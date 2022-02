La lucha de Kiev es nuestra: ahora todos somos ucranianos

Washington— El presidente Joe Biden ha hecho un excelente trabajo al denunciar, incluso adelantarse, la propaganda rusa sobre Ucrania. La voluntad y la capacidad de Estados Unidos para responder a la “guerra de palabras” de Rusia han ayudado a construir una fachada impresionante de unidad occidental, como se ve en la decisión de Alemania el martes de suspender el oleoducto Nord Stream 2 desde Rusia. Pero es poco probable que incluso tales contramedidas impidan que el hombre fuerte ruso, Vladimir Putin, proceda con una guerra real, en lugar de simplemente oratoria.

A los dictadores no se les disuade haciendo que se denuncien sus mentiras; al menos este no lo es. El lunes, Putin pasó por una elaborada farsa de deliberación. Convocó a sus asesores de seguridad en un adornado palacio zarista y les exigió que le dieran su opinión sobre Ucrania mientras fingía que no tenía idea de lo que iban a decir. Parecía nada más que una reunión de la vida real de Spectre, la organización criminal internacional en las películas de James Bond. Lo único que faltaba era una silla eléctrica para freír a un secuaz que le falló al jefe.

PUBLICIDAD

Pero Sergei Naryshkin, el jefe de inteligencia exterior de Rusia, parecía como si tuviera miedo de que le aguardara un destino terrible después de sugerir que tal vez Rusia aún podría llegar a una solución negociada con Ucrania. “¿Está proponiendo iniciar el proceso de negociación o reconocer la soberanía de las repúblicas (de Donetsk y Lugansk)?” exigió Putin. “¡Habla claro!” Naryshkin, quizás consciente del destino que les espera a tantos de los secuaces de Blofeld, némesis de Bond, comenzó a tartamudear: “Apoyaré la decisión de reconocer”.

Una vez finalizada la farsa de la consulta, Putin procedió a dar una arenga guionizada de una hora de duración negando, una vez más, que Ucrania sea un país real cuyas fronteras deban respetarse. También afirmó, una vez más, a pesar de todas las pruebas en contrario, que Ucrania de alguna manera representa una amenaza militar para Rusia. La conclusión totalmente predecible fue el reconocimiento por parte de Rusia de dos regiones separatistas de Ucrania: las “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk.

Esto fue seguido por el anuncio de que las fuerzas rusas de “mantenimiento de la paz” entrarían en las “repúblicas” para protegerlas de amenazas imaginarias. Las tropas rusas son “mantenedores de la paz”, por supuesto, en el mismo sentido en que el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos fue una expresión de “discurso político legítimo”. Este es otro uso orwelliano del lenguaje por parte de aquellos empeñados en destruir la verdad como medio para destruir la democracia.

El espectáculo absurdo del lunes en el Kremlin fue un ejercicio de gaslighting –una tortura psicológica que presenta información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria y cordura– de fuerza industrial. Biden y otros han denunciado las mentiras de Putin, pero al final, no importa. Los dictadores y los demagogos se deleitan en hacer que sus súbditos crean tonterías: es un signo de su fuerza. El mismo fenómeno es evidente en Estados Unidos, donde el ex presidente Donald Trump, el fanático número uno de Putin, ha convencido a la mayoría de sus seguidores de que en realidad ganó las elecciones de 2020.

La diferencia, por supuesto, es que Trump todavía está obligado, muy en contra de su voluntad, a jugar más o menos dentro de los límites de un orden constitucional establecido. Putin borró hace mucho tiempo los últimos vestigios de legalidad en Rusia y ahora está empeñado en destruir el estado de derecho a nivel internacional. Sus transgresiones contra Ucrania, al intentar cambiar las fronteras internacionales por la fuerza, amenazan toda la base del orden mundial liberal posterior a 1945.

El presidente George H. W. Bush luchó en la Guerra del Golfo de 1991 porque sabía lo dañino que sería, no sólo para la región sino para el mundo, si a Saddam Hussein se le permitía anexar Kuwait por la fuerza. La victoria de Estados Unidos en ese conflicto ayudó a establecer el principio de integridad territorial como la base del mundo posterior a la Guerra Fría.

Ahora Putin busca derribar ese principio en su búsqueda por volver a armar el imperio ruso. Quiere mostrar que los fuertes pueden hacer lo que quieran con los vecinos más débiles. Si tiene éxito, estaremos entrando en un mundo nuevo y peligroso donde las dictaduras dominan y las democracias se acobardan.

La resolución occidental frente a la amenaza de Rusia nunca ha sido más importante, o más evidente. Pero Putin ha calculado el costo de las sanciones y no se desanima. En última instancia, él sabe que Occidente no luchará por Ucrania. Dependerá de los ucranianos luchar por sí mismos.

Lo único que frena una nueva fase sin ley de la historia mundial es la voluntad de los ucranianos de defender a su país de la agresión rusa. Con su superioridad militar, Putin puede invadir Ucrania y mutilar sus fuerzas armadas. Incluso puede instalar un régimen títere en Kiev. Pero no puede hacer que los ucranianos acepten el yugo ruso.

No puede evitar que los ucranianos contraataquen, ya sea con manifestaciones masivas de “poder popular” (como las que derrocaron a un anterior gobernante prorruso en 2014) o con ataques guerrilleros (como los que llevaron a cabo los combatientes ucranianos contra el Gobierno soviético en las décadas de 1940 y 1950).

Occidente debe hacer todo lo posible para apoyar a los patriotas ucranianos. La lucha de Ucrania también es nuestra lucha. Como dijo el senador John McCain en 2014, durante la última invasión rusa de Ucrania, “todos somos ucranianos”.