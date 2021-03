Lo que se debe hacer y no al reportar sobre las vacunas

Margaret Sullivan / The Washington Post

Washington— Hay todo tipo de formas de contrarrestar la renuencia a recibir la vacuna contra el coronavirus. Hay liderazgo con el ejemplo, hay culpa y hay encanto puro.

Dolly Parton tomó la última ruta la semana pasada cuando consiguió su primera oportunidad, vistiendo un vestido azul brillante con hombros descubiertos para su anuncio de servicio público de Instagram y cantando “Vaccine” con la melodía de su canción clásica “Jolene”.

Anthony Fauci presentó un argumento tanto moral como científico, reflejo de su educación jesuita. “Piense en su obligación social”, dijo a los miembros de las fuerzas armadas, alrededor de un tercio de los cuales, según los informes, no quieren la vacuna. Añadió: “Nos guste o no, está propagando este brote”.

Y el director de la Maratón de Boston, Dave McGillivray, decidió inspirar, explicando al Wall Street Journal cómo tomó la experiencia en logística que habría desplegado para la carrera cancelada de este año y la volvió a aplicar para organizar vacunas en Massachusetts.

A pesar de toda esta persuasión de alto nivel, una gran parte de los estadounidenses, aproximadamente 3 de cada 10, siguen dudando, según una nueva encuesta de Pew Research.

Y al igual que Parton, Fauci y McGillivray, los medios de comunicación tienen un papel que desempeñar, no en la promoción directa, sino en proporcionar información precisa y matizada de manera implacable y responder preguntas de manera directa.

“Hay mucho que decir a favor de informar honestamente tanto como sea posible y conocer el terreno en el que se reproducirán los fragmentos de sonido y los titulares”, dijo Emily Bell, directora del Centro Tow para el Periodismo Digital de la Universidad de Columbia.

Aunque Bell está ansiosa por ver que más personas superen sus preocupaciones y se vacunen, me dijo que no cree en restar importancia a las reacciones negativas a las vacunas: “Todo lo que estás haciendo es reforzar la narrativa de los ‘blogueros de la salud’, que las grandes farmacéuticas están ocultando algo”.

Y en lo que los periodistas no deberían concentrarse, según un experto en desinformación, es en gastar demasiada energía en desacreditar mitos.

Algunos de los mitos más populares: Ese magnate de la tecnología Bill Gates está implantando microchips en secreto en los brazos de las personas. Que la vacuna causa la enfermedad. Que hay niveles tóxicos de mercurio en las dosis. Las vacunas contra la gripe protegen contra el covid-19, por lo que la vacuna más nueva es innecesaria.

Pero, aunque tales nociones son incorrectas y perjudiciales, “los medios no deberían jugar ese juego desacreditando cada rumor oscuro”, dijo Claire Wardle, fundadora de First Draft, una organización sin fines de lucro que la lucha contra la desinformación en línea.

“Cuanto más dices, algo escandaloso no es cierto: ‘¡No, Bill Gates no te está poniendo un microchip!’, cuanto más le des a la gente las palabras clave”, eso los enviará por la madriguera de la desinformación en las redes sociales”, me dijo. “Le estás dando oxígeno”.

En cambio, Bell, cree que se trata de educar sin descanso al público respondiendo preguntas razonables con la mayor experiencia posible.

Los reporteros locales, que tienden a ser relativamente confiables, son especialmente importantes en este esfuerzo, ya que brindan información básica y dirigen a los lectores o espectadores a fuentes confiables de salud pública. Lamentablemente, hay muchos menos de estos reporteros que cuando comenzó la pandemia.

En el mejor de los casos, las organizaciones de noticias locales también brindan una cobertura importante de los organismos de control, como lo hizo el viernes el Boston Globe en un informe de investigación sobre el giro desastroso de la administración del gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, para privatizar la distribución de vacunas, con entidades privadas a las que se les otorgaron contratos sin licitación de las iniciativas más urgentes y ambiciosas del estado en los tiempos modernos”.

El papel de los medios, hasta la fecha, ha estado lejos de ser perfecto. Al principio, el énfasis excesivo de las reacciones alérgicas, sin el contexto suficiente, estableció un mal estándar.

Y algunos expertos piensan que la cobertura de los medios ha sido demasiado pesimista en general.

“Al público se le ha ofrecido una gran cantidad de inquietudes equivocadas por las nuevas variantes del virus, se ha sometido a debates engañosos sobre la inferioridad de ciertas vacunas y se le ha presentado una larga lista de cosas que las personas vacunadas aún no pueden hacer, mientras que los medios de comunicación se preguntan si la pandemia terminará alguna vez”, escribió el sociólogo Zeynep Tufekci.

Aun así, hay evidencia de que algunas personas están cambiando de opinión. La cantidad de personas que no tienen la intención de recibir la vacuna ha bajado de alrededor del 40 por ciento hace unos meses a alrededor del 30 por ciento ahora, según las nuevas cifras de Pew.

La cobertura de vacunas aún tiene margen de mejora.

“Lo que el público necesita escuchar”, escribió Tufekci, “...es que, según los datos existentes, esperamos que funcionen bastante bien, pero aprenderemos más acerca de cuán efectivas serán con el tiempo y que los ajustes pueden hacerlas aún mejores”.

Antes de las elecciones del año pasado, los medios de comunicación basados en la realidad, para su crédito eterno, transmitieron la idea de que la noche de las elecciones probablemente no proporcionaría la respuesta sobre quién ganó la presidencia, que podría llevar semanas contar los votos.

Los medios de comunicación tuvieron éxito al repetir este mensaje durante muchas semanas, basando sus relatos en expertos creíbles y advirtiendo sobre las campañas de desinformación. Cuando el recuento de votos obstaculizado por la pandemia tomó varios días, la mayoría de los consumidores de noticias estaban preparados para reconocer esto como aceptable, y era mucho menos probable que aceptaran la mentira de que la elección había sido robada.

Llámelo una victoria, bastante rara en estos días, para obtener buena información sobre mala información.

La cobertura de la vacuna, con sus implicaciones de vida o muerte, es aún más importante. Necesitamos hacerlo bien.