La muerte de Jacob Blake es un enfermizo ‘déjà vu’

Washington— Han pasado tres meses desde que George Floyd falleció intentando respirar mientras un policía de Mineápolis le ponía su rodilla en el cuello. El video de sus horrendos momentos finales dejó en evidencia la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza contra las personas de raza negra y se convirtió en un llamado urgente a la acción. Sin embargo, parece que no todo el mundo ha recibido el mensaje, a juzgar por el más reciente video escalofriante de un hombre negro al que le disparan frente a sus tres hijos pequeños. ¿No deberían los policías ya haber entendido que deben dejar de utilizar la fuerza injustificada, y muy frecuentemente letal, contra hombres y mujeres de raza negra?

Hay una enfermiza sensación de déjà vu, recordemos a Rayshard Brooks, Philando Castile, Eric Garner, Walter Scott, al ver el video de 20 segundos del incidente del 23 de agosto en el que Jacob Blake, un afroestadounidense de 29 años, recibe múltiples disparos en la espalda por parte de la policía en Kenosha, Wisconsin. Afortunadamente Blake no murió, pero se ha informado que está en condición grave tras haber sido sometido a cirugía. Dos policías no identificados fueron puestos en licencia administrativa mientras el incidente es investigado por el Departamento de Justicia de Wisconsin. Ciertamente hay preguntas sin responder y la necesidad de una investigación exhaustiva. Tampoco cabe duda de que no se puede tolerar la destrucción ocurrida por la escalada de violencia de las protestas del 24 de agosto. Se debe atender a los llamados de la familia de Blake y otras personas, las cuales piden que las manifestaciones sean pacíficas.

Sin embargo, es entendible la frustración y la furia por la manera en la que la población negra es tratada por la Policía, quienes parecen estar convencidos de que pueden actuar con impunidad. Al parecer, los policías estaban respondiendo a un llamado sobre una disputa doméstica y Blake, de acuerdo con varios testigos, estaba intentando calmar una pelea cuando el incidente se tornó letal. Un video captado por un espectador muestra a Blake, vestido con una camiseta blanca y pantalones cortos negros, y que parece estar desarmado, caminando alrededor de la parte frontal de una camioneta, con dos oficiales a uno o dos pasos detrás de él. Al menos uno de ellos tiene su arma apuntada a la espalda de Blake. Cuando Blake entra al lado del conductor, un oficial agarra la parte inferior de su camiseta y se escuchan al menos media docena de disparos. Acto seguido se puede escuchar a varias personas gritando. Una mujer que está cerca empieza a brincar angustiada. Dentro del auto había tres niños de tres, cinco y ocho años.

¿Por qué los policías desenfundan sus armas y le apuntan a un hombre aparentemente desarmado que se aleja de ellos? ¿Qué amenaza representaba como para justificar el uso de la fuerza letal? ¿Acaso la presencia de tres niños pequeños en el auto no subrayaba la necesidad de actuar con cautela? Algunas personas han argumentado en las redes sociales, en defensa de la Policía, que Blake podía no haber acatado las órdenes, y un tuit publicado por un comentarista de derecha que fue compartido por Donald Trump Jr. alegó que Blake tenía antecedentes penales. Ni el incumplimiento de una orden policial ni delitos pasados inconexos justifican una sentencia de muerte. Es imperdonable intentar utilizar esas excusas. Ya basta.