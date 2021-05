Las mamás no están bien, y tal vez sea bueno que los hijos vean

Theresa Vargas / The Washington Post

Washington— Cuando repaso mis recuerdos favoritos de la infancia de mi madre, el paisaje a menudo no es ni idílico ni ideal.

Un recuerdo que tiende a aflorar a la superficie nos muestra viviendo en una casa diminuta y deteriorada sin calefacción.

Despreciaba esa casa. Mis tres hermanos mayores ya se habían mudado cuando ella y yo nos mudamos a esa casa. Cuando era adolescente, solía visualizar las paredes cayendo hacia adentro sobre mí, lo cual era parte de mi vívida imaginación y parte de mi predicción, porque el techo de mi cama se cayó un día.

Pero fue nuestra casa, al menos durante unos años, y mi mamá trató de que fuera lo más cómoda posible. Su esfuerzo fue especialmente notable en las mañanas de invierno. Texas no tiene inviernos fríos, hasta que los tiene. Luego recibe tormentas de hielo que causan choques en las carreteras y temperaturas nocturnas que descienden por debajo del punto de congelación, lo que hace que una casa sin calefacción se sienta terriblemente fría en todas partes, excepto debajo de una pila de cubiertas.

En esas mañanas, sin falta, mi mamá se levantaba antes que yo y colocaba nuestro calentador de espacio en el baño, para que me brindara un refugio cálido cuando me levantara. Ella haría eso todos los días, ya sea que se sintiera cansada o dolorida por su trabajo como oficial de cumplimiento del código o se sintiera enferma (recibió su primero de tres diagnósticos de cáncer mientras vivíamos en esa casa).

Fue un pequeño sacrificio de su comodidad por la mía, pero ese recuerdo es uno que tengo muy cerca. Dentro de ese gesto había un recordatorio tranquilizador de que no importaba cuán difíciles se pusieran las cosas para nosotros, mi mamá cuidaría de mí.

Este ha sido un año difícil para todos, pero especialmente para las madres trabajadoras. Esa no es una opinión. Los números lo demuestran. Las mujeres han abandonado la fuerza laboral en tasas significativamente más altas que los hombres. No es de extrañar que en septiembre, cuando las escuelas volvieran a funcionar, las mujeres abandonaron la fuerza laboral a una tasa cuatro veces mayor que la de los hombres, según el Centro Nacional de Leyes de la Mujer. Los números se ven aún más marcados cuando se trata de tendencias entre las mujeres de color.

Los expertos también han advertido que las madres que se han quedado en la fuerza laboral y están haciendo todo lo posible para mantener ese equilibrio entre el trabajo y la vida mientras el terreno cambia debajo de ellas, tienen más probabilidades de experimentar agotamiento y agotamiento.

En otras palabras, las mamás no están bien.

Pero si, en el Día de la Madre, ayuda a sacar una preocupación de aquellos que intentan mantenerlo todo unido, esto es lo que mi propia infancia y la pandemia me han demostrado: está bien si los niños ven algo de esa lucha.

Pasé esta pandemia hablando con mamás que están luchando debido a su situación económica pero que tienen hijos que están prosperando, a pesar de esas mismas situaciones económicas. Una adolescente sobre la que escribí recientemente ganó un concurso de ensayos y abrió las mentes de los adultos, mientras se preocupaba si su familia terminaría sin hogar. Otra adolescente, hija de una madre soltera, pasó este año turbulento luchando contra los funcionarios escolares y del condado por el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, un tema que muchos adultos ni siquiera entienden.

No estoy sugiriendo que las mamás (o los papás) acumulen sus preocupaciones sobre sus hijos. Estoy sugiriendo que podrían tener una preocupación menos en su pila.

Antes de la pandemia, traté de proteger a mis dos hijos pequeños de cualquier estrés o agotamiento que sintiera. Ni siquiera sabían completamente lo que hacía para ganarme la vida. Solo les dije que escribía historias para un periódico, temiendo que si decía demasiado, tendría que explicar los desgarradores escenarios que a menudo presencié.

Sabiendo que el periodismo requiere horas largas e impredecibles, me propuse una meta al principio de sus vidas para tratar de llegar a casa durante la mayor cantidad de horas posible para irse a dormir. Con el tiempo, esa hora se convirtió en nuestra hora, algo que tanto ellos como yo esperábamos. El problema era que en las raras ocasiones en que no podía llegar a casa a tiempo, y mi esposo los acostaba, se quedaban dormidos llorando y yo sentía que todo el equilibrio entre el trabajo y la casa se desmoronaba.

Tenían 5 y 7 años cuando comenzó la pandemia, y traté de mantener ese muro entre el trabajo y la familia, aunque ambos estaban empujados juntos en el espacio de nuestra casa, todo el día, todos los días. Mi esposo fue una ayuda increíble y se hizo cargo de la mitad de sus estudios. Aun así, hubo días en los que entrevistar, investigar, escribir, cocinar, enseñar, cocinar de nuevo y tratar de jugar con ellos chocaban entre sí como una mancha desordenada de Play-Doh de diferentes colores.

Finalmente, decidí dejar de intentar ocultarles hasta la última pizca de fealdad. Cuando mis hijos me preguntaron si me sentía cansada o estresada, comencé a decirles que sí. Y cuando me preguntaron en qué estaba trabajando, comencé a explicar el tema de manera que pudieran entenderlo.

Entonces, una noche sucedió esto: tuve que aparecer en un panel nocturno que coincidía con su hora de dormir. Esperaba protestas y tal vez incluso lágrimas cuando les dije. Pero mi hijo mayor me preguntó de qué se trataba el panel y, mientras le expliqué, me di cuenta de que ahora se sentía involucrado.

“No te preocupes, mamá”, dijo. “Puedo ponernos a dormir”. Y él hizo. Le leyó a su hermano y lo abrazó mientras se dormía esa noche, y desde entonces se ha ofrecido a hacerlo de nuevo otras noches.

Cuando las personas describen a sus padres, a menudo usan el cliché: una de las personas más fuertes que conozco. Pero vi la fuerza de mi madre de primera mano mientras crecía. La vi ponerse el uniforme todas las mañanas para poder ir a inspeccionar las propiedades que la mayoría de la gente querría evitar. La vi sacrificar sus propias comodidades para poder ahorrar dinero y eventualmente comprarnos una casa mejor con aire acondicionado y calefacción centralizados. (Mi familia todavía se queda allí cada vez que la visitamos. La última vez que lo hicimos, la abracé en la puerta y le dije que la veríamos pronto. Debido a la pandemia, eso fue hace un año y medio).

La vi sobrevivir al cáncer tres veces y, aunque se sentía peor, todavía cuidaba a sus hijos y nietos.

En una foto que guardo en la oficina de mi casa, la melena oscura de mi madre suele ser una pelusa blanca. Tomé la foto justo después de su tercera cirugía por cáncer y las últimas rondas de tratamiento. En sus brazos, lleva a mi pequeño hijo, consolándolo, a pesar de su propia incomodidad.

En otra foto en mi oficina, ella y yo estamos parados frente a un fregadero, lavando platos juntos. La pintura se está desprendiendo de la pared sobre su cabeza y sus ojos se ven cansados. Tengo unos 2 años y estoy sonriendo.

Una botella de jabón para lavar platos aparece cerca de mi cabeza. La etiqueta dice apropiadamente, Joy (Alegría).