La revelación acerca de Mike Pence el 6 de enero sigue empeorando

Washington— Esta es la pregunta generalizada que ha surgido en nuestra política: ¿Qué tan cerca estuvo Donald Trump de llevar a cabo un golpe de Estado?

Los esfuerzos para saberlo se han quedado atrapados mayormente en la zona de la especulación.Pero adivinen qué: Tal vez podamos tener una respuesta real muy pronto.

La clave de esto es la persona que ha sido mostrada como héroe de esta sórdida historia, debido a que él se rehusó a usar su puesto como vicepresidente para interrumpir el conteo de electores en el Congreso: Mike Pence.

Eso sigue sin entenderse, aunque el selecto comité para investigar lo ocurrido el 6 de enero no sólo está enfocándose en el ataque de la muchedumbre. También creó una versión detallada sobre qué tan cerca estuvimos de lo impensable —el procedimiento para derrocar a un gobierno entrante legítimamente electo—.

El verdadero contorno de eso surge de una indagatoria que realizó The New York Times sobre el papel que jugó John Eastman, el abogado que redactó el memorándum del golpe de Estado para Trump. El documento detalla la manera en que se supone que Pence podría ejercitar un poder unilateral, que no tenía, sobre el proceso para rehusarse a contar los electores del presidente electo Joe Biden, otorgándole la elección a Trump.

En el fondo de ese documento está una importante revelación: Al parecer, Pence fue más allá de lo que se ha conocido hasta ahora al indagar si podía ejecutar la estratagema de Eastman.

El comité va a descifrar esto, según sugirió en una entrevista el representante demócrata Jamie Raskin de Maryland.

“Es una parte importante del récord histórico el determinar qué tan cerca estuvo Trump de lograr su estrategia de que Pence declarara un poder unilateral para rechazar los votos del colegio electoral”, me comentó Raskin.

Eastman se reunió con Pence y Trump días antes del 6 de enero, según reportó The Times. Estman le comentó al Times que le sugirió a Pence y su principal asesor, Greg Jacob, que Pence podría retrasar el conteo de electores.

Esto podría devolver el asunto a los estados, en donde los legisladores del Partido Republicano podría enviar electores deshonestos a favor de Trump desafiando el voto popular y Pence podría rehusarse a contar a los electores verdaderos, provocando una elección contingente en la Cámara por las delegaciones estatales para que se decidiera por Trump.

Parte de esto se supo a través del nuevo libro de Bob Woodward y Robert Costa de The Washington Post. Aunque The Times le agregó nueva información sobre Eastman. Él dijo que aunque Pence pareció resistirse a la idea, él y Jacob la tomaron en serio:

“Eastman recordó haberse puesto en contacto al día siguiente con Jacob, el asesor legal de Pence, acerca de si Pence podría retrasar la certificación”.

“Creo que Jacob estaba buscando la manera en que él y Pence podrían convencerse para hacer lo que les pedimos, y creo que él siguió reuniéndose conmigo y rechazando los argumentos y escuchando mis contraargumentos, para tratar de ver si ellos podían aceptar lo que el presidente había pedido”, dijo Eastman.

Finalmente, Pence declaró que no tenía el poder unilateral. Aunque, el punto es que si Eastman estaba en lo correcto, Pence y Jacob buscaron convencerse de lo contrario. Es posible que Pence simplemente aceptó esas mociones para aplacar a Trump. Aunque el comité del 6 de enero tendrá que encontrar toda la verdad.

De hecho, hay que hacer notar que la petición que hizo el comité en el mes de agosto para obtener documentos de las agencias del poder ejecutivo incluye la petición de cualquiera y todos los documentos y comunicaciones relacionadas con Jacob, incluyendo las que conciernen al “proceso constitucional para certificar el voto electoral”.

Eso podría iluminar muy bien qué tan lejos estuvo dispuesto a llegar Pence para aceptar la idea del golpe de Estado. Como lo hace notar Kyle Cheney, es probable que cualquier día de estos Trump anuncie sus esfuerzos legales para impedir que se den a conocer esos documentos. Esas nuevas revelaciones ilustran también lo que está en juego.

Todo esto es un mal presagio de lo que podría venir.

Como lo señala Raskin, cualquiera que hayan sido las intenciones de Pence, ya nos enteramos del memorándum de Eastman, y las otras maneras en las que Trump trató de impedir el conteo de electores, que ese proceso está lleno de graves vulnerabilidades que podrían ser explotadas por futuros actores con malas intenciones que estarían dispuestos a hacerlo.

Cada vez está más claro que otros republicanos podrían estar dispuestos a hacer eso. Entre las malas señales que existen es que muchos candidatos del Partido Republicano están postulándose en base a un compromiso abierto para socavar sus futuras derrotas, y Trump y sus fieles seguidores están trabajando para eliminar a esos republicanos que están en contra de esa estrategia.

“Sabemos que existe un gran número de políticos republicanos”, me comentó Raskin, “que harían precisamente lo que Trump le pidió a Pence que hiciera”.

Raskin señala que muchos republicanos le urgieron a Pence que lo hiciera.

La noticia de que Pence pudo haber indagado en serio si él podría llevar a cabo ese complot puede ser visto como un presagio de que podrían suceder más cosas. Dar a conocer esto podría ayudar a encontrar la manera de hacer una reforma.

“Esta debilidad estructural expuesta por ese episodio es un peligro para la república”, dijo Raskin.

“Necesitamos actuar dentro del paradigma del colegio electoral para hacer lo que podamos para asegurarnos de que el papel del vicepresidente siga siendo administrativo y ministerial”.

Eso podría requerir una reforma al Decreto de Conteo Electoral. Y es probable que el comité recomiende eso y otras reformas para eliminar el camino para que se lleven a cabo tales estratagemas en el futuro.

Sin embargo, cualquier reforma que recomiende, tomando en cuenta lo cerca que estuvimos de lo peor, sólo puede generar un apoyo público para la misma.