y negro de la década de 1950. Sé que la industria de las noticias siempre es la última en enterarse de las noticias.

Pero, en 2022, Estados Unidos es tecnicolor.

En las últimas dos décadas, los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico realmente han hecho sentir su presencia. Según un análisis de las estimaciones de población de la Oficina del Censo de Estados Unidos, realizado por el Centro de Investigación Pew, el grupo registró, entre 2000 y 2019, la tasa de crecimiento de población más rápida entre todos los grupos raciales y étnicos en los Estados Unidos: 81 por ciento, de aproximadamente 10.5 millones a un récord de 18.9 millones. Eso representa aproximadamente el 6 por ciento de la población de los Estados Unidos.

Para 2060, se prevé que la cantidad de estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico en Estados Unidos aumente a 35.8 millones, más del triple de la población de 2000.

¿Hasta cuándo van a tratar los estadounidenses, como dicen en América Latina, de tapar el sol con un dedo? Es hora de aceptar la realidad.

Me doy cuenta de que Biden se ha encerrado a sí mismo. En este punto, es casi imposible imaginarlo no nominando a una mujer afroamericana.

Aún así, me preocupa menos la política que la justicia. Ha habido dos jueces afroamericanos en la Corte Suprema, uno designado por cada partido político. ¿El número de estadounidenses de origen asiático? Cero.

Es su turno, Estados Unidos. Es lo correcto. Y estamos muy atrasados.