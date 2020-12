‘Latinx’ ni siquiera se ha popularizado entre los hispanos. Nunca lo hará.

José A. Del Real / The New York Times

Washington— El término “Latinx”, que modifica el “latino” y “latina” para describir a las personas de una manera inclusiva de género, se ha convertido en algo común en algunos sectores. Los que se oponen a la transfobia y el sexismo unen sus publicaciones en las redes sociales, trabajos académicos y charlas en el lugar de trabajo con el término. Los políticos liberales lo usan. Los litigantes de derechos civiles lo utilizan. Los científicos sociales lo usan; expertos en salud pública como Anthony Fauci lo usan. Merriam-Webster lo agregó al diccionario en 2018. Pero la etiqueta no ha ganado una amplia adopción entre los 61 millones de personas de ascendencia hispana que viven en los Estados Unidos. Solo alrededor de 1 de cada 4 hispanos en Estados Unidos está familiarizado con el término, según una encuesta del August Pew Research Center. Solo el 3 por ciento se identifica de esa manera. Incluso los hispanos políticamente liberales alineados con amplios objetivos culturales de la izquierda a menudo se muestran reacios a usarlo.

Esta disyunción es objeto de un debate intenso, a menudo confuso. Los usuarios de “Latinx” son acusados de estar fuera de contacto con las comunidades hispanas de clase trabajadora y de practicar el imperialismo lingüístico en el idioma español, que, como el francés y el italiano, tiene un género gramatical. Y los oponentes del término a menudo son llamados transfóbicos, anti-LGBT y “machistas” chovinistas.

La oposición a “Latinx” es a menudo cotidiana: la -x es difícil de decir en español. Sus derivados plurales, como “latinxs” y “amigxs” y “tixs”, son imposibles de pronunciar. Para los hispanohablantes que navegan por un género no binario en su vida cotidiana, la modificación -x no proporciona una hoja de ruta para tratar con pronombres (el / ella) o artículos de género (el / la, un / una) en español hablado. Esta modificación del idioma inglés a la gramática del idioma español no logra lingüísticamente lo que se espera lograr culturalmente: un reconocimiento expansivo de la autonomía y la diferencia que las personas pueden usar en la vida cotidiana.

El español ha sido testigo de varias innovaciones para hacerlo más inclusivo. Un número creciente de comunidades LGBTQ aquí y en el extranjero usan “Latine” (la-tee-neh). No solo suena mucho menos incómodo en español que “Latinx”, sino que la “e” se puede aplicar a otras palabras en español verbal con mucha facilidad, en lugar del masculino “o” o el femenino “a”. El pronombre de género neutro “elle” se ha convertido en una modificación popular de “él” y “ella” cuando la persona que se identifica no es binaria. Ninguno de estos se ha popularizado en Estados Unidos, incluso cuando “Latinx” se ha vuelto más común en los titulares de noticias, comunicados oficiales de salud pública, discusiones médicas, correos electrónicos corporativos y publicaciones brillantes de Instagram de personas influyentes en las redes sociales.

Mientras tanto, la política interna estadounidense ha subsumido el debate sobre “latinx”. La elección de este otoño destacó las inclinaciones políticas matizadas de 30 millones de votantes de ascendencia hispana, aproximadamente 1 de cada 3 de los cuales votó a nivel nacional para reelegir al presidente Trump. Las preferencias políticas y los cálculos dentro de este grupo varían ampliamente según el lugar donde vive la gente, así como su ascendencia, fe, edad, género, educación, ingresos y otras variables.

Sin embargo, algunos estrategas y periodistas argumentan que la adopción progresista de “Latinx” perdió algunos votos entre las comunidades hispanas en Florida y Texas al imponer una etiqueta a las personas que no la usan para describirse a sí mismos. (El Caucus Hispano del Congreso y sus miembros parecen usar raramente el término en declaraciones a sus electores). Pero esa explicación ignora causas más fáciles de probar, incluida la ausencia de una inversión temprana y sostenida por parte de campañas demócratas en las comunidades hispanas de Florida y las zonas fronterizas de Texas. A los demócratas, por el contrario, les fue mucho mejor en estados como Arizona y Nevada, donde los defensores mexicanos estadounidenses de base han construido esfuerzos efectivos de movilización política.

