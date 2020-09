Lo que los padres deben saber sobre el coronavirus en las escuelas

Emily Oster / The New York Times

Nueva York— Es el comienzo de un año escolar como ningún otro. Muchas escuelas, especialmente en los grandes distritos urbanos, son completamente remotas. En Nueva York, se anunció la apertura de la escuela y luego se retrasó. Algunas escuelas se han abierto y luego se han enfrentado a la cuarentena. Otros comenzaron cerrados y ahora se están abriendo. Mientras esto ha estado sucediendo, he estado hablando y escribiendo mucho sobre la apertura de escuelas y las mejores formas para que los padres y educadores evalúen los riesgos involucrados. Mi mensaje central ha sido que debemos enfocarnos en los denominadores.

¿Qué significa eso?

Gran parte de los informes sobre las escuelas se han centrado en casos de Covid-19. Hay varios paneles, incluido el Times, que hacen un excelente trabajo al recopilar la información disponible sobre los casos de coronavirus en las escuelas. Esa información es limitada, pero ha ido creciendo con el tiempo.

Sin embargo, lo que carecen de estos informes es una idea del tamaño de la piscina. Saber que hay cinco casos asociados con una escuela puede ser información útil, pero es difícil interpretar esa información sin saber si esos casos ocurrieron en una escuela de 15 estudiantes o en una escuela de mil 500. Una forma de pensarlo: si hay 5 casos en una escuela de 15, entonces si su hijo interactúa con otros niños al azar, hay un 35 por ciento de posibilidades de que interactúe con alguien que tiene Covid-19. Si hay 5 casos en una escuela de 1500, hay una probabilidad del 0.33 por ciento. Ese es el denominador.

Los denominadores son parte de un contexto más amplio, pero no son la única pieza.

También necesitamos entender qué están haciendo las escuelas. ¿Están emprendiendo mitigación? ¿Enmascaramiento? ¿Distanciarse? ¿Están abiertos en absoluto? Algunos casos reportados provienen de distritos que operan de forma totalmente remota o distritos en los que los casos ocurrieron antes de que la escuela abriera. En ambas situaciones, los casos no tienen nada que ver con las escuelas, simplemente ocurren entre personas afiliadas a la escuela. Sin vincular los casos a su contexto, es muy difícil entender qué significan los números.

Hace varias semanas, me asocié con un grupo para intentar solucionar este problema de datos. Este grupo incluía una empresa de tecnología, Qualtrics, que recopila y analiza datos de línea base y de seguimiento, y un grupo de educadores, de las asociaciones de superintendentes y directores, que tenían acceso a las escuelas. El proyecto es en gran parte voluntario, aunque tenemos una pequeña cantidad de fondos de la fundación. (Nuestro equipo no está monetizando los datos y la información de identificación de distritos o escuelas no se hará pública).

Nuestro objetivo era comenzar no con recuentos de casos de Covid-19 sino con escuelas. Queríamos preguntarles a las escuelas cómo estaban abriendo (o no), qué estrategias de mitigación estaban usando y describir sus niveles de inscripción y personal. Y luego queríamos preguntarles sobre los casos de Covid-19. Pero solo una vez tuvimos el contexto.

El sistema escolar estadounidense altamente descentralizado y fragmentado dificulta este tipo de recopilación de datos y puede explicar por qué una respuesta Covid-19 coordinada en las escuelas ha sido tan difícil. Los requisitos de presentación de informes varían de un distrito a otro y de un estado a otro. Incluso en estados con paneles detallados de casos escolares de coronavirus, como Tennessee, el grupo que crea el panel, generalmente un equipo de respuesta estatal Covid-19, a menudo no tiene un buen acceso a los datos de inscripción subyacentes. Las escuelas privadas tienen pocos o ningún requisito de informes para el coronavirus, pero en muchos lugares son las únicas que abren. Estas escuelas privadas son una oportunidad para aprender sobre lo que podría suceder cuando las escuelas públicas abran en estas áreas, pero solo si tenemos datos.

Esta fragmentación significa que no hay una ubicación centralizada para buscar el contexto que necesitamos. Pero también brinda oportunidades: dado que hay tanta toma de decisiones individuales, existe una enorme variación en todo el país en los planes de reapertura de escuelas. Esta variación brinda la oportunidad de aprender sobre la efectividad de diferentes estrategias de reapertura. Pero, nuevamente, solo si tenemos los datos.

Estamos empezando a obtener los datos y están disponibles en un panel público aquí. Nuestro equipo de Qualtrics lo está analizando, pero también puede ser analizado directamente por cualquier persona. Tenemos datos de aproximadamente 400 mil niños en más de 700 escuelas en 48 estados, mientras que la población total de K-12 en los Estados Unidos es de aproximadamente 56 millones. Así que tenemos un camino por recorrer. Aproximadamente 123 mil de esos niños están en persona en un día promedio, junto con 47 mil miembros del personal.

Y tenemos información sobre los casos de Covid-19, al menos en las primeras semanas de clases. Hasta ahora, las cifras son pequeñas. En nuestros datos, al domingo, las tasas de casos confirmados en estudiantes son 0.073 por ciento y, en el personal, 0.14 por ciento. Eso significa que, en una escuela de 1350 estudiantes, esperaría un caso cada dos semanas y, en un personal de 100, un caso cada 14 semanas. Estos números son aproximadamente tres veces más altos si incluimos los casos sospechosos.

Los números de la línea superior son generalmente lo que la gente pregunta primero, pero al comenzar con el contexto, podemos ver todo tipo de información adicional. Por ejemplo: en algunos distritos escolares, el personal trabaja en persona y los estudiantes no están en persona. Las tasas de casos sospechosos y confirmados del personal en estas escuelas son similares a las de las escuelas que tienen estudiantes en persona (aunque todas son bajas), lo que sugiere que el personal puede estar transmitiendo el coronavirus entre sí, o estos casos pueden ser el resultado de la propagación de la comunidad en general. Otro hallazgo simple: las escuelas privadas en nuestros datos tienen tasas de infección más bajas, lo que parece reflejar, al menos en parte, su demografía y el hecho de que hacen más mitigación.

Los datos con más contexto también pueden revelar la frecuencia relativa de las políticas de prevención del coronavirus (las máscaras son las más comunes, mientras que las pruebas de rutina del personal son muy poco comunes) y brindar información sobre el uso de diferentes modelos de aprendizaje. Según nuestros datos, el 13 por ciento de las escuelas ha cambiado su modelo de aprendizaje desde el inicio del año escolar. A medida que crezcan los datos, permitirá a los investigadores, a nosotros y a otros, analizar la relación entre la prevención y los resultados. En nuestro análisis inicial, limitar el tamaño de los grupos a menos de 25 parece ser la práctica de mitigación que está más fuertemente relacionada con las bajas tasas de infección. El tiempo y más datos nos ayudarán a saber si esto se mantiene.

Como padre o administrador de la escuela, estos datos pueden brindarle más contexto para sus propias elecciones y alentarlo a hacer preguntas informadas. ¿Qué debo esperar en una escuela como la mía, si abrimos? ¿Cómo son las “mejores prácticas” en general y en mi área? Información como esta puede ser crucial para las decisiones de los padres sobre sus hijos y las decisiones de las escuelas sobre la reapertura.