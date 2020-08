Las mujeres afroamericanas han estado esperando a Kamala

Chryl Laird / The New York Times

Nueva York— El ex vicepresidente Joe Biden anunció el martes que había elegido a la senadora Kamala Harris de California como su compañera de fórmula.

La noticia no es exactamente una sorpresa. Biden prometió durante las primarias que elegiría a una mujer para ese puesto.

Sin embargo, no se puede exagerar la importancia de esta decisión y su significado para las mujeres afroamericanas, los miembros más leales del Partido Demócrata. De manera frecuente, el compromiso de las mujeres afroamericanas con el partido no ha sido reconocido pero, durante generaciones, han sido incansablemente leales al Partido Demócrata.

Ahora viene la pregunta real que no puede responderse: ¿acaso la elección de Harris, a pesar de su sólida experiencia, simplemente es simbólica, será un gesto que cambiará pocas cosas en la vida de las mujeres afroamericanas? ¿O de verdad reconoce lo importantes que son las mujeres afroamericanas para los demócratas?

No puede negarse que las estructuras políticas de este país no se diseñaron teniendo en cuenta a los grupos marginados, mucho menos a los que se encuentran en la intersección de dos comunidades marginadas como es el caso de las mujeres afroamericanas. Sin embargo, su apoyo constante al Partido Demócrata no ha ocurrido de manera ciega; entienden el sistema político y dónde creen que tienen más probabilidades de obtener ganancias políticas a favor de la comunidad afroamericana.

Son las mujeres afroamericanas, más que cualquier otra combinación racial y de género, quienes han respaldado las iniciativas a favor de representación más inclusiva con su apoyo incuestionable a la posibilidad de la primera presidenta en 2016 y el primer presidente afroamericano en 2008, así como la reelección del primer presidente afroamericano en 2012.

Además, jamás han dudado en criticar y cuestionar al partido para que les responda mejor a sus miembros y a los valores del partido.

Harris fue un buen ejemplo en la temporada de primarias, cuando cuestionó el historial de Biden en materia de integración racial en la década de 1970. En 1964, Fannie Lou Hamer de manera célebre señaló al partido por su falta de inclusión después de que una delegación exclusivamente blanca de Misisipi fue enviada a la Convención Nacional Demócrata. Shirley Chisholm cuestionó el “statu quo” de los líderes del partido con su candidatura presidencial para consternación de muchos demócratas.

Harris ha llegado a este nivel gracias a su trabajo en California, como fiscal general, y en el Senado. Electoralmente, su atractivo podría motivar a los electores afroamericanos porque, como miembro de su comunidad, ofrece una óptica política que tiene un gran potencial para enfocarse en las preocupaciones de los ciudadanos afroestadounidenses.

De hecho, las investigaciones muestran que es más probable que las mujeres afroamericanas apoyen “a un miembro de su comunidad” de manera más entusiasta que los electores provenientes de otras combinaciones de género y raza. Su presencia en la fórmula podría ser un incentivo para la movilización y la participación de votantes afroestadounidenses, y tiene el potencial de atraer de manera más generalizada a las electoras de todas las razas.

Algunos quizá consideren que esta decisión vicepresidencial simplemente es estratégica, una manera de contar con la participación de los electores afroestadounidenses. Yo diría que esa es la naturaleza de la política, como elegir a un candidato a la vicepresidencia porque esa persona vive en un estado pendular. Harris fue seleccionada a través del mismo proceso de escrutinio por el que han pasado otros candidatos. Además, al menos tiene un nivel de aptitud similar, o más alto, que compañeros de fórmula previos.

Como candidata afroestadounidense, es probable que Harris se enfrente a un importante escrutinio. Habrá algunos miembros de la comunidad afroamericana que tengan reservas debido a su historial como fiscal. Eso es cierto sobre todo si hablamos de las madres afroamericanas, a quienes quizá no les agrade su aplicación de las leyes de ausencia escolar durante su papel como fiscal general en California.

Harris también se enfrentará a lo que se ha esperado de las mujeres afroamericanas que participan en la política: se esperará que sea todo para todos. En efecto, las investigaciones sobre las actitudes en torno a las mujeres afroamericanas muestran que hay expectativas y estereotipos que a menudo se les impone para que sean más asertivas y férreas, pero también edificantes y solidarias.

Por otro lado entrará a la contienda tras la derrota de Hillary Clinton en 2016 y en contra de las sugerencias de que el sexismo fue al menos una parte de la razón de su derrota.

Si acaso, Kamala Harris se enfrentará a obstáculos importantes debido a su sexo y su raza. Sin embargo, sospecho que eso ya lo sabe. Después de todo, las mujeres afroamericanas que participan en la política se enteran de eso muy rápidamente.

Sin embargo, como Harris, son más patriotas de lo que imagina la gente, pues se enfrentan a ese tipo de desafíos. Desde su infancia californiana hasta su época como estudiante en la Universidad Howard y su ascenso constante en la política, Harris ha vivido y trabajado dentro de ese legado y, en muchos aspectos, ha prosperado.