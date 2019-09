La santurronería es simplemente otra forma de insulto

San Diego— Los aliados a veces pueden ser más insufribles que los adversarios.

Casi me había olvidado de lo condescendiente, sagaz y crítica que puede ser la izquierda hispana. Fue entonces, que recientemente, recibí un recordatorio.

Es posible que usted no esté familiarizado con el término, pero probablemente conozca la cohorte. La izquierda hispana fue bautizada demócrata y odia a los republicanos. Le da un pase a los demócratas, incluso cuando los líderes demócratas persiguen políticas que perjudican a los hispanos —en el comercio, la educación, la inmigración, etc. Condenará al republicano Donald Trump por demonizar a los inmigrantes hispanos como “bad hombres”, pero hizo caso omiso cuando el demócrata Barack Obama los llamó “pandilleros”. Y solo se “despertó” ante la difícil situación de los inmigrantes cuando Trump asumió la presidencia.

Políticamente hablando, la izquierda hispana es una cita barata. Votó por Bill Clinton, quien militarizó la frontera entre Estados Unidos y México y promulgó un proyecto el ley de inmigración de 1996 que hizo más fácil deportar a las personas y dificultar su regreso. Luego apoyó a Obama, quien rompió su promesa de priorizar la reforma migratoria, separó familias, enjauló niños, deportó refugiados sin el debido proceso y deportó a casi 3 millones de inmigrantes ilegales, casi todos hispanos.

Pero no es tan indulgente con los hispanos que apoyan a los republicanos. Los difama con términos como vendido, Tio Taco, coco, etc.

Durante los últimos 25 años, me han llamado todos esos nombres y más, porque pienso por mí mismo y no sigo la línea del partido.

Pero luego vino la masacre en El Paso, Texas. El 3 de agosto, Patrick Crusius supuestamente atacó a una ciudad en la frontera entre Estados Unidos y México que es 60 por ciento hispana. Armado con un rifle de alta potencia, el hombre blanco a quien los corridos en español llaman “el monstruo” supuestamente asesinó a 22 personas e hirió a otras dos docenas. La Policía dice que les dijo que su objetivo era matar a “la mayor cantidad posible de mexicanos”.

Ese día, los casi 30 millones de mexicoamericanos del país recibieron una llamada de atención que, sin importar con quién nos casemos, a dónde vayamos a la universidad, a qué profesión ingresamos o dónde vivamos, siempre seremos simples “mexicanos”.

Cuando condené el racismo que incitó el ataque y regañé a quienes se negaron a verlo, esperaba que me criticaran los blancos que insisten en tener la última palabra. Sin embargo, no esperaba ser criticado por otros hispanos.

Pronto, fui golpeado por la izquierda hispana. Irónicamente, estas personas realmente estuvieron de acuerdo conmigo en El Paso. Y, sin embargo —debido a que me ven como un republicano debido a los muchos años que he pasado criticando a los demócratas— no pudieron resistirse a decirme cuán sorprendidos estaban que al fin fuéramos aliados. Finalmente estaba defendiendo a los hispanos, dijeron. Estaba criticando el racismo, se maravillaron. ¿Por qué me tomó tanto tiempo? ¿Dónde había estado?

Un lector escribió: “Admiro mucho tu nuevo despertar”.

Otro intervino: “Me sorprendió que escribieras el artículo porque siempre has defendido las políticas republicanas”.

Disparates. ¿Dónde he estado? ¿Dónde han estado ellos? He estado aquí, tirando golpes en todas direcciones desde aproximadamente el mismo lugar durante los últimos 30 años.

He estado criticando el racismo y defendiendo a los hispanos y a los inmigrantes, y, todo el tiempo, atacando a los blancos tanto de derecha como de izquierda, desde que mis primeros artículos de opinión y columnas se imprimieron en 1989.

En 1994, coorganicé un programa de radio nocturno en Los Ángeles. Un tema constante de conversación fue la Propuesta 187. Critiqué a los republicanos nativistas que impulsaron la iniciativa de votación antiinmigrante, incluido el gobernador de California, Pete Wilson.

Durante tres décadas, he criticado a docenas de republicanos a nivel local, estatal y federal. Lo que confunde a la gente es que también, al mismo tiempo, he criticado a docenas de demócratas a nivel local, estatal y federal.

Durante años, he sido atacado por personas santurronas blancas de derecha. Ahora estoy siendo condenado con débiles elogios por personas santurronas de la izquierda.

He cerrado el círculo. Y el viaje me enseñó algo sobre nuestra conversación nacional.

Demasiados estadounidenses piensan que lo saben todo. Hemos descubierto los prejuicios y motivos de todos. Nunca dudamos de nuestra propia posición, pero somos escépticos de los demás. Nunca nos movemos. ¿Por qué deberíamos? Tenemos la razón. Y todos los demás están equivocados.

Si eres conservador o liberal, no hay diferencia. Este tipo de cosmovisión es la definición de la ignorancia.