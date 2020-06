Las estatuas confederadas hablan de nuestros valores

Washington— Mucho del grafiti que ha sido garabateado en la estatua de Robert E. Lee que está en la Avenida Monumento en Richmond en las que las letras y los números están traslapados, creando una maraña de irrefrenables insultos, demandas antiguas y sentimientos profundos.Aunque en cierto punto, unas palabras que fueron escritas en la base de granito atraen fácilmente la mirada: “¿Cuánta sangre más se derramará? Me gustaría poderle responder al que garabateó esas palabras.También me gustaría decirles lo que esa persona experimentó días y décadas antes de que se encontrara parado en la sombra del general confederado. Pero más que nada, me gustaría que pudiéramos discutir sobre esa pregunta sin tener que referirnos a una que debería haber sido respondida hace mucho tiempo: ¿esas estatuas de los confederados deberían haberse quitado o deben permanecer allí? En esta semana, seis dueños de pro-piedades situadas a lo largo de esta triste-mente célebre avenida en la ex capital de la Confederación entablaron una demanda que pretende impedir que ese tributo a Lee de 60 pies de alto sea removido por el gobernador de Virginia Ralph Northam. La demanda argumenta, de acuerdo a una versión noticiosa, que los dueños podrían ver que los valores de sus pro-piedades se reducirían y sufrirían como resultado de la “pérdida de una invaluable obra de arte de su vecindario y la degradación de esta avenida internacionalmente conocida en la que ellos residen”.La demanda le siguió a otra que fue entablada una semana antes en represen-tación de William C. Gregory, el biznieto de una pareja que fueron los signatarios de la escritura del terreno en donde se encuentra la estatua. Los documentos legales del caso argumentan, de acuerdo a lo que reportaron mis colegas, que el estado prometió en la escritura que tiene 130 años de antigüedad que “protegería leal y afectuosamente” la estatua. Esa demanda dio lugar a que un juez del Circuito Richmond emitiera una orden judicial temporal, impidiendo que el estado removiera la estatua y que Northam se comprometiera a luchar contra esa decisión. Una audiencia sobre ese tema está programada para este jueves.No hay que decir lo que sucederá en la corte, aunque esos reclamos legales son reveladores. Muestran lo que está motivando a la gente, por lo menos en parte, que está defendiendo una de las estatuas de confederados más conocida del país, que es un tributo a la esclavitud y al odio que ha estado en el centro de los últimos enfrentamientos y en las recientes protestas.Ellos están demostrando a qué están tratando de aferrarse: a una obra de arte, al valor de una propiedad y a una antigua promesa.Podemos pretender que el debate sobre los símbolos de los confederados sea acerca de preservar o borrar la historia, pero realmente, es acerca de nuestros valores. Se trata de saber sobre si nos importa mantener más las estatuas de pie que las gentes que están cayendo.P orque sabemos, a través de las estadísticas, la evidencia en videos y de historia tras historia que la gente que ha sido más afectada por esos símbolos de odio está cayendo a un índice desproporcionado en todo el país. Está cayendo víctima de la brutalidad policíaca. Está quedándose rezagada en las escuelas debido a la desigualdad educativa. Está quedándose fuera de las valiosas partes del mapa debido a la falta de una vivienda asequible. Como reportera, y ahora columnista, que escribe usualmente acerca de los problemas sociales debido a mis propios antecedentes como latina que creció en un vecindario lleno de personas a quienes actualmente podrían ser considerados como “trabajadores esenciales”, pasé muchos días en algunos de los vecindarios más rechazados en la región de Washington y Nueva York. He sido invitada a casas en donde hay pocos o ningún mueble. He caminado por los pasillos de una preparatoria en donde un joven fue acuchillado en el corazón, he hablado con un adolescente de voz suave que sólo quería graduarse.He estado sentada enseguida de una mamá en una funeraria mientras ella hacía arreglos para los gemelos que perdió después que una bala le atravesó el estómago mientras salía de un lugar de comida para llevar que estaba cerca de su casa. No tengo que decirles cuál era la raza de ninguna de esas personas, porque ustedes lo saben. Ustedes saben quiénes en las ciudades importantes del país llenan los proyectos de vivienda, asisten a escuelas que no tie-nen recursos y están muriendo demasiado pronto y muy brutalmente en sus vecinda-rios a manos de los oficiales que aplican la ley y que se supone deben protegerlos.Ustedes saben que antes de que George Floyd muriera le llamó a su madre.Ustedes saben eso antes de que las protestas en su nombre surgieran en todo el país, trayendo un recordatorio audible y visible de que las vidas de los afroame-ricanos importan.Ustedes sabían eso antes de que las estatuas empezaran a caer.El martes por la noche, los manifestantes de Richmond destruyeron la tercera estatua de los confederados en las últimas semanas. Justo después de las 11 p.m. derribaron la figura de un monumento que pretendía honrar a una unidad de artillería que prestó sus servicios durante la Guerra Civil.Antes de eso, derrumbaron una esta-tua de Jefferson Davis, el presidente de la Confederación, y del general confederado Williams Carter Wickham. Una estatua de Cristóbal Colón también fue destruida y echada al lago.La estatua de Lee ha permanecido de pie porque es demasiado grande para des-mantelarla sin una maquinaria y debido a que, hay que ser honestos, los legisladores recientemente empezaron a presionar para removerla.Cuando Northam, quien es demócra-ta, anunció durante una conferencia del 4 de junio su emblemática decisión de quitar la estatura y colocarla en un alma-cén, dijo: “virginia nunca había estado dispuesta a lidiar con los símbolos. Hasta ahora”.La prueba de esa declaración está cerca. Zyahna Bryant, una estudiante de 19 años de la Universidad de Virginia, ini-ció una petición para buscar la remoción de la estatua cuando era una estudiante de preparatoria y tenía 16 años.Ése es un detalle que vale la pena pre-servar en los libros de Historia: una joven afroamericana reconoció que le tomaría años a los legisladores y a otras personas de todo el país entenderlo, y que algunos no lo harían.La remoción de esas estatuas no es cuestión de historia, es acerca del futuro. Los manifestantes están destruyéndolas en todo el país porque están hartos. Están cansados de debatir y discutir y esperar que la gente demuestre que están más dispuestos a remover las cadenas que en honrar esas figuras que lucharon para mantener otras dentro de ellos.La primera vez que Bryant organizó un mitin fue después de la muerte de Trayvon Martin.“Recuerdo que para muchos de noso-tros, eso se sintió como un momento definitorio”, recordó en su página de Ins-tagram en una publicación que apareció pocos días antes de la muerte de George Floyd.“Ese fue un momento que puedo citar en mi vida como un tiempo en donde verdaderamente perdí la esperanza en los sistemas que siguen fallándole a la gente afroamericana y a los latinos”.Bryant tenía 12 años en ese entonces. Eso significa que estaba en la secundaria cuando empezó a preguntarse “¿Cuánta sangre más tiene que derramarse?”Siete años después, muchos de noso-tros realmente no hemos considerado esa pregunta. Seguimos hablando acerca de las estatuas.