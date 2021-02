¿La vacuna detiene la transmisión?

Angela L. Rasmussen / The New York Times

Nueva York— El propósito de las vacunas Covid-19 es prevenir la muerte y las complicaciones de salud graves que ejercen presión sobre nuestro sobrecargado sistema de atención médica. Todas las vacunas autorizadas para uso de emergencia lo hacen, y su seguridad y eficacia en ensayos clínicos han superado las expectativas. Pero la mayoría de la gente, como es comprensible, quiere saber algo más: ¿la vacunación detendrá la propagación del Covid-19 para que puedan socializar fuera de sus burbujas y cenar en el interior con abandono? Eventualmente, sí.

Muchos científicos se resisten a decir con certeza que las vacunas previenen la transmisión del virus de una persona a otra. Esto puede malinterpretarse como una admisión de que las vacunas no funcionan. Ese no es el caso. Los limitados datos disponibles sugieren que las vacunas reducirán, al menos en parte, la transmisión, y se están realizando estudios para determinar esto con mayor claridad. Debería haber más datos en los próximos meses. Hasta entonces, seguirán siendo importantes medidas de precaución como el enmascaramiento y el distanciamiento en presencia de personas no vacunadas.

Es cierto que, según los datos de los ensayos clínicos, tanto las vacunas Pfizer-BioNTech como Moderna son altamente efectivas para prevenir la enfermedad Covid-19, pero se desconoce qué tan bien previenen la infección con el virus SARS-CoV-2. Aunque Covid-19 y SARS-CoV-2 a menudo se usan indistintamente, son fundamentalmente diferentes. No se puede tener la enfermedad sin el virus, pero se puede tener el virus sin la enfermedad, como ya saben muchas personas asintomáticas. Es posible que las personas vacunadas estén protegidas contra el Covid-19, pero aun así transmitan el SARS-CoV-2 a otras personas que no están vacunadas.

¿Por qué los científicos fabricarían vacunas que protegen solo contra una enfermedad en lugar del virus que la causa? No se propusieron hacer eso, pero es el resultado, en parte, de las exigencias de los ensayos clínicos. En la práctica, los ensayos clínicos se pueden completar más rápidamente si el criterio de valoración del ensayo, la principal pregunta científica que investiga el ensayo, es algo que se puede observar fácilmente. Si la infección por SARS-CoV-2 fuera el criterio de valoración del ensayo, los participantes de los ensayos clínicos deberían someterse a pruebas al menos una vez a la semana. Es más fácil identificar a los participantes que desarrollan síntomas de Covid-19 y luego hacerles un hisopo para confirmar. Entonces, en aras de la eficiencia, el criterio de valoración principal de los ensayos clínicos fue si las vacunas protegen contra los síntomas de Covid-19.

Este enfoque de estudio también tiene sentido desde una perspectiva de salud pública. La mayoría de las personas infectadas con el SARS-CoV-2 no morirán, pero muchas enfermarán gravemente y requerirán atención médica. Esto llena los hospitales y ejerce una presión significativa sobre el sistema de atención médica. Las vacunas que pueden transformar lo que normalmente sería una enfermedad grave en algo leve y manejable alivian esta carga, salvando vidas y mejorando su calidad.

Cuando los científicos desarrollan una vacuna contra un virus nuevo, es difícil predecir si la vacuna evitará por completo la infección, lo que se denomina inmunidad esterilizante. Si las vacunas Covid-19 no proporcionan inmunidad esterilizante, significa que una persona vacunada todavía puede inhalar suficiente virus del SARS-CoV-2 para desarrollar una infección, y se eliminará rápidamente del cuerpo antes de convertirse en Covid-19, pero esa persona aún podría transmitir la infección a otra persona.

Hay muchas vacunas que no proporcionan una inmunidad completamente esterilizante pero, no obstante, tienen enormes beneficios para la salud pública. Cada año, la vacuna contra la gripe salva vidas y mantiene a las personas fuera del hospital a pesar de que no previene la infección por completo.

Por todo lo que sabemos hasta ahora, es muy poco probable que las vacunas que tienen un 95 por ciento de efectividad para prevenir enfermedades sintomáticas no tengan ningún impacto en la infección. Los datos de estudios en animales y ensayos de vacunas sugieren que la vacunación reduce la infección asintomática, así como la cantidad de virus producida en las personas infectadas. En Israel, donde una parte sustancial de la población ha sido vacunada, ha habido una disminución significativa en los casos desde que comenzó la vacunación en diciembre, con una disminución del 49 por ciento observada en personas mayores de 60 años, según un informe preliminar. Se están realizando estudios para determinar mejor el impacto de las vacunas en la transmisión y, mientras tanto, si las precauciones como el enmascaramiento se combinan con un aumento de la inmunización, los casos de SARS-CoV-2 deberían caer en picado.

La evidencia histórica muestra que las vacunas que no previenen la infección por virus aún pueden detener las epidemias en seco. La vacuna contra la polio desarrollada por el Dr. Jonas Salk, que no proporciona inmunidad esterilizante, resultó en la rápida eliminación de la polio en los Estados Unidos a partir de la década de 1950. La gente hizo fila para recibir la vacuna y protegerse a sí mismos y a sus hijos. La vacuna Salk fue altamente protectora contra el impacto devastador de la enfermedad y también funcionó para reducir la propagación del virus porque muchas personas fueron vacunadas y pudieron eliminar su infección.

Estas vacunas Covid-19 son una victoria para la salud pública tanto ahora como lo fue entonces la vacuna Salk. Haríamos bien en recordarnos el poder transformador de las vacunas que previenen las enfermedades sin prevenir completamente la infección cuando suficientes personas se vacunan. Cuanto antes reduzcamos la propagación en la comunidad y protejamos a la mayor cantidad posible de personas mediante la vacunación, antes podremos relajarnos.