Lo bello de enjuiciar a los ex

Nueva York— Vengo de un país ­–México– donde los presidentes y ex presidentes han sido intocables. Hemos tenido en la Presidencia a asesinos, corruptos, responsables de fraudes y trampas electorales, ladrones y magos que enriquecieron súbitamente a sus familias. Pero todos han dejado el poder en libertad y sin enfrentar a la justicia. Por eso me parece tan aleccionador el juicio al ex presidente estadounidense Donald Trump.

Nunca antes un presidente o ex mandatario de Estados Unidos había enfrentado cargos criminales en más de 240 años de democracia. La Fiscalía del Estado de Nueva York lo acusa de falsificar documentos por el pago de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels. A cambio, ella debió haberse quedado callada sobre un supuesto romance que él, tajantemente, niega.

Nunca en toda mi carrera me había tocado ver a tantos periodistas cubriendo un juicio o a una sola persona. Pero Trump, con ese ingenio populista para crear realidades paralelas, ha aprovechado las acusaciones para recaudar millones de dólares para su campaña presidencial y, de paso, subir significativamente en las encuestas entre posibles candidatos republicanos.

Trump vive en un universo en que parece sentirse por encima de la ley, de la verdad y de todos. Pero por eso, precisamente, es tan fascinante este proceso legal en que ni Trump se salva.

Ojalá hubiéramos hecho algo parecido con nuestros presidentes y ex presidentes en Latinoamérica. En México, por ejemplo, tienen mucha cola que les pisen.

Todos los presidentes mexicanos antes del año 2000 fueron escogidos con fraude y por dedazo. Nunca fue juzgado el mandatario que ordenó el asesinato de decenas y quizás cientos de estudiantes en la plaza de Tlatelolco en 1968.

Ni el que permitió otra masacre (la de “El Halconazo”) en 1971. Uno se construyó un burdo palacete en lo que los mexicanos llamaron “la Colina del Perro” y otro adquirió una lujosa casa blanca de un contratista de su propio gobierno. Nunca ha quedado claro cómo algunos ex presidentes viven muy por encima de la suma de todos sus modestos salarios y pensiones gubernamentales. Difícil entender por qué esas partidas secretas nunca se han publicado.

América Latina también está cargada de ex presidentes corruptos y multimillonarios. Algunos esfuerzos, no tan convincentes, se han hecho en Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras, Panamá y Colombia, entre otros, para llevar a la justicia a los más abusivos.

Pero solo en Perú esa práctica se ha convertido en una especie de deporte nacional; presidente que sube, presidente que encarcelan. O casi. Ocho ex presidentes peruanos han sido arrestados o han enfrentado acusaciones criminales desde el fin de la Presidencia de Alberto Fujimori en el 2000.

No juzgar a presidentes o ex presidentes que han violado la ley o cometido actos criminales puede tener devastadoras consecuencias en el futuro de un país. Como ocurrió en Venezuela. Luego de la matanza de Puente Llaguno en el 2002 –en que murieron 12 opositores– había suficientes razones para juzgar al golpista Hugo Chávez y sacarlo legalmente del poder. Pero la oposición no supo hacerlo y desaprovechó una oportunidad única para recuperar el país.

Hoy Venezuela es el caos y el terror.

Juzgar presidentes, ex presidentes, dictadores y golpistas es una práctica honorable y necesaria para mantener sana una democracia. Es triste que tiranos como Fidel Castro y Augusto Pinochet no hayan muerto en una cárcel. Ambos fueron responsables de asesinatos, torturas y múltiples violaciones a los derechos humanos. En Cuba y Chile la justicia no llegó.

Pero nunca es tarde para empezar. Hay varios ex presidentes latinoamericanos que deberían estar arrestados. Entiendo que muchos gobiernos, cuando llegan al poder, prefieren ver hacia delante y no enfrascarse en largas y desgastantes peleas con influyentes figuras del pasado. Pero hay veces, como en el caso de Trump y de tantos otros en el continente, en que no se puede enterrar la cabeza ni la moral.

El hermoso acto de enjuiciar a ex presidentes tiene mucho más que ver con la defensa y la supervivencia de la democracia que con el deseo de venganza. Es regresar a tierra a los que abusaron de su inmenso poder. Y es una maravillosa lección para los que vienen detrás: si te pasas, te cortamos las alas.