Los adultos jóvenes y el Covid

Washington— Una de las principales razones por las cuales no fue posible cumplir este patriótico 4 de julio con la meta del presidente Joe Biden de que el 70% de la población residente en los Estados Unidos estuviera vacunada contra el Covid-19, tiene nombre y apellido: los adultos jóvenes.

De acuerdo con los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los adultos jóvenes de entre 18 a 24 años se encuentran entre los segmentos de la población estadounidense menos vacunados, con menos del 40% del total.

Encuestas muestran que alrededor de uno de cada cuatro adultos jóvenes mantienen una posición cautelosa sobre el tema de la vacuna.

Más que rechazarla de manera rotunda, se encuentran en una circunstancia de “esperar y ver”. No es casualidad que este nivel de indecisión en este importante segmento poblacional corresponda con un fenómeno de desinformación generalizada en las redes sociales, uno de los territorios favoritos que habitan estos jóvenes.

Los miembros de la Generación Z y los Millenials son sin embargo seres sociales. Les encanta compartir socialmente con su grupo de amigos y asistir a eventos masivos, ya sea musicales o deportivos, dónde cada vez con más frecuencia se ha generado una distinción clara de privilegios hacia las personas vacunadas plenamente.

Acaso por ello una de las mejores maneras de alentar la confianza de estos adultos jóvenes en las vacunas sea a través de miembros de su propia generación que ya están vacunados. Los sondeos reflejan que existe una mayor inclinación a vacunarse entre los jóvenes cuyos amigos ya están vacunados.

Por eso me parece sumamente importante que los mensajes sobre la seguridad, la eficacia y los beneficios sociales de las vacunas provengan de los mismos adultos jóvenes.

La campaña Juntos Sí Podemos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), en colaboración con la Red hispana, lanzó una interesante serie en línea llamada “En Confianza” para alentar una conversación de doble vía entre latinas y latinos sobre las vacunas contra el Covid, a fin de crear un espacio amigable para conversar sobre preguntas e inquietudes.

Aclaro que he colaborado con esa campaña y debo decir que es motivo de orgullo, no sólo profesional sino personal, tener la posibilidad de poner mi granito de arena para alentar a nuestra comunidad a informarse objetivamente de los beneficios de las vacunas, especialmente ahora que circulan demasiada desinformación y rumores en las redes sociales.

El próximo episodio de la serie será dedicado precisamente a los adultos jóvenes, y contará con la participación de jóvenes miembros de organizaciones latinas, incluida mi paisana mexicana Greisa Martínez Rosas de United We Dream y moderado por Norberto Briceño de Voto Latina, este martes, 13 de julio, en la página de Instagram de United We Dream a las 07:00 p.m.

Me entusiasma saber que aún cuando no se han alcanzado las metas de vacunación contra el Covid en los tiempos deseados, persiste un gran esfuerzo para que todas aquellas personas que no se han vacunado, tomen una decisión informada, con base en hechos y evidencias científicas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas. Después de todo, la salud es una responsabilidad colectiva.