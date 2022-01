Lo que tienen en común el 6 de enero y el ataque contra mi vida

Este sábado 8 de enero se cumplió el undécimo aniversario del día en que me dispararon. Y el jueves se cumplió un año desde que insurrectos violentos asaltaron el Capitolio de Estados Unidos.

Dos conmemoraciones, con dos días de diferencia: el día en que mi comunidad y yo fuimos atacados, y el día en que nuestro país y nuestra democracia fue atacada.

La mayoría de la gente piensa en los aniversarios como cosas que vale la pena celebrar, tal vez una boda. Y aunque ciertamente valoro este tipo de aniversarios, mi esposo, el senador Mark Kelly, y yo recientemente celebramos 14 años, también veo el valor de honrar los recordatorios difíciles, que nos brindan la oportunidad no solo de mirar hacia atrás, sino también de mirar hacia adelante.

En el movimiento de prevención de la violencia armada, reconocemos demasiados aniversarios solemnes. En febrero, es Parkland. En junio, es Pulse. En octubre, es Las Vegas. En diciembre, es Sandy Hook. Y muchos más que nuestro país no marca. Pero eso no los hace menos dignos de recordar. El trabajo que hace mi organización, Giffords, está destinado a prevenir estas tragedias no identificadas tanto como a prevenir tiroteos masivos como el que cambió mi vida en 2011.

El año pasado fue el décimo aniversario de mi rodaje, un hito importante. Este año es más tranquilo y deja más tiempo para la reflexión; eso no me importa en absoluto. Dejo espacio para el dolor de la tragedia y la pérdida de seis personas hermosas, así como para la gratitud por el camino que ha tomado mi vida desde entonces.

Elijo ver este aniversario como un aniversario de superación, no solo como uno de tragedia. Al igual que con la marca de un nuevo año, me pregunto: ¿Cómo he cambiado y crecido en los últimos 12 meses?

Por un lado, ahora estoy más segura que nunca de que la vida es un regalo. A veces siento que debo vivir lo suficiente y con valentía para hacer que las personas que perdieron la vida el 8 de enero de 2011 se sientan orgullosas. Como Christina-Taylor Green, que ahora tendría 20 años, tal vez en la universidad, con un futuro brillante y tácito.

Pero no es solo reflexionar sobre mi propio ataque lo que me ha llevado hasta aquí. El 8 de enero de 2011, mi vida corría grave peligro. El 6 de enero de 2021, la de mi esposo corrió peligro, junto con la vida de muchos de nuestros legisladores. Con un año de distancia, veo cada vez más paralelismos entre los ataques. Ambos convirtieron el agravio en violencia.

El intento de insurrección es una mancha en nuestra democracia. Un año después, debemos hacer un balance y preguntarnos si hemos hecho lo suficiente para condenar la retórica violenta y prohibir las armas en las capitales estatales y los lugares de votación, donde pueden usarse para hostigar e intimidar.

Me temo que la respuesta es no.

Nuestro país debe rechazar esta peligrosa amenaza antidemocrática. Desde los crímenes de odio antiasiáticos que hemos visto durante la pandemia, hasta la intimidación de los funcionarios de salud pública, incluso hasta el complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, sabemos muy bien que cuando la amargura y la división crecen y luego se arman, sobreviene la tragedia.

Debemos elevarnos por encima de esto si queremos evitar más derramamiento de sangre. Hay pasos simples que podemos tomar: las personas condenadas por delitos de odio no deberían tener acceso a armas. El lenguaje que invoca la violencia debe condenarse, no celebrarse. Las armas deben estar prohibidas tanto en las legislaturas estatales como en las cabinas de votación.

Es cierto que no siempre podemos controlar el resultado de nuestros esfuerzos, y desearlo no nos llevará de vuelta a cómo eran las cosas antes, antes de que la intimidación armada se volviera algo común, antes de la pandemia, antes del 6 de enero. Pero si el esfuerzo no está ahí, estamos destinados a quedarnos estancados, congelados en un lugar mientras el tiempo avanza sin nosotros. Sé bien que el camino de la reflexión y la acción es más duro y accidentado. Pero creo que merece la pena.

Así que toco mi instrumento de música, estudio la Torá y hago el Tour de Tucson en bicicleta. Hago mi parte para construir un futuro libre de violencia armada. Incluso cuando me resulta difícil aprender un nuevo discurso o dominar una nueva habilidad, o luchar por nuestra democracia, no me concentro en lo que podría haber sido, sino en lo que puede ser.