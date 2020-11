Lo que Obama hace bien, y muy mal, sobre los medios

Margaret Sullivan / The Washington Post

Washington— Todo el mundo es crítico de los medios en estos días, y Barack Obama es astuto. Pero para aquellos que recuerdan ciertos aspectos de su presidencia, tiene un pequeño problema de credibilidad.

Ciertamente tiene razón cuando le preocupa que Estados Unidos esté siendo destrozado por su disfuncional sistema de medios, como explicó en una entrevista con The Atlantic para promover su nuevo libro de memorias. “Salgo de este libro muy preocupado por el grado en que no tenemos una línea de base común de hechos y una historia común”, dijo.

“No tenemos a un Walter Cronkite que describa la tragedia del asesinato de Kennedy, pero que también les diga a los partidarios y detractores que la guerra de Vietnam no va como nos dicen los generales y la Casa Blanca”.

Y en una entrevista en “60 Minutes” de CBS el pasado domingo, le dijo a Scott Pelley que el periodismo local puede ser la clave. Es “por donde tenemos que empezar, en términos de reconstruir la confianza social que necesitamos para que la democracia funcione”.

Obama intenta ofrecer soluciones diciéndole a Pelley, de manera un poco vaga, que “tenemos que trabajar a nivel local” y “encontrar formas de reforzar los estándares que aseguren que podemos separar la verdad de la ficción”.

Pero antes de anunciar al expresidente como una especie de visionario de los medios, volvamos a pensar en el historial de su propia administración con la prensa.

Así es como lo resumiría: no es genial

Cuando Obama asumió el cargo, prometió la administración más transparente de la historia de Estados Unidos. Él no la entregó. Su administración estableció récords por obstaculizar o rechazar solicitudes de Libertad de Información. Cuando llegué a Washington en mayo de 2016, me sorprendió darme cuenta de que no había concedido una entrevista en profundidad al Washington Post desde 2009.

En cambio, se dedicó en gran medida a lo que llamé Transparencia Lite. Hizo toneladas de entrevistas, pero muchas de ellas involucraron a conversadores famosos que lanzaron preguntas de softbol. Durante una visita a Vietnam, conversó con Anthony Bourdain, el chef de televisión trotamundos. Recibió elogios por su entrevista con el comediante Zach Galifianakis en el falso programa de entrevistas “Between Two Ferns”. Y pasó el rato en el garaje del podcaster Marc Maron, hablando sobre la paternidad y la superación del miedo.

Excelente para la construcción de su marca. Pero no es tan bueno para una responsabilidad seria.

Pero eso no fue lo peor. La administración Obama utilizó repetidamente un oscuro estatuto federal centenario, la Ley de Espionaje, para perseguir a las fuentes gubernamentales que proporcionaron información a los periodistas. La guerra de su Departamento de Justicia contra los filtradores fue, en palabras del exeditor del The Washington Post, Len Downie, “la más agresiva que he visto desde la administración Nixon”.

El Gobierno de Obama continuó con el tratamiento castigador de un denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional, Thomas Drake, y amenazó con enviar a James Risen, entonces un reverenciado reportero de investigación del New York Times, a la cárcel por insistir en proteger su fuente confidencial.

Quizás lo peor de todo es que su administración persiguió a James Rosen, un reportero de Fox News, usando registros de acceso con credenciales de seguridad para rastrear sus idas y venidas del Departamento de Estado. Sorprendentemente, incluso lo llamó co-conspirador en una filtración sobre el programa nuclear de Corea del Norte. “Rastrearon el momento de sus llamadas con un asesor de seguridad del Departamento de Estado sospechoso de compartir el informe clasificado. Obtuvieron una orden de registro para los correos electrónicos personales del reportero”, informó The Washington Post en 2013.

Finalmente, el Gobierno abandonó sus persecuciones sobre Risen y Rosen y, tal vez consciente de cómo la historia juzgaría todo esto, la administración Obama suavizó su postura. El entonces fiscal general, Eric Holder, declaró públicamente que nunca quiso que los periodistas fueran a la cárcel por hacer su trabajo. Y luego de conversaciones de colaboración entre el Departamento de Justicia y miembros de la prensa, el departamento acordó nuevas pautas.

Still Risen no veía con buenos ojos el legado de Obama.

“Si Donald J. Trump decide, como presidente, encarcelar a un denunciante por intentar hablar con un periodista, o si consigue que el FBI espíe a un periodista, tendrá que agradecerle a un hombre por legarle un poder tan amplio: Barack Obama”, escribió a finales de 2016.

Trump, por supuesto, ha socavado a la prensa en todo momento, instando a sus seguidores a desconfiar de los informes veraces y llamando a los periodistas el “enemigo del pueblo”. Su Departamento de Justicia confiscó los registros telefónicos y de correo electrónico de un reportero del New York Times y utilizó la Ley de Espionaje para encarcelar a una fuente periodística, Reality Winner, por filtrar un documento clasificado sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Risen citó la autodefensa de Obama: “Creo firmemente en la Primera Enmienda y en la necesidad de que los periodistas sigan todas las pistas y todos los ángulos cuando escuchas historias sobre nosotros tomando medidas enérgicas contra los denunciantes o lo que sea, estamos hablando sobre una muestra realmente pequeña”.

Me alegro de que Obama vea el lío en el que estamos ahora.

Y estoy totalmente de acuerdo con su énfasis en el periodismo local y la forma en que la desinformación desenfrenada está dañando nuestra democracia.

Pero no he olvidado lo que pasó cuando estaba a cargo.