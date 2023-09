México –que ha sido una nación tan machista, con miles de feminicidios y desaparecidas, y con una dolorosa desigualdad de género– por fin tendrá a una mujer en la Presidencia. Y aunque México sigue irremediablemente dividido entre los partidarios del presidente López Obrador y sus opositores, esto significa que mucho se ha avanzado en el país.

Las mujeres están cambiando a México.

“Va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación”, aseguró Claudia Sheinbaum, poco después de conocer que sería la candidata de Morena. A pesar de las dudas sobre las “graves irregularidades” en el proceso que denunció Marcelo Ebrard, Sheinbaum les ganó a cinco hombres, y la opositora Xóchitl Gálvez a por lo menos dos.

Esto hubiera sido al revés hace solo unos años.

Es el resultado de una relativamente nueva cultura feminista en México y que tiene, como principio básico, el no dejarse y el buscar la igualdad en casi todo. Son millones de mexicanas exigiendo cambios, grandes y pequeños, en los lugares donde viven, trabajan y se divierten.

Y en una maravillosa coincidencia, la Suprema Corte de México despenalizó el aborto en todo el país el mismo día que supimos que dos mujeres buscarían la Presidencia. El argumento que prevaleció es que prohibir la interrupción de un embarazo va en contra del derecho de las mujeres. Fueron décadas de lucha.

Ahora la lucha es en otro ámbito.

La gran ironía es que parte del surgimiento de Gálvez se lo debe al propio presidente López Obrador; primero por criticarla en la “mañanera” y luego por no dejarla entrar al Palacio Nacional a ejercer su derecho a la réplica.

Ahí, me dijo Xóchitl, comenzó su campaña por la Presidencia.

Me encontré con ella frente al Palacio Nacional. Sus palabras, con el Presidente a solo unos metros, eran casi una provocación. Y luego tuvimos una larga conversación:

–Sobre la primera Presidenta: “Que México tenga a una mujer Presidenta es algo que me tiene muy feliz, porque realmente se hace justicia a la lucha de muchas mujeres”.

–La elección: “Voy a enfrentar una elección de Estado. Todas las mañanas el Presidente me ataca. Ahora ya no dice mi nombre pero me sigue atacando”.

–AMLO: “El Presidente me quisiera fulminar”.

–Dedazo: “Él quisiera que sea un dedazo pero no lo vamos a permitir”.

–Una posible candidatura de Marcelo Ebrard: “Hoy la gente está conmigo y creo que le quitará un poquito (de votos) a Morena”.

–Felipe Calderón: “Tuvo una mala estrategia de seguridad”.

–El asociarse con un partido corrupto como el PRI: “Soy daltónica políticamente... No voy a permitir la corrupción”.

–De su falta de un plan contra la violencia: "Ya tengo una primera estrategia de saque".

–Sobre negociar con Estados Unidos un plan contra los narcos: “Vamos a hacer un acuerdo dejando claro qué hace cada quién”.

–De la acusación de que recibió millones en contratos del gobierno: "Claro que puedo tener contratos. No siempre estamos en el gobierno. Yo tengo 31 años de empresaria".

–De su patrimonio: “No soy millonaria. Pero efectivamente pasé de vender gelatinas a ser una empresaria exitosa. ¿Cómo se logra? Trabajando”.

–Del peligro al que la expuso el Presidente: “Temo por mis hijos”.

–Su esposo: “No me va a apoyar. No le gusta la política... No va a aparecer... Mi esposo se acaba de jubilar hace unos años... Es músico y él es un hombre muy feliz con la música”.

–Palacio Nacional: “No voy a vivir ahí... Ese palacio se tiene que abrir para que pasen a ver los museos”.

–Futbol: “Amo al Cruz Azul y me voy a morir viendo al Cruz Azul”.

–De la elección del 2 de junio del 2024: “Voy a ganar porque no tengo odio”.

Tenemos nueve meses antes de las elecciones. Pero con dos mujeres luchando por el poder ya se siente diferente. Flota la ilusión de que los principales problemas –sobre todo la violencia– serán vistos de una forma distinta.

Yo crecí en un México de machos autoritarios, represivos y arrogantes, y nunca nada bueno salió de ahí. Ahora, en estos días que he pasado reportando desde México, siento que las cosas pueden mejorar, que no podemos seguir igual. Y estoy seguro de que no soy el único.

Aunque tienen proyectos de país muy distintos, las dos candidatas tienen razón: este es tiempo de mujeres, tiempo de esperanza.