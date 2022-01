La verdad en 2022 es el arma más poderosa contra las mentiras de la insurrección

Washington— Hace un año, el 1 de enero de 2021, escribí: "Durante un lapso de 14 días este mes, la capital de nuestra nación será testigo de tres eventos que nos dirán mucho sobre el estado de la democracia estadounidense: una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, donde los votos electorales emitidos en diciembre serán leídos y contados en voz alta, las protestas en el centro de Washington programadas para el mismo día y la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos el 20 de enero.

“¿Cómo se verá nuestro país después de que todo esto termine?”

Se veía venir la insurrección.

“El miércoles será un día de acritud, probablemente para el deleite [del presidente Donald] Trump, porque, al menos, la interrupción arrojará una nube sobre el presidente entrante, Joe Biden”, escribí. “Sin embargo, podría ser peor que eso”, predije, y agregué, “las fuerzas de Trump están llegando”.

La columna del Día de Año Nuevo 2021 se cerró con esta observación:

“Imagínese al Congreso reuniéndose para contar los votos de los colegios electorales en medio del caos alentado por Trump”. Y con esta advertencia: “Trump no está llamando a sus seguidores a Washington por deporte. O para poner nerviosos a los legisladores. O para dominar el ciclo de noticias. Trump quiere revocar las elecciones de 2020 y tomar el juramento presidencial el 20 de enero. nuestro estado actual”.

Cinco días después, se desató el infierno en la sede de la democracia estadounidense.

No hacía falta ser un adivino para pronosticar el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. Era una simple cuestión de decir la verdad sobre lo que se decía y se hacía en ese momento. Sobre la incitación de Trump a los partidarios a una misa en Washington para presionar al Congreso para que no apruebe los resultados de las elecciones. Sobre los planes desesperados de Trump para encontrar nuevas formas de alterar el resultado de las elecciones presidenciales. Sobre la traición de los estándares aceptados de moralidad política por parte de un culto de legisladores republicanos que deliberadamente interrumpieron la certificación del Congreso con denuncias de fraude infundadas.

Y, por lo tanto, hoy tampoco se requiere la sabiduría de un profeta para prever los continuos intentos de Trump y sus acólitos republicanos de subvertir al comité selecto de la Cámara sobre la insurrección del 6 de enero para que no investigue con éxito ese infame día de violencia y sus causas.

Trump no quiere que se cuente la historia sobre lo que hizo y no hizo cuando su multitud de seguidores se reunió y se abrió camino hacia el Capitolio, dejando a su paso un edificio destrozado y profanado y los cuerpos golpeados de la policía del Capitolio. Trump quiere evitar las revelaciones sobre las acciones de sus secuaces escondidos en el hotel Willard y sus esquemas en nombre de su toma de poder inconstitucional, incluidos los esfuerzos para bloquear la certificación del voto del colegio electoral. Trump no quiere que se quiten las mantas de las posibles conexiones entre los insurrectos y sus soldados de a pie del Congreso o agentes de la Casa Blanca.

Trump está desesperado hasta el punto de pedirle a la Corte Suprema que detenga la divulgación de sus registros de la Casa Blanca al comité selecto de la Cámara. Ha ido tan lejos como para citar una entrevista reportada en un artículo del Post como evidencia de que se lanzó una cacería de brujas en su contra por parte del Congreso. Oye, ¿no somos “noticias falsas”?

Trump también podría querer que el presidente del comité selecto Bennie Thompson, demócrata de Mississippi, y la republicana de alto rango Liz Cheney, de Wyoming, también se vayan. Pero ellos, como la verdad, no se van. Tampoco deberían hacerlo ellos.

Trump puso a prueba nuestra democracia de una manera que solo podría hacerlo el peor enemigo de Estados Unidos.

Para eso, debe haber una contabilidad pública, en todos sus desagradables detalles. Nuestro Pearl Harbor moderno merece ser el centro de atención de la verdad.

Hace un año, en los últimos días de su presidencia, Trump ensució irrevocablemente su mandato al no aceptar el veredicto de los votantes. En cambio, entonces, como ahora, describió falsamente el resultado como fraudulento.

La presidencia nunca más debería ser arrastrada a las profundidades del despreciable comportamiento de Trump.

El comité de Thompson no tiene más remedio que seguir adelante. Cualquier cosa menos permitirá que la mentira de Trump continúe su propagación dañina a expensas de la terrible verdad sobre el intento de subversión de la Constitución el 6 de enero.

No se puede permitir que eso suceda. Tampoco puede sostenerse esa maldita mentira.