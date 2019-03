La peor razón para no postularse para presidente

Washington— Era una locura pensar que un senador de primer año, un afroamericano con un nombre inusual, podría ganar la nominación de su partido y la Presidencia. Era inverosímil pensar que un gobernador de un pequeño estado del sur cuyo discurso en la convención de su partido fue bombardeado con críticas y que se mantuvo al margen de la guerra de Vietnam vencería a un presidente en funciones que logró el final de la Guerra Fría y ganó la primera guerra del Golfo.

Un productor de cacahuates de otro estado del sur nunca iba a ganar la nominación, y mucho menos la presidencia. Y, sin embargo, los presidentes Barack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter fueron los últimos tres presidentes demócratas.

Por el lado del Partido Republicano, no hay que mirar más allá del presidente Donald Trump para darse cuenta de que la persona que los medios designan como “no serio” o “improbable” puede ganar, aunque gobernar es otro rollo.

Con la excepción de los vicepresidentes, la mayoría de los candidatos que se postulan para la nominación de su partido hacen una apuesta política arriesgada, incluso son poco conocidos, cuando comienzan el camino. Y, sin embargo, de entre este grupo de arriesgados político surge un número no insignificante de ganadores.

A la inversa, la historia política estadounidense está llena de candidatos favoritos que no ganaron su nominación (por ejemplo, Jeb Bush, Richard Gephardt, Hillary Clinton en 2008).

Por lo tanto, no tiene sentido las declaraciones del ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien alguna vez fue un candidato presidencial republicano “serio”, que no ganó un solo delegado. Christie asegura, como informó The Washington Post, que “no existen condiciones para una contienda interna republicana” en referencia a las aspiraciones de su amigo, el gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan (Hogan afirma que actualmente no hay un camino, pero deja la puerta abierta para correr después del informe del asesor especial Robert Mueller o una recesión económica o cualquier otro cambio en las circunstancias).

La mayoría de los actuales rivales demócratas, en teoría, no tienen posibilidades reales de ganar y, sin embargo, están en la carrera. Algunos se postulan para fijar una postura o para aumentar su perfil público. Pero lo más correcto es decir: Hey, ¿por qué no yo?

En el caso de Hogan, hay aún más razón para contender. Los informes de la publicación:

“[Christie] elogió al posible rival de Trump, diciendo que sintió ‘amor a primera vista’ cuando conoció a Hogan en 2014, quien era entonces un hombre de negocios que dirigía una campaña para gobernador. Christie describió a Hogan como un líder práctico que es capaz de reunir personas. ‘Es un unificador’”, dijo Christie.

Christie y Hogan, quienes sostienen lo que Hogan describe como un “bromance” –una relación amistosa estrecha–, bromearon el jueves acerca de sus diferentes relaciones con el presidente, a quien Hogan criticó duramente.

Además de sus calificaciones y cualidades personales, Hogan, entre todas las personas, sabe que un imperativo moral puede hacer que las preocupaciones políticas mundanas sean muy pequeñas. Hogan habla con reverencia sobre su padre, Lawrence Hogan, un congresista republicano que solía ser una voz solitaria en su partido a favor de la destitución de Richard Nixon.

“Nos mostró el verdadero significado de honor, integridad y significado”, dijo el gobernador en su segunda toma de posesión. “No se necesita valor para lanzar su lote con el lado ganador, con la apuesta segura: es solo desafiando las probabilidades, las expectativas y la mafia política que uno alcanza la grandeza”.

En resumen, no suena tan descabellado decir que Hogan podría ganar la nominación contra la posibilidad que un presidente en funciones (Lyndon Johnson) pudiera decidir no postularse después de que un rival no ganara un estado primario temprano (Eugene McCarthy solo ocupó el segundo lugar en New Hampshire antes de que Johnson se retirara de la contienda).

No es más descabellado que considerar que un hombre de negocios republicano sin experiencia política podría ganar la gubernatura en un estado profundamente demócrata.

Al igual que las películas en que se da un disparo de salida para una carrera, elegir a un candidato presidencial que gane a toda velocidad, o declarar que un candidato no tiene posibilidades de ganar, es una declaración de locos. Como dijo el fallecido guionista William Goldman: “Nadie sabe nada”.

Hogan debería ignorar a Christie y otros detractores. Yo le diría, lánzate si tienes algo que decir. Lánzate si crees que los tiempos lo requieren.

Lánzate si tu conciencia lo exige. Y lánzate solo porque nadie más tiene la valentía de hacerlo.