Las páginas de opinión no deberían ser donde muera la curiosidad

San Diego— Hay cosas que no le enseñan a uno en la Escuela de Periodismo y tampoco me las habían dicho. Yo recibí mi “educación” como reportero y columnista metropolitano en una ciudad importante que tenía algo más que una materia prima que generaba toneladas de noticias: las personas que se portaban mal.

Esto es lo que aprendí.

Lección Número 1: Los dueños de los medios de comunicación se ganan la vida metiendo la nariz en los asuntos de otras personas, aunque creen que lo que sucede en sus empresas no es asunto de los demás. Ellos supervisan sus salas de redacción cuando exponen los defectos de las figuras públicas.

Porque la prensa es un mundo pequeño, que se preocupa por proteger su imagen y reputación. Por lo tanto, cuando los periodistas –reporteros, presentadores, productores, columnistas, etc., salen del edificio, se supone que deben mantener cerrada la boca. A esos contadores de historias les enseñan a guardar para sí mismos sus propias historias.

Hace 15 años, renuncié a un periódico para tomar otro trabajo. En mi último día de labores, el editor me pidió un favor. “Si vas a hablar de nosotros y del tiempo que pasaste aquí, por favor, sé amable”, dijo con una sonrisa nerviosa.

Era un tipo inteligente. Como el único latino que había en el Consejo Editorial, y el segundo en la historia del periódico, mi experiencia no fue como una gran fiesta.

Es en perjuicio de la profesión que muchos periodistas se llevan sus mejores historias a la tumba. Tal vez, los grandes medios de comunicación no deberían tener ese gran problema si permiten que sus empleados y ex empleados hablen. La luz del sol es el mejor desinfectante.

Ésa es la razón por la que carta de renuncia de Bari Weiss –una ex escritora y editora del Departamento de Opinión de The New York Times– es tan épica. No sólo dice lo que muchos de nosotros les gustaría decir al salir por la puerta. También es una autopsia, que explica con un poderoso lenguaje qué es lo que mató al periodismo de opinión de los grandes periódicos como en la película La Dama de Gris.

Weiss escribió en su carta que fue contratada por el editor de The Times Arthur Gregg Sulzberger para exhibir a los “escritores primerizos, centristas, conservadores y otros que no pensaban naturalmente que The Times era su casa”.

El experimento estaba condenado a fallar. Los empleados decidieron que también deberían tener una voz –porque sus voces tenían el beneficio adicional de ser progresivos– y creían que lo que tenían que decir era más importante que lo que cualquier otro podía ofrecer.

En la carta que le envió a Sulzberger, Weiss hizo notar que: “Un nuevo consenso ha surgido, de que la verdad no es un proceso de descubrimiento colectivo, sino algo ortodoxo que ya es conocido para iluminar a unos pocos cuando su trabajo es informar a todos los demás”.

Sigue diciendo: “Las historias son escogidas y contadas de una manera que satisfagan al menor número de audiencias, en lugar de permitir que la curiosidad pública lea lo que sucede en el mundo y luego saque sus propias conclusiones”.

Luego, terminó diciendo de una manera contundente: “La verdad es que la curiosidad intelectual –dejando a un lado la toma de riesgos– es ahora la responsabilidad de The Times”.

No sólo está la idea de que el llamado periódico importante no está interesado en escuchar el otro lado del argumento, ellos sienten que es su deber solemne –como la mayoría de la gente “despierta” que haya caminado por la Tierra– para afirmar que, adivinen qué, no existe otro lado.

Y debido a que son las personas más iluminadas del salón, no tienen escrúpulos de ser también los más despreciables. Weiss escribió que ella estuvo sujeta a “un constante acoso de sus colegas que no estaban de acuerdo con sus puntos de vista”.

Esto escribió acerca de esos cretinos: “Me llamaron nazi y racista, pero aprendí a no tomar en cuenta sus comentarios acerca de cómo estoy escribiendo nuevamente acerca de los judíos”.

Como alguien que desde hace tiempo ha sido regañado por los lectores por escribir nuevamente acerca de los mexicanos, entendí lo que es eso.

Aunque los jefes de Weiss fueron cobardes y no la defendieron, ella dijo que algunos de ellos elogiaron su valentía.

Es una vergüenza que ella necesitara defenderse.

“Trabajar como una centrista en un periódico estadounidense no debería requerir valentía”, escribió.

Tristemente, sí se necesita. Ese grupo tiene su propio verbo: “controvertir”. Como decir “No deberíamos controvertir la violencia policíaca. O una acción afirmativa, el aborto, el control de armas, usar mascarillas, o cualquier tema.

Pongan atención niños. Érase una vez, un periodista estadounidense en un lugar en donde debatíamos nuestros puntos de vista divergentes. La esperanza era que exponer a los lectores de todos lados podría ayudarlos a entender completamente los asuntos cruciales del día.

Ese lugar fue sagrado para mí durante tres décadas y lo convertí en mi casa. Se llamaba la página editorial. Que descanse en paz.