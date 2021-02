La nueva regla de Estados Unidos: si no has estado allí, no vayas

Ruben Navarrete Jr. / The Washington Post

San Diego— Estados Unidos se ha convertido en la tierra del grito y el hogar del snark.

Durante generaciones, los estadounidenses valoraron la paz y la libertad. Ahora, muchos solo quieren paz y tranquilidad.

Bueno, algunos de mis lectores tienen una solución que seguramente reducirá el volumen de nuestro discurso nacional.

Estos lectores en particular se sintieron ofendidos por una columna que escribí criticando al senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, por llamarse a sí mismo un Ranger del Ejército cuando la evidencia sugiere lo contrario. A pesar de ser un condecorado veterano de combate de Afganistán e Irak con la Aerotransportada 101, que de hecho completó la escuela de guardabosques, Cotton nunca formó parte del famoso 75 Regimiento de guardabosques, nunca ganó un pergamino de guardabosques negro, blanco y rojo, y nunca usó una boina marrón. Si lo hubiera hecho, se habría tomado una selfie.

El dos veces graduado de Harvard, y probablemente aspirante a presidente del Partido Republicano en 2024, es lo suficientemente inteligente como para saber la diferencia entre ser un “Ranger calificado” y ser un verdadero Ranger. Pero la ambición juega una mala pasada con la mente, especialmente con las mentes sencillas de los políticos.

He aquí cómo mantener las cosas claras: los Rangers lideran el camino. Cotton, al rellenar su currículum militar y luego jugar a ser la víctima cuando lo atrapan, no puede mantenerse fuera de su camino.

Esa es mi opinión. Y viendo cómo se lee en mi tarjeta de presentación: “columnista de opinión”, pensé que era segura expresarla.

No es así, dijeron los lectores. Eso es porque, en mi columna, revelé que nunca había servido en el Ejército, ni en ninguna rama del ejército de los Estados Unidos.

Si eso es lo que quieres, habla con mi papá. Creció en una ciudad agrícola en el centro de California, fue reclutado en 1964, informó a Fort Ord en Monterey, California, y pronto estuvo de guardia en una base del ejército de Estados Unidos en Bamberg, Alemania.

Al final del entrenamiento básico, me dijo mi padre, había tres autobuses cargados de soldados. El sargento de instrucción señaló los autobuses y gritó: “¡Alemania! ¡Corea! ¡Vietnam!” A mi papá lo subieron al primer autobús.

Técnicamente, debido a que sirvió a mediados de la década de 1960, mi padre podría llamarse a sí mismo, como hacen otros, un “veterano de la era de Vietnam”. Nunca lo ha hecho. Porque no es honesto.

Los lectores que defienden a Cotton dicen que no puedo comentar sobre su servicio militar ya que nunca he usado el uniforme.

“Tienes razón en una cosa. No estás calificado para hablar sobre los Rangers”, escribió un lector.

“Me confunde un poco cuando personas sin experiencia militar critican a veteranos legítimos”, afirmó otro.

“Aprecio que admitas tu ignorancia (solo significa que no sabes algo) y tu falta de criterio desde el principio”, escribió otro lector.

“No tienes por qué escribir sobre esto sin ninguna experiencia militar, y con muchos prejuicios y mezquindades”, insistió otro.

Espere. Como comentan los columnistas, estoy bastante seguro de que tanto el “sesgo” como la “mezquindad” están en la descripción del trabajo.

Inicialmente, me resistí a la orden de mordaza. No estoy criticando al soldado, solo al político. Y ahí sí tengo experiencia. Después de haber pasado 30 años cubriendo a funcionarios electos, desde juntas escolares hasta la Casa Blanca, tengo un doctorado honorario en “Comadreja-logía”. El algodón se ajusta al perfil.

Finalmente, mis críticos me convencieron. Entonces, propongo que, de ahora en adelante, a ningún estadounidense se le permita hablar sobre ningún tema con el que no tenga experiencia de primera mano.

Si no tienes un mayor riesgo de contraer Covid-19, no comentes quién debería recibir la vacuna.

Si eres nativo, calla sobre los inmigrantes y la inmigración.

Si eres blanco, no digas nada sobre Black Lives Matter. Pero también, si no eres policía, no critiques a la policía.

Si eres hombre, no te atrevas a comentar sobre los derechos reproductivos de una mujer.

Si no eres transgénero, no debes hablar sobre la prohibición de las personas transgénero en el ejército.

Si no eres un maestro, guarda tus ideas sobre cómo arreglar las escuelas. Si no eres médico, no hables mal del sistema sanitario.

Finalmente, está mi favorita. Si nunca has escrito una columna, no le digas a un columnista cómo hacerlo.

Y, mi menos favorita. Si nunca has estado en la arena o ha ocupado un cargo electivo, no critiques a los políticos.

Y así.

Habría mucho menos charla y las cosas seguramente se calmarían. La libertad de expresión se iría por la ventana. Pero ese es un pequeño precio por la tranquilidad.

Esta puede ser una forma efectiva de callar a los críticos, pero no parece una buena forma de mantener una comunidad, una en la que se intercambian ideas, incluso si ofenden.