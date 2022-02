‘Latinx’ estaba destinado a ser inclusivo. Algo se perdió en la traducción

San Diego— Al escribir sobre temas latinos durante más de 30 años, no hay mucho que no haya visto. De hecho, ha habido algunas cosas que desearía no poder ver.

Y ahora, mientras digiero la telenovela actual sobre el término “Latinx”, he vislumbrado tres hilos familiares.

Primero, está la compleja relación que tenemos los latinos con nuestra propia identidad. Muchos de nosotros estamos en conflicto o confundidos. Es por eso que gran parte de nosotros tenemos puntos de vista tan fuertes sobre cómo debemos ser identificados. No hay suficientes sofás en todo el Suroeste para permitir que millones de mexicoamericanos decidan si somos “mexicanos” o “estadounidenses”. Muchos puertorriqueños en Nueva York (“nuyoricans”) no pueden relacionarse con los que crecen en la isla de Puerto Rico. Y cómo se ven a sí mismos los cubanoamericanos depende de si crecieron en Cuba o en Estados Unidos y, si llegaron como refugiados, en qué ola llegaron. Muchos latinos saben cómo sortear una crisis de identidad, pero no es una buena idea usar las inseguridades culturales como un motivador para crear una nueva terminología.

A continuación, está el recuerdo de cuántas personas de origen español rehuían de la palabra “hispano” mientras que otros la abrazaban. A principios de la década de 1970, la administración de Nixon, con la ayuda de mi amiga Grace Flores-Hughes, que trabajaba en lo que entonces se llamaba el Departamento de Salud, Educación y Bienestar, se decidió por la palabra “hispano” como el término preferido para describir personas de origen español. En la década de 1980, la palabra apareció en el formulario oficial del censo de Estados Unidos, algunos de los “descritos” aceptaron el término, pero muchos no. Algunos odiaban el término porque fue impuesto por el Gobierno y por una administración republicana. A otros no les gustó que se remontara a España. Con el tiempo, alguien propuso una alternativa: Latino. ¿Lo que hay en un nombre? La experiencia nos dice: No mucho.

Finalmente, luego está el hecho de que los liberales blancos no pueden resistir sus instintos coloniales para decirnos quiénes somos, qué pensar e incluso cómo deberíamos llamarnos. Existe un debate en curso sobre quién dio origen al término “Latinx”, aunque la mayoría de los expertos parecen estar de acuerdo en que llegó al léxico estadounidense a mediados de la década de 2000. Algunos de los que adoptan el término insisten en que provino de activistas de izquierda que querían un término “inclusivo” que diera la bienvenida a la comunidad LGBTQ. Otros dicen que el término proviene de la Santísima Trinidad del elitismo estadounidense blanco: los medios, la academia y la política. En mi caso, cuando escuché a la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, usar “Latinx”, esa fue mi señal para evitar el término como tortillas compradas en la tienda.

Al parecer, no soy el único. Examinemos la resistencia, entre los latinos, a “Latinx”.

En diciembre de 2021, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, el grupo latino de derechos civiles más antiguo del país, prohibió la palabra en sus comunicaciones y correspondencia oficiales. Domingo García, presidente de LULAC y viejo amigo, le dijo a NBC News en ese momento: “La realidad es que hay muy poco o ningún apoyo para su uso y se ve como algo que se usa dentro de Beltway o en las torres de la Ivy League, mientras LULAC siempre representa a José y María en Main Street en el barrio y debemos asegurarnos de hablarles de la forma en que se hablan entre ellos”.

En noviembre de 2020, el representante Rubén Gallego, demócrata por Arizona, tuiteó una respuesta provocativa a un demócrata que preguntó cómo el partido podría “mejorar nuestro trabajo con la comunidad Latinx” y prevenir a los “votantes republicanos Latinx”. Gallego respondió: “Primero comience por no usar el término Latinx”.

En 2020, un estudio del Pew Research Center encontró que sólo el 3 por ciento de los latinos, en su mayoría mujeres jóvenes, usan el término. En 2021, una encuesta realizada por Bendixen & Amandi International, una firma demócrata que se especializa en alcance latino, situó el porcentaje de latinos que usan “Latinx” en un 2 por ciento.

Parece que, cuando tienes un producto o proyecto dirigido a los latinos, abofetearlo con “Latinx” es una buena manera de matarlo. La palabra les dice a los latinos reales: Esto no es para ti. Esto es para personas blancas que quieren fingir que son usted.

El término es tonto y autoindulgente. El debate al respecto es una pérdida de tiempo. Mientras 62 millones de latinos se preparan para gobernar Estados Unidos, hay todo un océano de peces más grandes para freír. Es hora de lanzar nuestras líneas y encender la parrilla.