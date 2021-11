La idea de que los inmigrantes mejoran EU no es una política de identidad

San Diego— En Estados Unidos, la relación entre inmigrantes y nativos es complicada. A veces, también es confusa.

Una de las razones de la confusión es que el debate sobre la inmigración en Estados Unidos está repleto de paradojas, falsedades y contradicciones.

Quizás la paradoja más grande de todas es el hecho de que un país que se anuncia al mundo como la tierra de los inmigrantes nunca se ha preocupado mucho por los inmigrantes reales, sin importar por qué vienen o de dónde vienen. Los chinos se mantuvieron alejados en la década de 1880. Los judíos fueron rechazados en la década de 1930. Los hondureños fueron excluidos en la década de 2010. Los actores cambian, pero el guion sigue siendo el mismo.

Una gran mentira es que los estadounidenses sólo tienen un problema con los inmigrantes indocumentados, y que damos la bienvenida inequívocamente a los inmigrantes que se toman la molestia de venir legalmente. No tan así. Casi toda la inmigración a Estados Unidos era legal hasta la restrictiva Ley de Inmigración de 1924. Y, sin embargo, durante dos siglos antes de eso, los inmigrantes legales todavía eran molestados por los nativos debido a su idioma, religión o cultura.

Recientemente, pude ver de cerca esta gran contradicción. Si bien muchos estadounidenses dicen estar de acuerdo con la idea de que los inmigrantes legales son una de las mejores cosas de este país, algunos tienen dudas sobre esa afirmación una vez que descubren que la inmigración va en contra de sus impulsos nacionalistas.

Después de todo, si los inmigrantes son tan buenos, ¿qué hace eso a los nativos? Respuesta: No tanto bien.

Me declararé culpable. Mi abuelo inmigrante Román, que vino de Chihuahua, México, a principios de la década de 1900 durante la Revolución Mexicana, tenía una ética de trabajo mucho más fuerte que yo, y ni siquiera una pizca del derecho que afecta a tantos estadounidenses hoy.

La comparación entre inmigrantes y nativos se extendió esta semana a las ondas de un programa de radio en Fresno, California. El presentador Ray Appleton es un republicano blanco que ha sido amigo durante casi 30 años.

Unos días antes, había escrito una columna defendiendo a la vicegobernadora electa de Virginia, Winsome Sears, de los viles e injustos ataques de gente mezquina de la izquierda que está asustada por la idea de una mujer republicana afroamericana que asciende a una posición de poder.

Appleton se enfureció con la columna. Entonces me invitó a su programa para discutirlo. Le molestaba el titular: “Los inmigrantes hacen que Estados Unidos sea mejor, y eso incluye la política”.

Verá, Sears no es sólo una mujer afroamericana de 57 años que se esfuerza por ganarse el respeto en Estados Unidos. También es una inmigrante de Jamaica que, al ver las oportunidades que ofrece este país, ve un cielo azul donde muchos otros afroamericanos ven líneas rojas.

Para Appleton, eso sonaba muchísimo a política de identidad. Y no es un fanático del concepto.

“No es lo que es una persona, de lo que tanto escuchamos en esta era de corrección política”, dijo a su audiencia. “Es quienes son y lo que aportan al partido cuando intentan presionar por las calificaciones, en lugar de determinar que esta persona es de ese color y este color y merece lo que sea que reciba porque es de ese color.”

No estoy seguro de cómo llegamos al color. En cualquier caso, en lo que respecta a los inmigrantes, yo diría que Sears es más la regla que la excepción.

Los inmigrantes no se quejan ni ponen excusas, ni reclaman que los mejores días de Estados Unidos han quedado atrás. No se hacen la víctima, ni demandan porque su hijo no ingresó en una universidad de élite, ni exigen que el Tío Sam imponga aranceles al acero extranjero y vuelva a abrir la fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Simplemente trabajan sus dedos hasta el hueso y se ocupan de los negocios.

Francamente, esa es una de las razones por las que los nativos resienten a los inmigrantes: nos hacen quedar mal en comparación. Así que sí, los inmigrantes hacen que Estados Unidos sea mejor. Y sí, eso incluye la política.

Appleton está impresionado por Sears, al igual que yo. Y finalmente, entendió lo que estaba tratando de decir. “Estamos en la misma página”, declaró.

Esto es lo que creo que acaba de pasar. Creo que algunos republicanos blancos están, como clase de personas, tan traumatizados por décadas de ser llamados “racistas” contra los inmigrantes que a veces intentan reflexivamente minimizar o ignorar el estado migratorio de una persona.

Eso es un error, especialmente cuando el inmigrante que brilla es un compañero republicano. En el póquer, es como doblar tus cartas cuando tienes una casa llena.