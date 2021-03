Los amigos y la política: ¿qué tiene que ver la lealtad con eso?

Ruben Navarrette Jr. / The Washington Post

San Diego— Algunas veces pienso que la política y la amistad no se mezclan.

Probablemente, Bill Clinton no está de acuerdo con eso. El ex presidente sufrió una importante pérdida personal en esta semana con la muerte de su amigo de hace tiempo Vernon E. Jordan Jr.

El bróker del poder de Washington estuvo al lado de Clinton en los buenos y malos tiempos. Esto último incluyó el juicio político de Clinton de 1998 en donde fue acusado de perjurio y obstrucción de la justicia en la investigación sobre una relación inadecuada que tuvo con Monica Lewisnky, becaria de la Casa Blanca.

“Lo último que él haría sería traicionar la amistad”, dijo Clinton acerca de Jordan en 1996. “Es bueno tener un amigo como él”.

Aproximadamente dos décadas después, en el 2015, el senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey, fue acusado de soborno y corrupción por la fiscalía federal. Su co-acusado en la incriminación que constó de 18 cargos fue Salomon Melgen, un médico oculista adinerado de Florida que fue acusado de comprar favores políticos de Menéndez con vacaciones lujosas y contribuciones a su campaña.

Los abogados de la defensa reconocieron los favores. Después de todo, argumentaron, los dos hombres eran amigos y eso es lo que hacen los amigos. Si no existe un intercambio explícito de favores, ¿qué negocio seria ése para el gobierno? Ese creativo argumento estancó al jurado y produjo la anulación del juicio.

Eso fue un punto a favor de la amistad, y no para hacer un caso federal de eso, pero al parecer los políticos también son personas. Y tienen el derecho de tener amigos.

Preferentemente que sean humanos. El presidente Harry observó: “Si quieres tener un amigo en Washington, cómprate un perro”.

Yo le agregaría esto a esa frase: Si un periodista, ya sea dentro o fuera de Washington, quiere tener un amigo, debería alejarse de los políticos.

Las cosas son más difíciles en estos días, ya que uno puede usar el teclado para afectar a un amigo.

Yo tengo amigos, republicanos y demócratas, que conocí como civiles, y que posteriormente se postularon para ocupar un puesto público. Estamos de acuerdo en algunos temas y en desacuerdo en otros. ¿SE supone que debo declarar que el vaso está medio vacío y entablar el divorcio con ellos, citando diferencias políticas irreconciliables?

Al parecer eso es mucho problema para nada. Ésa ha sido mi experiencia, al escribir acerca de política durante tres décadas, esos políticos no creen ni la mitad de las cosas sin sentido que salen de sus bocas.

Todo esto lo estoy sopesando, mientras pienso en un amigo que ya recibió la crítica del público, el senador republicano Ted Cruz de Texas.

Desde cuando era el anfitrión de los políticos de ambos partidos, hasta altas horas de la noche, mi antiguo amigo, a quien conocí hace 20 años, es la persona a la que a todos les fascina odiar.

Después que abandonó Texas para irse de vacaciones a Cancún con su esposa e hijas, durante la reciente tormenta invernal que dejó a la mayor parte del estado sin electricidad ni agua durante varios días, la aprobación de Cruz se desplomó. De acuerdo a un nuevo sondeo de Morning Consult, su índice de aprobación en Texas se desplomó de +6 a -5 desde su no tan excelente aventura mexicana.

Por supuesto, como un líder republicano, la cobertura de los medios de comunicación que usualmente recibe Cruz es injusta, exagerada o ridícula.

En el 2012, poco después de que Cruz fue electo al Senado por primera vez, escribí una columna para CNN.com. Hablé acerca de la manera en que la ascendencia de Cruz, junto con su compañero texano Julián Castro, mi otro amigo desde hace 20 años, marcó importantes hitos para los latinos en la política.

Unos cuantos meses antes, durante la campaña al Senado, critiqué a Cruz por inclinarse hacia la derecha. El Ted Cruz que yo conocí a principios de los años 2000 prestaba sus servicios como asesor de Política Doméstica para George W. Bush en la campaña Bush-Cheney del 2000, y apoyó una reforma integral de inmigración. El Ted Cruz que compitió para el Senado condenó ese plan en el Senado como una “amnistía”.

Durante su primer término, lo reprendí por no ser honrado al discutir la inmigración ilegal y la propuesta de inmigración del Senado denominada “La Pandilla de los Ocho” del 2013.

Sin embargo, al paso del tiempo, mi amistad con Cruz, quien es republicano, sorprendió a los lectores, editores y seguidores de las redes sociales. Y aunque suene bastante raro, mi amistad con Castro, quien es demócrata, apenas y provoca un gesto de desdén de esas mismas personas.

¿Alguien podría explicar eso?

Ahora, en las redes sociales, algunos de mis conocidos están exigiendo que critique a Cruz por su viaje a Cancún, algo que el mismo senador admitió que estuvo mal. Otros, condescendientemente sugieren que escoja “más cuidadosamente” a mis amigos.

Gracias por el consejo, pero tómenlo para ustedes. Y yo haré mi parte. Mis lectores no escogen los temas de los que escribo, y mis seguidores no me escogen a mis amigos.

No estoy preocupado por perder a un amigo. Pero lo que sí me preocupa, al enmarcar esas vacaciones familiares como un escándalo que podría dar por terminada su carrera, muchas personas que odian a Cruz podrían perder el sentido de la realidad.