La libertad de expresión no significa trabajar en otras cosas

San Diego– Freddie Prinze Sr., lo dijo de la mejor manera. Este comediante puertorriqueño-alemán logró un gran éxito en 1974 cuando fue elegido para personificar a Francisco “Chico” Rodríguez en la serie de NBC “Chico y el Hombre”, junto a Jack Albertson, quien interpretó a Ed Brown, el dueño de un garaje desprestigiado situado en el este de Los Ángeles.

Prinze dijo un parlamento muy peculiar. Cuando “El Hombre” le daba una orden, Chico sin inmutarse le respondía “¡Ése no es mi trabajo!”.

Los medios de comunicación de Estados Unidos podrían ser más confiables y más redituables si adoptaran ese lema. Deberían dedicarse a hacer su trabajo en lugar de trabajar por su cuenta en el de alguien más, como si lo que hacemos no fuera lo suficientemente importante.

En los 30 años en los que he sido periodista, he contado historia. He escrito para periódicos, revistas y sitios en la web. También he sido presentador de programas de radio y televisión y he ofrecido comentarios en ambos medios de comunicación. Esto es lo que he hecho.

Hay muchas cosas que no he hecho o no he querido hacer. No me agrada competir por un puesto, encabezar un movimiento, ser un trabajador social, crear una mejor sociedad, servir como ejemplo, organizar a mis compatriotas latinos, ser un ingeniero social, realizar campañas, ayudar a algunos políticos a ser electos o impedir que otros lo sean.

Ése no es mi trabajo.

Yo soy un umpire y no juego en los jardines del campo de beisbol. Sólo señalo las bolas y strikes, le explico las cosas a nuestro mundo y simplifico lo complicado. Hago que todas las partes sean responsables y les señalo a ambas partes sus mentiras, hipocresía y sesgos. Hago que la gente piense, pero no me importa lo que piensan. No pretendo persuadir, sólo provocar.

Para mí, como dicen en Texas, es más que suficiente decir gracias. Y también debería ser suficiente para mis colegas.

Tristemente, durante un año electoral, todo esto suena extraño. Todos están metiendo la mano. Los reporteros, productores, presentadores y columnistas están apresurándose para estar en sus estaciones de batalla y se están preparando para pasar los dos y medio meses siguientes tratando de elegir a un presidente.

Muchos periodistas ya han tomado una postura y se han convertido en escritorcillos partidistas. Están creando una narrativa positiva para lograr que su equipo se vea bien y haciendo cosas negativas para hacer quedar mal al equipo contrario. Y la verdad se está escapando por la ventana.

Ahora que se están llevando a cabo las convenciones políticas, esto es peor que lo normal.

Yo ya recibí el cabildeo de los republicanos, incluyendo a latinos republicanos que quieren que colabore para hipnotizar a mis compatriotas latinos y hacerles pensar que el presidente Donald Trump es su mejor amigo.

Lo siento, muchachos, yo no soy un mensajero ni un mago.

Aunque últimamente, los demócratas también están adulándome. Como lo he hecho notar frecuentemente, los liberales anglosajones en particular quieren darle a la gente como yo todas la libertad –excepto la libertad para pensar por nosotros mismos, si es que no estamos de acuerdo con ellos. Cuando eso sucede, la izquierda se convierte en intolerante y de mente cerrada al igual que la derecha.

Recientemente, un lector escribió: “Todo lo que hagas para debilitar la candidatura de Biden va a fortalecer la candidatura de Trump. En general, creo que los años que ha pasado Donald Trump en la presidencia han sido profundamente destructivos para nuestro país. Yo apoyaría a prácticamente CUALQUIER demócrata en lugar de Donald Trump. Su artículo hubiera sido más amable y útil si hubiera unido a las diversas personas de este país en lugar de impulsar el odio de unos contra otros”.

Otro replicó: “No puedo digerir algunos de sus artículos! Creo que usted es un cercano simpatizante de Trump. En lugar de insultar a los demócratas como usted lo hace frecuentemente, ¿por qué no trata de dirigir a sus lectores latinos –por lo menos hasta el mes de noviembre– hacia Biden en lugar de alejarlos de él? En el fondo usted quiere que gane Trump. Usted tiene una plataforma para encaminar a los latinos hacia Biden, ya que necesitamos desesperadamente deshacernos de Trump. ¿POR QUÉ NO HACE ESO?”

Y luego, otro lector se convirtió en mi favorito: “Yo creo que después de todos estos años de leer su columna he encontrado, sin tener una licenciatura en Psicología que lo que usted quiere es ser básicamente un hombre anglosajón y no se siente cómodo en su propia piel. DECIDA EN CUÁL LADO ESTÁ Y MUESTRE UN POCO DE PRINCIPIOS. Usted necesita decidir en cuál lado está!”

La ignorancia debe venderse en algún lugar. No culpo a mis lectores sino a mis colegas. Los lectores están reaccionando a lo que se ha convertido el periodismo.

Es la culpa de los medios de comunicación. Hay muchas personas que andan deambulando con pases de prensa que no merecen. Obviamente, ellos están haciendo algo más en secreto. Deberían renunciar y dedicarse a eso.

Porque ayudar a que una persona sea electa no es su trabajo.