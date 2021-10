La nueva política de inmigración de Biden suena familiar

San Diego— El debate sobre inmigración en Estados Unidos es una casa de mentiras. Y algunos cambios de política pueden ser terriblemente engañosos.

La semana pasada, la administración de Biden dio a conocer un plan de control de inmigración modificado. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de primera línea que buscan inmigrantes indocumentados en el interior y, por extensión, también los agentes de la Patrulla Fronteriza que patrullan la frontera, han recibido instrucciones de su jefe, el Departamento de El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Más precisamente, se ha alentado a los agentes de inmigración a no perseguir, detener y arrestar de manera agresiva a los inmigrantes indocumentados que no representan un peligro. En cambio, en palabras de Mayorkas, los agentes “se enfocan en individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”.

También se supone que los agentes deben tomar nota de cuánto tiempo ha vivido alguien en Estados Unidos y concentrarse en sacar a los que ingresaron en el último año.

Para algunos estadounidenses, esta política parecerá una asignación de recursos de sentido común. Para otros, parecerá anarquía y fronteras abiertas.

Es difícil argumentar que las fronteras están abiertas cuando el complejo industrial de deportación de Biden acaba de expulsar a más de 7 haitianos en menos de tres semanas. La frontera no se cierra más que eso.

El argumento de los recursos es más fuerte. Estados Unidos no puede salir de la situación migratoria con deportación. Es prerrogativa de nuestra nación expulsar a las personas que se encuentran en el país ilegalmente. Pero, en la práctica, no todas las personas pueden ser detenidas, procesadas y expulsadas. Además, es probable que muchos de los que son deportados regresen, especialmente si sus familias permanecen en este lado de la frontera.

Sin embargo, me preocupa que la nueva política sea solo una distracción de la catástrofe de derechos humanos con los haitianos. Al final, no cambiará mucho.

Porque los agentes de la patrulla fronteriza de base no permitirán que cambie. Los subordinados son funcionarios públicos protegidos por el sindicato que a menudo no están interesados en seguir órdenes y que no deben preocuparse por ser despedidos si no lo hacen.

Los agentes del orden hacen cumplir la ley. Eso es lo que hacen y es todo lo que hacen. Tener imaginación no es un requisito laboral.

La primera persona que me hizo ver los límites de la aplicación de la ley de inmigración fue, irónicamente, alguien encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración. Habiendo pasado un tiempo en el Cuerpo de Paz entre la universidad y la facultad de derecho, tenía una gran imaginación.

John T. Morton fue director de ICE durante el primer mandato de la administración Obama, de 2009 a 2013. Al principio, Obama acumulaba 1 mil deportaciones por día y les decía a los detractores que no podía detener las deportaciones porque el presidente “no es un Rey”. Cuando Morton asistió a las reuniones de estrategia sobre inmigración en la Casa Blanca, se informó que su voz era una de las más fuertes a favor de la reforma migratoria.

No me sorprendió. Porque, en mis viajes a Washington y los viajes de Morton a San Diego para visitar la frontera entre Estados Unidos y México, el director y yo teníamos el hábito de buscarnos y sentarnos a tomar refrescos dietéticos.

Durante una reunión en 2010, Morton me dijo: “Cuando comienzas a remover a personas que han estado aquí durante 25 años, no es tan simple. Hay toda una vida envuelta en esta persona, gran parte de ella legal y positiva, como el hecho de que criaron niños aquí. Este es el padre, el abuelo de alguien. Tenemos que preguntar: “¿La eliminación es el único remedio?” No. Y puede que no sea el mejor remedio en todos los casos”.

En otra ocasión, dijo esto: “La aplicación por sí sola no es una solución a largo plazo. Es parte de la solución, pero no todo. Necesitamos personas serias en este gobierno para lidiar con este problema y encontrar una solución duradera”.

La solución de Morton fue emitir, en marzo de 2011, un memorando interno de seis páginas, lo que los reporteros y observadores de inmigración conocieron como el “memo de Morton”, a todos los directores de las oficinas de campo de ICE, agentes de campo de primera línea y el asesor legal principal.

En el documento, Morton advirtió que los burócratas “pueden” ejercer discreción y mostrar indulgencia hacia algunos inmigrantes ilegales sopesando ciertos factores, incluido el tiempo que la persona había vivido en Estados Unidos y si tenía antecedentes penales.

¿Suena familiar? El memo de Mayorkas es el memo de Morton, Parte II.

Por muy bien intencionada que sea, la directiva de política de Morton fue ignorada en gran medida por el personal de ICE. Fue una gran pérdida de tiempo. Me temo que, tal vez algún día pronto, lleguemos a la misma conclusión sobre su sucesor.