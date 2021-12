Las cifras de la inflación están empeorando

Las cifras de la inflación de este viernes –6.8 por ciento de incremento comparadas con hace un año, ha sido el nivel más alto en 39 años– y eso es suficientemente aterrador. Si rascamos un poco por debajo de la superficie, veremos que lo peor está por venir.

El reporte completo del Buró de Estadísticas Laborales proporciona los detalles. La inflación es de sólo el 6.8 por ciento debido a que la información incluye meses antes de que las vacunas contra el coronavirus estuvieran ampliamente disponibles. El índice de precios al consumidor aumentó en un promedio del 0.3 por ciento entre el mes de diciembre pasado y febrero.

Esos meses pronto van a ser eliminados del cálculo anual y reemplazados por información de los siguientes tres meses. La inflación mensual ha promediado 0.64 por ciento en los nueves meses que han transcurrido desde entonces. Simplemente hay que reemplazar la información antigua y este promedio podría impulsar la inflación anual por encima del 7.5 por ciento para marzo.

El incremento mensual más reciente es aún más problemático. La inflación en los dos últimos meses ha promediado 0.85 por ciento. Si esos incrementos continúan en los próximos tres meses, la inflación podría aproximarse al 9 por ciento para la primavera. Si persiste durante un año, podría superar el 10 por ciento –siendo la primera ocasión en que Estados Unidos tendría una inflación de dos dígitos desde principios de los años 1980–.

Los que observan la inflación no pueden consolarse con la posibilidad de que solucionando los cuellos de botella en la cadena de suministro o reduciendo los precios de la energía pueda restarle presión. Los precios de las viviendas constituyen una tercera parte de todo el Índice de Precios al Consumidor. El Apoyo Básico para Vivir utiliza las rentas y lo que llama “la renta equivalente de los dueños” para medir esa cifra.

Este número ha ido creciendo lentamente durante la mayor parte del año pero ha empezado a acelerarse en los últimos meses. Aunque la vivienda ha aumentado en sólo un 3.8 por ciento durante el año pasado, los últimos seis meses están a punto de llegar a un índice anualizado del 5 por ciento. Aún si la inflación del gas y los precios de los alimentos se frenara –y eso sería un gran si– este sólo incremento constante mantendría la inflación en niveles altos en décadas.

Esos hechos son una crítica a todo el equipo económico del presidente Joe Biden, ya que durante todo el año le han restado importancia de manera consistente a la amenaza de la inflación. Ellos desestimaron las advertencias del ex secretario del Tesoro Lawrence Summers, quien es columnista en The Washington Post, que el tamaño masivo del Plan de Rescate Estadounidense podría disparar la inflación.

Luego, dijeron que los incrementos iniciales en los precios eran simplemente fallas técnicas causadas por un dramático descenso de los precios durante la fase inicial de la pandemia y podría disminuir una vez que los problemas técnicos se eliminaran de los cálculos.

Debido a que eso no sucedió, empezaron a culpar a los problemas en la cadena de suministro, aún cuando eso no explica cosas como el lento pero constante incremento en el costo de la vivienda. Ellos son un recordatorio del frustrado Kevin Bacon en “Animal House”, que decía “hay que mantener la calma, todo está bien”, mientras el caos surgía a su alrededor.

La inflación no va a desaparecer pronto si no hay una acción significativa de la Reserva Federal debido a que no es el resultado de una causa temporal o pasajera. Estados Unidos, como la mayor parte del mundo, inyectó dinero a la economía durante la pandemia. De hecho, inyectó tanto dinero en los bolsillos de la gente que el ingreso personal llegó a altos récords en el 2020 a pesar de un desempleo generalizado.

La innecesaria y derrochadora propuesta de alivio económico de Biden le puso más gasolina al fuego. Decenas de millones de estadounidenses recibieron dinero para gastar cuando las vacunas permitieron que la economía se reabriera. Ahora lo siguen gastando y el resultado ha sido la inflación.

La inflación también está aumentando en otros países derrochadores. El porcentaje de inflación en Gran Bretaña es del 4.2 por ciento, y es el más alto en una década. La inflación en la Unión Europea fue de 4.4 por ciento en octubre y se espera que aumente nuevamente cuando sean dadas a conocer las cifras de noviembre. La inflación es baja pero está aumentando en Australia, en donde el prolongado cierre en las dos ciudades más grandes, Sydney y Melbourne, con toda seguridad ha ayudado a disminuir el incremento de precios.

Todas estas regiones entregaron dinero a sus residentes para luchar contra la recesión inducida por la pandemia, y todas ellas están lidiando actualmente con la resaca inflacionaria del atracón que se dieron.

Existe sólo una manera probada de detener la inflación: incrementar las tasas de interés rápidamente y mantenerlas hasta que baje la inflación. La Reserva Federal está evitando dar ese paso porque eso deprime la actividad económica.

También sería una causa probable de un significativo descenso en los precios de los bienes, ya que mucho del dinero excesivo está inundando la economía y está provocando que los precios de las acciones estén en un alto récord, así como la increíble aceleración de los precios de las viviendas. Si se pisa el freno demasiado rápido, los inversionistas y las instituciones financieras podrían verse afectadas.

Sin embargo, la alternativa es una constante inflación que afecta a todos los estadounidenses, dañando más a los que menos ganan y la mano de obra menos calificada.

Biden y el ex presidente Donald Trump sembraron la crisis. Si la Reserva Federal no actúa pronto, todos enfrentaremos las consecuencias.