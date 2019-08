La injusticia racial de EU no empezó con Trump

Chicago– En este momento existe mucho temor en la comunidad latina de convertirse en el objetivo de alguien que tenga rencor contra los inmigrantes.

Sin embargo, atribuirle esa preocupación al reciente tiroteo ocurrido en El Paso, que específicamente fue en contra de los mexicanos, es ignorar el implacable problema de no ser blanco en Estados Unidos. Y la tensión que se incrementó después que Donald Trump lanzó su primera campaña presidencial sobre la premisa de que los mexicanos son “violadores” y “asesinos”.

La periodista Rachel Hatzipanagos escribió recientemente en The Washington Post: “En los grupos raciales y étnicos, aproximadamente las dos terceras partes de los que contestaron un estudio realizado por el Centro de Investigación Pew, dijeron que se ha convertido en algo común que las personas expresen puntos de vista racistas desde que Trump se convirtió en presidente”.

“Investigadores aseguran que las víctimas de racismo experimentan resultados negativos en la salud. Estudios han vinculado el surgimiento de Trump con un incremento en los nacimientos prematuros entre las latinas, y otros lo han vinculado a un aumento en la ansiedad y depresión en la población general de latinos”.

Me preocupan todos los niños hispanos que van a crecer sin confiar en las personas caucásicas.

Yo crecí en un vecindario amigable de clase trabajadora predominantemente anglosajona en Chicago –en donde los plomeros, enfermeras y trabajadores de saneamiento podían ser dueños de una vivienda y enviaban a sus hijos a la escuela católica de la localidad.

No puedo imaginar lo diferente que habría sido mi vida si mis padres hubieran vivido sospechando y sintiendo rencor hacia sus vecinos.

Es imposible decirlo con toda seguridad, pero parece improbable que yo hubiera sido exitosa si la Sra. Hannigan, quien vivía a tres casas de la mía, no hubiera tenido el hábito de sentarse en el porche frontal justo en el momento en que pasaba el camión de los helados, y me regalara monedas para que pudiera comprar un helado de naranja.

¿Acaso yo hubiera podido casarme con un hombre anglosajón si la amable y persistente alemana que vivía enseguida de mi casa no hubiera podido ingresar a la burbuja protectora que mi estricto padre colocó a mi alrededor para enseñarme por primera vez el camino hacia el helado?

¿Hubiera podido sobresalir académicamente en una preparatoria de élite si mis maestras caucásicas de primaria no me hubieran educado, no hubieran detectado mis fortalezas y me hubieran mantenido sujeta a sus más altos estándares?

Es difícil saberlo, pero la diferencia es impresionante entre los que han crecido estando oprimidos por personas que no respetan el idioma y cultura de los que no son blancos y los que fueron tratados amablemente.

En su ensayo del 2017 “Mi presidente fue negro”, Ta-Nehisi Coates escribió que la crianza birracial de Barack Obama le infundió la habilidad de confiar en los caucásicos, dando como resultado que Obama sea “un intérprete fenomenal y el más ágil que ha navegado en la línea del color de la piel que jamás haya visto. Ha tenido la habilidad de despertar una conexión profunda y sincera con los corazones de las gentes de color y nunca ha dudado de los corazones de los anglosajones”.

¿Los niños latinos podrán confiar en la gente blanca y tener el mismo nivel de confianza después de la presidencia de Trump?

Si no es así, sería tonto colocar esa vergüenza únicamente a los pies de nuestro racista y anti-latino presidente. Hay que detenerse para considerar que –aunque el tenor de las actitudes hacia los inmigrantes ha sido más hostil bajo el mandato de Trump– décadas de baja inversión en los estudiantes hispanos los ha mantenido aislados de las personas blancas, ellos necesitan entenderlo para tener éxito en este país.

Aunque los estudiantes de bajos ingresos de todos los grupos raciales tienen muchas más probabilidades que nunca de aprender al lado de más pupilos de clase media, ya que la segregación racial en las escuelas se ha intensificado.

De hecho, es muy probable que en este año los niños latinos ingresen a las primarias con menos compañeros blancos que hace una generación, de acuerdo a un nuevo estudio publicado en “El Investigador Educativo”, la revista de la Asociación Americana de Investigación Educativa.

En promedio, los niños latinos del país asistieron a escuelas primarias en las que casi el 40 por ciento de sus compañeros de clase eran blancos en 1998, pero eso disminuyó a sólo un 30 por ciento para el 2010, de acuerdo a la información analizada por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Maryland, y la Universidad de California en Irvine.

El resultado neto es que entre 1998 y el 2010, los latinos de todo el país estuvieron más segregados dentro de los distritos en donde están inscritos por lo menos el 10 por ciento de pupilos latinos, incluyendo los grandes distritos urbanos.

No podemos culpar de eso a Trump.

Existe una sociedad, en la que los mejores maestros y recursos se destinan a los estudiantes pudientes. Y los maestros menos entrenados se encuentran en las escuelas con menos recursos y altamente segregadas, en las que los estudiantes dependen más de la escuela para obtener una educación.

La desigualdad –y la desconfianza de los latinos– van a seguir persiguiendo a nuestro país durante más décadas.