Si estos distritos son tan diferentes entre sí, algunos incluso han preguntado si es un error usar una sola etiqueta para abarcar a todas las personas de ascendencia hispana. El impulso por una etiqueta panétnica comenzó en serio a finales de los años sesenta y setenta. Desde el noreste hasta el suroeste, los líderes comunitarios puertorriqueños y mexicoamericanos reconocieron problemas sociales compartidos, incluida la pobreza y la inversión inadecuada en sus escuelas, pero las autoridades federales les dijeron a menudo que carecían de datos para sustentar sus solicitudes de financiamiento federal. Líderes y académicos hispanos prominentes comenzaron a presionar a la Oficina del Censo de Estados Unidos para crear una categoría que los incluyera, y así medir las disparidades en una escala de importancia estadística. “Hispano” apareció por primera vez en el censo en 1980, dice G. Cristina Mora, autora de “Haciendo hispanos: cómo activistas, burócratas y medios construyeron un nuevo estadounidense”.

“Hispano” pronto tuvo detractores. En la década de 1990, un creciente consenso entre académicos y activistas sostenía que el término oscurecía el legado de colonización y genocidio por parte de España. “Latino” surgió como un identificador panétnico preferido, y en el 2000 se agregó al censo junto con “hispano”. (La “raza” de los hispanos / latinos es un tema delicado, porque el censo no reconoce la categoría racial latinoamericana común de mestizo, que denota una mezcla de ascendencia europea e indígena).

“Latinx” es el último giro de esta saga. Comenzó a circular en Internet alrededor del cambio de siglo, principalmente a través de espacios de chat y formas tempranas de redes sociales, adoptadas primero por personas de ascendencia hispana que se identificaban como “queer”. Desde 2015, los jóvenes lo han acogido con especial entusiasmo, especialmente en entornos universitarios.

Dónde y por quién se usa “Latinx” ha ayudado a generar quejas de que puede alienar a las comunidades hispanas de clase trabajadora (especialmente a las que hablan español) o al menos no reflejar sus preferencias. “Sigo pensando, las personas que están viendo esto, ¿se identifican con ese término?” pregunta Richard T. Rodríguez, profesor asociado de la Universidad de California en Riverside, sobre la mensajería política durante la pandemia que ha utilizado “Latinx”. “La x es discordante, algo así como morder un vidrio”. (Rodríguez también señaló que, aunque “Latinx” se usa a menudo en solidaridad con la comunidad trans, una persona transgénero que ha luchado para que su identidad de género sea reconocida públicamente también puede ser marginada por el término).

Hoy en día, las encuestas muestran que las personas de ascendencia hispana en Estados Unidos a menudo prefieren describirse a sí mismas haciendo referencia a sus países específicos de herencia, según una encuesta de Pew de 2019. Para los estadounidenses de segunda generación de ascendencia hispana, el país de origen se usa con la misma frecuencia como “hispano” o “latino”, según la encuesta. Y esas nacionalidades no tienen género en inglés.

Pero las encuestas que les piden a los participantes que elijan un solo identificador ignoran hasta qué punto las personas de ascendencia hispana a menudo “cambian de código”, según con quién estén hablando, dice Mora. Alguien puede identificarse como mexicano-americano y latino, cubano-americano e hispano, nicaragüense y latino, y cualquier configuración en ellos. Mora agrega que el “Latinx” es más común en California que en otras partes del país. “Ciertamente me identifico como chicana, como latina, y uso ‘Latinx’ a menudo. Y eso coincide con los datos que he visto. No es mutuamente excluyente, y tenemos derecho a hacerlo”, dice. “Somos uno de los grupos más dinámicos del país. Nos enfrentamos continuamente a nosotros mismos, y eso está absolutamente bien”.

Y cuando tenga dudas sobre cómo se identifica la gente, aconséjese, pregúnteles.