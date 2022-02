La relación escritor-editor va más allá de las palabras

San Diego— Los editores son como policías. Nunca cerca cuando lo necesitas, siempre cerca cuando no lo necesitas.

En 30 años de escribir, he tenido más de 100 editores.

Uno estaba en una liga propia. Más que un editor y más que un amigo, James Hill fue una figura paterna protectora. Me llamó “hijo” e hizo de mi bienestar su preocupación. Me dio consejos cuando los necesitaba y regaños cuando los merecía.

De hecho, sin Jim, un periodista de la vieja escuela nacido en Kansas que trabajó en el Kansas City Star, Los Angeles Times y Phoenix Gazette antes de convertirse en director editorial del Washington Post Writers Group, es dudoso que hubiera tenido una carrera de escritor en absoluto.

Jim, una de las primeras personas en darme una firma en 1991, publicó mis artículos de opinión en el Arizona Republic, donde fue editor de las páginas de opinión. Yo era un escritor independiente –freelancer– de 24 años del centro de California que no distinguía un gráfico de nueces de un rollo de nueces. Aún así, en 1997, Jim me reclutó en Phoenix para tomar mi primer trabajo de tiempo completo en un periódico como reportero de asignación general con la promesa de traerme al consejo editorial después de un año en la sala de redacción.

Durante el almuerzo en un edificio alto cerca del periódico, inspeccionábamos la metrópolis en expansión en el desierto y hablábamos sobre cómo escribiría una columna que contara la historia del Suroeste.

No sucedió. Jim fue despedido en una de esas reorganizaciones de personal por las que los periódicos se han hecho famosos. Perdí a mi “rabino”. Lo llamé para verificar. “Estas cosas pasan”, me dijo. “Estaré bien. Sigue haciendo un buen trabajo y aprende todo lo que puedas. Ellos cuidarán de ti”.

Lo hicieron; me asignaron una columna sobre el área metropolitano. Hasta que dejaron de cuidarme; mi columna fue eliminada después de un año, cuando escribí una crítica mordaz de un poderoso latino que jugaba al póquer con mi editor. Renuncié y fui a la escuela de posgrado.

Un año más tarde, me ofrecieron una columna sindicada a nivel nacional. Puse el nombre de Jim como referencia. Mi antiguo jefe se llevaba bien con mi nuevo jefe y le ofrecieron un trabajo en el servicio sindicado. A través de ese giro del destino, Jim pudo editar mis columnas dos veces por semana durante otros 13 años.

No podíamos deshacernos el uno del otro. Jim guió mis palabras durante casi dos décadas, a través de cuatro presidentes. Juntos producimos más de mil 300 columnas. Tuvimos nuestras peleas de gritos. Era un conservador, pero realizó ediciones magistrales de aquellas columnas que se inclinaban hacia la izquierda.

Incluso lo hice llorar una vez. Después de los ataques del 11 de septiembre, escribí una línea en una de mis columnas maravillándome de la valentía desinteresada de los bomberos que se apresuraron a regresar a los restos en llamas de las torres gemelas del World Trade Center. Cité a un bombero que le explicó a un reportero en el lugar que no tenía más remedio que volver a entrar porque, dijo, señalando las llamas, “mis hermanos están allí”. Mientras Jim me leía esa línea, su voz se quebró.

Jim estuvo presente en los mejores momentos de mi vida, como mi boda y el nacimiento de mis hijos. Estuvo allí para lo peor, cuando mi esposa y yo perdimos a nuestro primer bebé. Ese es un dolor que, en la letra de Bruce Springsteen, “te arranca los huesos de la espalda”. Jim siempre estuvo en mi rincón, asegurándose de que estaba bien, incluso cuando estaba lejos de estarlo.

Después de su retiro en 2014, Jim regresó a Arizona y se instaló en Sun City, un suburbio de Phoenix. Él y su esposa, Connie, querían estar cerca de sus hijas y nietos. La familia de Jim era su tesoro.

Hablaba con mi antiguo jefe, pero no con la suficiente frecuencia. La vida puso en el camino. Prometí visitarlo. El Covid se interpuso en el camino. Pensé que tenía tiempo. no lo hice.

Jim falleció en paz en su casa el 6 de febrero, el día antes del cumpleaños de mi hijo. El nombre de mi hijo es Santiago, que en español significa “St. James”.

Mientras las lágrimas fluyen, es la culpa la que me aplasta. Jim tenía grandes historias y lamento no haber recopilado más. Lo peor de todo, nunca le dije al hombre que lo amaba. Espero que lo supiera, al igual que yo sabía que me amaba.

Este es mi elogio para mi pastor. Es imperfecto. Sabía que al entrar en eso las palabras me fallarían. Después de todo, mi viejo amigo no está aquí para ayudarme a encontrar las palabras correctas.