La nueva Navidad en EU

Debajo de la fluida tela azul de su larga túnica, es difícil pasar por alto su vientre.

El embarazo es un milagro.

“Hemos estado esperando y tratando durante cuatro años”, dijo su esposo, un hombre barbudo con un optimismo implacable, energía y ojos dulces que brillan cuando habla de convertirse en padre en cualquier momento.

Han pasado cuatro meses desde que comenzaron su viaje a través del polvo y los desiertos, a través del calor implacable y el tipo de frío húmedo que no se puede sacudir. Se quedaron en tiendas de campaña, durmieron en catres y se movieron entre habitaciones de hotel estrechas.

Todo el tiempo, siguieron la promesa incandescente de una nueva vida en Estados Unidos y un futuro seguro para su hijo.

“Fueron días angustiosos”, dijo. “Algunas personas se rindieron y regresaron a Kabul. Nos dijeron que estaríamos en Estados Unidos en tres días. Pero tomó más de un mes”.

Cuando Kabul cayó después de que las tropas estadounidenses se retiraron de Afganistán y el caos se apoderó de la ciudad, el hombre sabía que era el único de su familia, el único que hizo una carrera trabajando para Estados Unidos como ingeniero, que estaba en peligro inmediato.

(No los nombramos por esa razón, y por la seguridad de los que dejaron atrás. Y no se preocupen, no los golpearemos en la cabeza con los seudónimos de “María” y “José”).

Con su futuro incierto en Afganistán, la pareja se arriesgó en lo que se suponía que iba a ser un viaje fácil de tres días a Estados Unidos, nada muy diferente de sus muchos viajes de negocios a China o Dubai. En cambio, se convirtió en un trabajo de un mes entre los campamentos empapados por la lluvia y los catres, en algunos casos con apenas lo suficiente para comer porque las raciones eran escasas y nadie estaba seguro de que la carne fuera legal según la religión musulmana.

El viaje terminó este miércoles por la noche en un suburbio de Maryland, en una semana gélida que terminará con una Navidad inusualmente cálida y soleada.

Los dos están felices de escapar y están encantados de haber encontrado un apartamento. Están agradecidos de que Estados Unidos cumpliera su promesa de sacarlos, y de que evitaron lugares con polvo, sol ardiente y la islamofobia sobre la que han leído.

“Esto es todo lo que dije, no a Texas. Y no a Nuevo México. Maryland es bueno”, dijo el hombre. “Pero nunca, nunca imaginé que mi hijo nacería aquí”.

La pareja dejó atrás todo lo que conocen y aman: la gran familia, la casa multigeneracional con los desbordados jardines de flores y vegetales de Baba Jon, sus buenos trabajos y todos sus planes. Defendió su tesis de maestría el día en que cayó Kabul.

Ha pasado años en la escuela de medicina estudiando para convertirse en cardiólogo. Tendrán que empezar todo de nuevo. Solos.

“En Afganistán, habría 100 personas en la casa cualquier día que vinieran”, dijo el hombre, permitiendo el primer hundimiento en su implacable ánimo. “Ahora solo somos nosotros. Solo dos personas y un bebé”.

Pero he aquí que la llegada del nuevo niño se anunció a determinadas comunidades de la región. Y vino la gente. Venían de callejones de Bethesda y McLean McMansions, llevando regalos.

Y como la mayoría eran mujeres sabias, los regalos eran prácticos: ropa de bebé y utensilios de cocina, ropa de cama, tazas de té y camas. Olvídese del incienso. ¿Qué bebé necesita eso?

Durante toda la semana, vinieron al humilde apartamento y llamaron a la puerta.

“Cada vez que dejé artículos, me sentí abrumada por su gratitud y su comportamiento tranquilo”, dijo la sabia mujer número 1, Julie Garel. “Su coraje y convicción de que todo estaría bien fue un regalo para mí.

Garel, de 60 años, vio la lista que creó su organización que pedía utensilios de cocina, ropa de cama y muebles. No incluía artículos para bebés. Quizás no estaban seguros de lo que necesitaban.

“Intentamos anticiparnos a algunas de sus necesidades”, dijo. “Entregué muchos pañales, champú para bebés y una manta para bebés que mis hijos usaron hace muchos años”.

Ella arrojó el juego de herramientas del hogar de su padre y las luces nocturnas, regalos menos tradicionales, tal vez, pero mucho más útiles que la mirra.

La sabia Keryn trajo las especias afganas que necesitarían para cocinar la comida de casa: garam masala, semillas de comino, vainas de cardamomo, ramas de canela. Y trajo alfombras de oración.

La sabia mujer Karen donó cómodas, un sofá, una mesa y sillas de comedor, entre otros muebles.

La sabia Susan trajo grandes fuentes para servir. La sabia Erica les trajo una comida caliente.

Las sabias mujeres (y sí, también hay hombres) se conectan a través de KindWorks, una organización sin fines de lucro con sede en Bethesda que no se parece en nada a la mayoría de los donantes de gala de Beltway.

El grupo, dirigido por la directora ejecutiva Deb Lang, realiza un trabajo inmediato, pragmático e impactante. Su acción característica son las configuraciones de hogares para refugiados.

Y la historia de uno, junto con otras sugerencias de bondad durante todo el año, se cuenta durante los meses de su Calendario de bondad 2022, la piedra angular de su recaudación de fondos. (Y sí, te estoy golpeando en la cabeza con esta idea de regalo de último minuto). Porque éste es el verdadero significado de la Navidad que incluimos en nuestro lamento anual sobre la comercialización de la festividad.

La pareja afgana está viendo su primera temporada navideña estadounidense desplegarse y brillar a su alrededor.

Todas las luces parpadeantes, el rojo y el verde, las rebajas y las compras son un poco abrumadoras para ellos, admiten, mientras hablamos con té verde y un plato de frutos secos y nueces en su nuevo hogar.

No son cristianos, pero conocen los conceptos básicos de la historia navideña original, la de la mujer embarazada y la tierra extranjera y los regalos.

Y saben que esto –la mesa humilde, los golpes cada día anunciando más obsequios, los abrazos de bienvenida– es de lo que realmente se supone que se trata la temporada.