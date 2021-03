La vida antes de la vacuna

Miami— Todos tenemos una historia -o cientos- que contar en esta pandemia. La mía termina, felizmente, con una vacuna de Moderna en mi hombro derecho. Esperé mi turno y fue casi un regalo de cumpleaños. Me la pusieron dos días después de cumplir 63 años y cuatro días más tarde de que en la Florida, donde vivo, empezaran legalmente a vacunar a mayores de 60 años. Es una de esas pocas veces en la vida en que conviene no ser joven.

Mi historia comenzó hace un año. El 15 de marzo del 2020 viajé a Washington para participar como uno de los tres moderadores de un debate entre los candidatos demócratas a la Presidencia, Joe Biden y Bernie Sanders. Era una de esas grandes oportunidades que se dan muy pocas veces para un periodista de televisión (y más para mí que trabajo en español).

Y entonces vino la llamada.

Un amigo muy cercano, a quien le había dado un abrazo en su fiesta de cumpleaños, había estado expuesto a alguien que se contagió de coronavirus. En esos días era casi imposible hacerse pruebas rápidas para detectar la enfermedad. Y ante la incapacidad de saber si mi amigo estaba infectado, y si yo lo estaba también, tuve que tomar la angustiosa decisión de cancelar mi participación en el debate. Nadie me hubiera perdonado el contagiar a Biden o a Sanders, que luchaban por la Presidencia contra Donald Trump. “Abundancia de cuidado”, fue la explicación oficial. (Afortunadamente para todos, la periodista Ilia Calderón tomó mi lugar e hizo un trabajo espectacular).

Lo peor, por supuesto, estaba por venir. Más de dos millones y medio de personas han muerto por la pandemia en el mundo. Ese maldito virus vuela y se cuela.

Soy, como todos, un hipocondriaco recién graduado y especialista en virus voladores. Cada tos me lleva al botiquín de la casa para medirme el oxígeno en la sangre y prefiero ponerme rojo y reventar que estornudar en público.

Si me contagiara de coronavirus, no lo sabría inmediatamente. Mi nariz es inútil. Es solo un pedazo de piel y cartílagos que cuelga frente a mi cara, con dos túneles asimétricos por donde pasa el aire. Después de tres operaciones de nariz (una por nacer con fórceps y dos por golpes) he perdido casi por completo el sentido del olfato. Quienes padecen de Covid-19 se quejan de no oler los alimentos. Anosmia es la palabra médica que define esa condición. Yo he vivido la mayor parte de mi vida así. No huelo casi nada.

Mi osmocosmos -palabra inventada por Harold McGee, que viene del griego osmé (que significa olor) y que se refiere a la totalidad de nuestro universo olfativo- se reduce a un par de olores percibidos cada mes. Si creyera en los dioses, sería seguidor de Yacatecuhtli –el “señor de la nariz” en náhuatl– y protector de viajeros y caminantes.

Nadie ha estado a salvo. ¡Qué terrible enfermedad que nos ha separado físicamente de los que más queremos! Incluso en el momento de su muerte. Es como la venganza de nuestro peor enemigo. En realidad, fue una enfermedad que surgió de murciélagos en el sur de China o el sureste asiático, que se la transmitieron a animales domésticos y ellos, a su vez, a seres humanos, según lo explicó el investigador de la Organización Mundial de la Salud Peter Daszak, luego de una visita a Wuhan, China. Y de ahí se fue como plaga al resto del mundo.

Todos esperamos un regreso a la normalidad. Pero eso no existe. El mundo nunca será como en el 2019. Es otro. Más adolorido y golpeado. Y quizás un poco más sabio. Es maravilloso que se hayan inventado tantas vacunas contra el coronavirus en tan poco tiempo. Pero también es tristísimo que tantos países en el mundo no las hayan recibido todavía. Esa desigualdad va a durar más que el virus.

Con mi nueva vacuna quiero volver a viajar. Pero tengo que esperar dos semanas después de la segunda dosis para estar protegido. El primer viaje será a la Ciudad de México a reunirme con mi mamá, de 86 años, que no he visto en más de un año y quien también está vacunada. Ya me estoy saboreando ese abrazo.

Mientras tanto, con mi vacuna en el brazo, tengo un solo pensamiento: no hay tiempo que perder.