La mayoría de republicanos probablemente ignorarán lo mal que trataron a Jackson

San Diego— Los republicanos pasaron las últimas semanas elogiando las virtudes de sus prejuicios raciales.

Después de las audiencias de confirmación de Kentaji Brown Jackson, la histórica designación del presidente Joe Biden para la Suprema Corte, uno tendría que ser totalmente ciego para no ver qué tan consciente de los colores está el Partido Republicano.

A los conservadores blancos les gusta apropiarse del sueño del reverendo Martin Luther King Jr., de que “la gente no debe ser juzgada por el color de su piel sino por el contenido de su carácter”.

Aunque algunos republicanos del Comité Judicial del Senado nunca han tenido el carácter porque no han podido ver más allá del color.

Jackson es actualmente una juez federal de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito Columbia. Si llega a ser confirmada por el Senado, podría ser la primera mujer afroamericana que ocupe un puesto en la Suprema Corte.

Los republicanos han tratado de negarle el crédito a Biden y restarle importancia al significado de este éxito argumentando que deberíamos ignorar las cuestiones raciales.

Pero ¿qué creen? Durante las audiencias, más de unos cuantos republicanos no ignoraron la raza del todo. De hecho, varios de ellos parecieron obsesionados con el tema. Lo repasaron una y otra vez.

El primer día, en su declaración inicial, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, estableció el tono racial. Le dijo a Jackson: “Lo entiendo desde la naturaleza histórica de su designación. Pero recuerdo a Janice Rogers Brown, una mujer afroamericana y juez de la Suprema Corte de California que fue nominada a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito Columbia, quien fue obstaculizada por las mismas personas que están elogiándola a usted.

Ahora se trata de saber si todos somos “racistas” si hacemos preguntas difíciles. Eso no va a suceder con nosotros. Aunque estamos acostumbrados a eso. Por lo menos yo lo estoy”.

El senador republicano Ted Cruz de Texas, insistió en que la oposición del Partido Republicano a la nominación de Jackson no tiene nada que ver con lo que usted ya sabe. “No se trata de la raza”, le dijo Cruz a Jackson.

“Vamos a ver que los demócratas y la prensa van a sugerir que cualquier senador que es escéptico a su nominación y que la cuestiona vigorosamente o que se atreve a votar en su contra podría albergar algún ánimo racial”.

La senadora republicana Marsha Blackburn de Tennessee, le dio cátedra a Jackson acerca “del llamado privilegio blanco”. Luego, Blackburn usó el juguete favorito del Partido Republicano; la teoría crucial sobre la raza.

Preocupada de que la nominada pueda ser una especie de candidata de Manchuria que está en una misión para infiltrar al poder judicial, le preguntó a Jackson: “¿Su agenda personal oculta es la de incorporar la teoría crucial sobre la raza en nuestro sistema legal?”

El segundo día, el senador republicano John Cornyn de Texas hizo referencia a lo que tal vez sea dos de las decisiones más cargadas racialmente de la Suprema Corte en la historia de Estados Unidos.

Le preguntó a Jackson: “¿Estaría de acuerdo conmigo en que aún bajo un adecuado análisis de la obligatoriedad de la jurisprudencia, el caso de Dred Scott y Plessy contra Ferguson fueron adecuadamente anulados por la Suprema Corte?”.

Cruz le preguntó a Jackson acerca del “Proyecto 1619”. La controvertida serie encabezada por la periodista Nikole Hannah de The New York Times ­­–Jones argumenta que Estados Unidos no nació en 1776 sino en 1619 con la llegada de los esclavos africanos. Cruz encuentra ese proyecto “profundamente impreciso y erróneo”.

Luego, le pidió a Jackson que definiera la teoría crucial sobre la raza. Jackson ofreció una breve definición con esta aclaración: “La teoría crucial sobre la raza no forma parte de mi trabajo como juez. Nunca ha sido algo que he estudiado ni he dependido de eso. Y no será algo en lo que me base si formo parte de la Suprema Corte”.

Sin darse por vencido, Cruz continuó hablando sobre la teoría crucial sobre la raza y lo que algunos llaman “anti-racismo” hasta que su tiempo concluyó.

Hacer preguntas difíciles está bien, pero al hacerlas, los senadores deben ser justos y respetuosos. Deben escuchar cortésmente y no interrumpir ni alzar la voz. El tono es clave. Esto no es una entrevista de trabajo, ni un interrogatorio.

Me sentí avergonzado durante las audiencias de Jackson y seguí pensando que un nominado blanco nunca hubiera sido degradado de esa manera. Ese tratamiento sólo está reservado para las mujeres afroamericanas.

¿El Partido Republicano tiene prejuicios raciales? Así es, abran los ojos.

Mientras tanto el Twitter afroamericano está en llamas. Muchos afroamericanos vieron el espectáculo de las audiencias como un equivalente político de un crimen de odio.

Varios señalaron que eso es lo que muchas mujeres afroamericanas experimentan cada día en la escuela o en el trabajo, en donde regularmente los hombres les faltan al respeto –especialmente los hombres blancos. No escuchan y enseguida hablan altaneramente.

Yo tenía miedo de que sucediera eso. Retuve el aliento, pero al final, las audiencias de confirmación de Ketanji Brown Jackson no estuvieron tan mal como pensé que serían. Fueron peores.