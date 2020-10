La sorpresa de octubre de las elecciones de 2020

Ross Ramsey / The Texas Tribune

Austin— La sorpresa de octubre de esta elección no es ninguna sorpresa.

Es el nuevo coronavirus y los casos aumentando a medida que la gente vota. No busque más, la vigésimo segunda ciudad más grande del país, El Paso, efectivamente cerró debido a un aumento de Covid-19 justo en medio de la votación anticipada. No es necesariamente que la gente no pueda votar, se les ha dicho que sigan adelante, con precaución, sino sobre lo que probablemente tendrán en sus mentes mientras llenan esas boletas.

La votación anticipada en El Paso, como en otras partes del estado, ha sido enérgica. Hasta el lunes, el 36.4 por ciento de los votantes registrados del condado habían emitido sus votos en persona o por correo, por delante del 35.1 por ciento de 2016 con todavía cuatro días de votación anticipada para el día de las elecciones.

Ese no fue el único récord que se rompió en la parte más occidental del estado. Las hospitalizaciones relacionadas con Covid-19 han aumentado un 300 por ciento en menos de tres semanas. El número de casos está aumentando. Los funcionarios de la ciudad han pedido a los residentes que se refugien durante dos semanas, excepto para viajes esenciales. Y el condado de El Paso estableció un horario para las 10 p.m. hasta las 5 a.m. de toque de queda. Eso podría ser un presagio para el resto del estado; el Consorcio de Modelado Covid-19 de la Universidad de Texas proyecta un aumento en nuevos casos y hospitalizaciones que superaría el aumento repentino del verano en el estado a mediados de noviembre.

Con un aumento repentino en El Paso y señales de mayor propagación en el resto de Texas, la pandemia sigue siendo un tema prioritario para los votantes en un momento del ciclo electoral en el que una noticia sorprendente puede sacudir las cosas. Las noticias de octubre de 2016 incluyeron un video del entonces candidato Donald Trump hablando sobre agarrar los genitales de las mujeres, y el FBI reabrió su investigación sobre si la candidata demócrata Hillary Clinton y su personal usaron indebidamente un servidor de correo electrónico privado para las comunicaciones del gobierno. A menudo hay un poco de suciedad de última hora sobre los candidatos que sale justo a tiempo para el día de las elecciones.

Noticias como esa pueden ayudar a los votantes indecisos a tomar sus decisiones.

No este año. Los votantes indecisos son más difíciles de encontrar. En una elección que se trata más de quién se presentará a votar que de cómo votarán, las nuevas revelaciones no parecen conmover mucho a la opinión pública. En las encuestas nacionales, la carrera presidencial ha sido notablemente estática desde antes que Joe Biden cerrara su nominación como retador demócrata al presidente Donald Trump.

Y el tema principal de conversación pública no ha cambiado perceptiblemente desde mediados de marzo, cuando la pandemia atrajo la atención de los funcionarios gubernamentales y del público. Esas dos cosas, una pequeña cantidad de votantes indecisos y una pandemia que ha atraído la atención de todos durante meses, están relacionadas. Es difícil cambiar de opinión si no puedes cambiar de tema.

La pandemia no ha abandonado esa atención, golpeando la economía, dejando a millones de desempleados y, en muchas partes del país, aumentando ahora a niveles que superan los niveles del verano. El presidente se infectó y se recuperó. Un nuevo grupo de casos ha afectado al personal del vicepresidente Mike Pence.

Las esperanzas de que el virus se ralentice, o que esté lista una vacuna eficaz y segura, o que sea seguro para prácticamente todos socializar, comprar y volver al trabajo y la escuela, se han quedado cortas.

Mucha gente dentro y fuera de la política pensó y esperaba que estuviéramos hablando de otra cosa en octubre de 2020, que la pandemia sería lo suficientemente domesticada como para permitirnos enfocarnos en otras cosas mientras decidíamos cómo emitir nuestros votos.

Tal vez no debería sorprendernos que eso no sea lo que sucedió.