Lo que Biden y muchas otras personas se equivocan sobre los periodistas

Margaret Sullivan/ The Washington Post

Washington— El periodismo nunca ha sido la profesión más admirada, y en los últimos años la reputación de sus practicantes solo ha empeorado.

Gallup pone la confianza en los medios de comunicación en alrededor del 40 por ciento a nivel nacional, una fuerte caída desde su punto más alto de más del 70 por ciento en la década de 1970: los días del informe Watergate de The Washington Post, la publicación de los Papeles del Pentágono que revela la historia secreta de la La guerra de Vietnam y el ritual nocturno de la nación de ver a Walter Cronkite de CBS, conocido como el hombre más confiable de Estados Unidos.

Incluso el presidente Joe Biden, en gira en Ginebra para una reunión cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada, criticó el enfoque de los periodistas sobre sus trabajos.

“Para ser un buen reportero, tienes que ser negativo ... Tienes que tener una visión negativa de la vida, me parece”, acusó, refiriéndose a su reacción de enojo hacia la reportera de CNN Kaitlan Collins, quien antes lo había cuestionado sobre si había alguna razón para calificar como positivas las reuniones, considerando el implacable historial autoritario de Putin. (Biden se disculpó por sentirse “sabio”).

El predecesor de Biden, por supuesto, pasó toda su presidencia destrozando lo que llamó “noticias falsas”, llamando a los reporteros escoria o enemigos del pueblo e insultando alegremente a periodistas y organizaciones de noticias específicas. Como presidente, Donald Trump había sido despreciado en privado por CNN, The New York Times y The Washington Post.

¿Merecen realmente los periodistas estas bajas calificaciones y críticas? La minuciosa periodista Janet Malcolm ciertamente pensaba que sí.

Cuando murió la semana pasada, los obituarios repitieron la famosa y devastadora crítica que abrió su artículo de la revista New Yorker de 1989, que luego se convertiría en un libro: “The Journalist and the Murderer” (“El periodista y el asesino”).

“Todo periodista que no sea demasiado estúpido o demasiado lleno de sí mismo para darse cuenta de lo que está sucediendo, sabe que lo que hace es moralmente indefendible”, escribió. “Es una especie de hombre de confianza, que se aprovecha de la vanidad, la ignorancia o la soledad de las personas, se gana su confianza y las traiciona sin remordimientos”.

Es una crítica que ha sido ampliamente citada porque muchos periodistas la han interiorizado como un extraño tipo de autoflagelación.

“Es notable cuán ampliamente la élite periodística llegó a aceptar e incluso venerar la famosa cita de Janet Malcolm, que, valiosa como un correctivo punzante para las presunciones más burdas de la profesión, es, en el mejor de los casos, simplemente falsa y, en el peor, profundamente dañina”, escribió el periodista tecnológico Will Oremus (quien será colega del Washington Post a partir de esta semana). Tras admitir que él mismo lo ha citado, en parte porque es “un poco punk”, Oremus se opone a que se perpetúe, especialmente en un momento en que “quizás la mitad del país cree que realmente somos mentirosos inmorales y estafadores”.

Pero otros dos periodistas conocidos que también ya fallecieron ofrecieron una visión alternativa de nuestra profesión, y una más precisa.

Ron Ostrow, el veterano corresponsal en Washington para Los Angeles Times, que publicó una de las historias más importantes de Watergate, era respetado en ambos lados de la isla. “Era duro como periodista, amable como persona”, recordó el fiscal general Merrick Garland en un obituario de Ostrow en el Times. También citó el elogio del ex fiscal general William Barr y lo siguiente que señaló William Webster, un ex director del FBI y la CIA: “Se podía confiar en él ... Si alguien era golpeado por Ron, era porque se lo merecía”.

Esto no suena como un estafador o un juez implacablemente negativo. Parece que muchos reporteros que conozco todavía están trabajando hoy o simplemente se están abriendo camino en el oficio.

Luego estaba Dick Stolley, cuyos varios reclamos de fama incluyeron conseguir, para la revista Life, una copia de la película casera en la que Zapruder captó en asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Era una primicia jamás lograda, posible solo gracias a la pura persistencia de Stolley, mezclada con su sexto sentido de cuándo dejar de empujar.