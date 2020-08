Las acciones se están disparando, al igual que la miseria

Paul Krugman / The New York Times

Nueva York— El 18 de agosto, el índice de acciones S&P 500 alcanzó un máximo histórico. Al día siguiente, Apple se convirtió en la primera compañía estadounidense de la historia en ser valorada en más de 2 billones de dólares. Por supuesto que Donald Trump alardea sobre el mercado de valores como una prueba de que la economía se ha recuperado del coronavirus; qué mal lo de esos 173 mil estadounidenses muertos, pero, como él dice, “así las cosas”.

No obstante, tal vez para los millones de trabajadores que todavía no recuperan sus empleos y cuyas prestaciones por desempleo acaban de verse disminuidas la economía no parezca tan grandiosa. La prestación adicional de 600 dólares a la semana promulgada en marzo ha expirado y el supuesto remplazo de Trump es en esencia una broma de mal gusto.

Incluso antes de que se recortara la asistencia, el número de padres que informaban que tenían problemas para darles a sus hijos suficiente comida estaba aumentando con rapidez. Ese número seguramente se disparará en las próximas semanas. Y también estamos a punto de ver una enorme ola de desalojos, tanto porque las familias ya no reciben el dinero que necesitan para pagar el alquiler como porque acaba de expirar una prohibición temporal a los desalojos, al igual que ha sucedido con el subsidio complementario por desempleo.

Pero ¿cómo puede haber tal desconexión entre el aumento de las acciones y la creciente miseria? Los tipos de Wall Street, que aman sus juegos de letras, hablan de una “recuperación en forma de K”: un incremento de las valoraciones de las acciones y de la riqueza individual en la parte superior y una caída de los ingresos y dolor cada vez más profundo en la parte inferior. Pero eso es una descripción, no una explicación. ¿Qué es lo que está pasando?

Lo primero que hay que observar es que la economía real, a diferencia de los mercados financieros, sigue en mal estado. El índice económico semanal del Banco de la Reserva Federal de Nueva York sugiere que la economía, aunque ya salió de su punto más bajo de hace unos meses, sigue presentando una depresión más profunda que en cualquier momento de la recesión que siguió a la crisis financiera de 2008.

Además, esta vez las pérdidas de empleo se concentran en el segmento de los trabajadores con salarios más bajos, es decir, precisamente en los estadounidenses que no tienen los recursos financieros para superar los tiempos desfavorables.

¿Qué pasa con las acciones? La verdad es que los precios de las acciones nunca han estado estrechamente vinculados al estado de la economía. Como dice un viejo chiste de economistas, el mercado ha predicho nueve de las últimas cinco recesiones.

Las acciones se ven afectadas por las crisis financieras, como las afectaciones posteriores a la caída de Lehman Bros. en septiembre de 2008 y la breve congelación de los mercados de crédito en marzo pasado. Por lo demás, los precios de las acciones están bastante desconectados de cosas como el empleo o incluso el PIB.

Y en estos días, la desconexión es aún mayor de lo habitual.

El reciente aumento del mercado ha sido impulsado en gran medida por un pequeño número de gigantes de la tecnología. Y los valores de mercado de estas empresas tienen muy poco que ver con sus ganancias actuales, ni qué decir del estado de la economía en general. En cambio, se trata de las percepciones de los inversionistas sobre un futuro bastante lejano.

Tomemos el ejemplo de Apple, con su valoración de 2 billones de dólares. Apple tiene una relación precio/utilidades (la relación entre su valoración de mercado y sus utilidades) de alrededor de 33. Una forma de ver ese número es que solo alrededor del tres por ciento del valor que los inversionistas le dan a la compañía refleja el dinero que esperan que gane en el transcurso del próximo año. Mientras consideren que Apple será rentable en años venideros, les importará poco lo que le pase a la economía estadounidense en los próximos trimestres.

Además, las ganancias que la gente espera que Apple obtenga en años venideros son especialmente grandes porque, después de todo, ¿dónde más van a poner su dinero? Los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, están muy por debajo de la tasa de inflación esperada.

Y la valoración de Apple es en realidad menos extrema que las valoraciones de otros gigantes de la tecnología, como Amazon o Netflix.

Así que las grandes acciones de empresas de tecnología y sus titulares están en lo más alto porque los inversionistas creen que les irá muy bien a largo plazo. La economía deprimida apenas importa.

Por desgracia, los estadounidenses comunes obtienen muy poco de sus ingresos de las ganancias de capital y no pueden vivir de proyecciones optimistas sobre sus perspectivas a futuro. Decirle a tu casero que no se preocupe por tu actual incapacidad para pagar el alquiler porque seguramente tendrás un gran trabajo dentro de cinco años no te servirá de nada o, más bien, te servirá para que te echen de tu apartamento y te dejen en la calle.

Así que este es el estado actual de Estados Unidos: el desempleo sigue siendo extremadamente alto, en gran parte porque Trump y sus aliados primero se negaron a tomar en serio el coronavirus, luego presionaron para una reapertura temprana en una nación que no cumplía con ninguna de las condiciones para volver a la normalidad comercial e incluso ahora se niegan a respaldar con firmeza las estrategias de protección básicas, como el requisito de que todos usen cubrebocas.

A pesar de este fracaso épico, los desempleados se mantuvieron a flote durante meses gracias a la asistencia federal, que contribuyó a evitar una catástrofe tanto humanitaria como económica. Pero ahora ya no hay más ayuda y Trump y sus aliados están mostrando la misma falta de seriedad ante el desastre económico en puerta que mostraron ante el desastre epidemiológico que se veía venir.

Así que todo indica que aun si la pandemia disminuye, lo cual no está en absoluto garantizado, estamos a punto de ver un enorme aumento de la miseria nacional.

Ah, y las acciones están subiendo. ¿Por qué exactamente debería importarnos?