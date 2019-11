Lo que podemos aprender de Beto O'Rourke

Washington— Contender para presidente es difícil. Es especialmente difícil si no eres disciplinado y no tienes un mensaje completo y consistente. No fue una sorpresa entonces que Beto O'Rourke abandonara la carrera presidencial demócrata, uniéndose al ex gobernador de Colorado John Hickenlooper, la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York, el gobernador de Washington Jay Inslee y los representantes Eric Swalwell de California, Seth Moulton de Massachusetts y Tim Ryan de Ohio (el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también vino y se fue).

La premisa de la campaña de O'Rourke, una unidad elocuente y moderada, casi funcionó en una contienda por el Senado. Pero en un campo lleno de gente, parecía estar por encima de su cabeza: fue más conocido por saltar sobre mostradores y lanzar un esquema de confiscación de armas que por consolidarse como el RFK (Robert Fitzgerald Kennedy) que tantos demócratas pensaron que podría llegar a ser. Desde su aparición en un artículo Vanity Fair hasta el vergonzoso anuncio en video sobre el uso de “malas palabras”, simplemente no parecía "presidencial", es decir, alguien decidido, dedicado y completamente preparado para liderar un país con tantos problemas graves como el nuestro. Nunca escapó de la impresión de que era un poco diletante. Para aquellos de nosotros que opinamos que una mujer con credenciales ligeras como él probablemente no habría contendido, es un recordatorio de que nadie "nace" para hacer esto. Un poco de autorreflexión puede evitar una gran caída.

Parte de su problema era el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, otro joven candidato de centro izquierda, pero mucho más elocuente que la mayoría de los candidatos. Si querían un chico blanco joven e inteligente, Buttigieg era simplemente un mejor candidato que O'Rourke.

La insistencia de O'Rourke en renunciar a una carrera en el Senado puede no decepcionar a los demócratas tanto como cabría esperar. El olor está fuera de la rosa. Ahora es un candidato fallido en dos ocasiones. ¿Ha terminado su carrera? Apenas. Podría considerar seriamente postularse a la alcaldía de la ciudad que ama y consuela después de un tiroteo masivo en El Paso, Texas. Podría correr de regreso a casa otra vez. Podría perseguir algún otro tipo de servicio público. En particular, salir a registrar para votar a cada joven que pueda encontrar sería un gran servicio para su partido y el país.

¿Qué se puede aprender de él y de los otros desertores, si es que hay algo? Para empezar, no es una buena idea huir de la Cámara o como un ex miembro de la Cámara. La seriedad esperada para una carrera presidencial rara vez se encuentra en un congresista.

Además, debemos prescindir de la idea de que los hombres blancos son los más elegibles. De los ocho que abandonaron, siete eran hombres blancos. En lugar de género o raza, la clave sigue siendo, como lo ha sido desde el inicio del sistema primario moderno, la capacidad del candidato para inspirar entusiasmo y confianza. Mucho se ha dicho del hecho de que solo hay una mujer y ningún candidato que no sea blanco entre los cuatro primeros. Bueno, la contienda no ha terminado, pero muchos candidatos están fallando, especialmente aquellos que no se han postulado para la Presidencia antes.

Finalmente, el fracaso de O'Rourke ciertamente refuerza la idea de que las propuestas truculentas realmente no funcionan. Proponer el proyecto de control de arma más extremo (o cualquier propuesta extrema) no es un boleto para el éxito. En lugar de verse como de vanguardia, es probable que transmita la impresión de fugacidad, especialmente si no puede responder algunas preguntas básicas (es decir, ¿cómo va a funcionar esto?).

El campo se está estrechando. Como en un misterio de Agatha Christie, continúa el juego de adivinanzas de “¿Quién será el próximo eliminado?”.